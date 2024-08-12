У Підмосков’ї, у районі військового аеродрому Чкаловський лунали вибухи й працювала ППО. ВIДЕО

У російському Підмосков'ї уночі 12 серпня стались сильні вибухи. Росіяни заявили про атаку "українських" безпілотників, які цілили в аеродром Чкаловський у місті Щолково.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що працювали сили ППО.

"ППО працює в Підмосков'ї - туди долетіли українські безпілотники. Метою був аеродром у Щолковому. Офіційної інформації поки немає", - повідомили російські ресурси.

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