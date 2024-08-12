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Новини
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У Підмосков’ї, у районі військового аеродрому Чкаловський лунали вибухи й працювала ППО. ВIДЕО

У російському Підмосков'ї уночі 12 серпня стались сильні вибухи. Росіяни  заявили про атаку "українських" безпілотників, які цілили в аеродром Чкаловський у місті Щолково.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що працювали сили ППО.

"ППО працює в Підмосков'ї - туди долетіли українські безпілотники. Метою був аеродром у Щолковому. Офіційної інформації поки немає", - повідомили російські ресурси.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Опубліковано супутникові знімки наслідків удару ЗСУ по російському аеродрому "Липецьк". ФОТО

Автор: 

безпілотник (4110) росія (64969) аеродром (299)


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Топ коментарі
+24
Треба кошмарить кацапів кожної
ночі,бажано зі знищенням цілей.
сво повинно відбуватися на
території ворога.
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12.08.2024 06:41
+18
Респект виконавцям!!!
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12.08.2024 06:42
+18
Надеюсь, что Щелково что ни будь да прощелкало...
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12.08.2024 06:48
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Дуже добре, там жир.
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12.08.2024 06:31 Відповісти
Там саме сильне ППО.
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12.08.2024 07:01 Відповісти
Крім кулеметних черг - нічого не чуть! Навіть зенітних гармат 23 мм немає
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12.08.2024 07:38 Відповісти
ЛОХторат і від цього "тащіцца"!!!
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12.08.2024 08:13 Відповісти
А результат? Для такого можна було-б задіювать ті ж "Шилки" чи "Тунгуски" ("Панцирі" - "дорогувато) Але я не чую стрільби "зчетверених" установок Б"ють звичайні кулемети з одним стволом Ну - нам "простітєльно" - у нас нема "бездонных закромов Родины" Тому ми стріляємо - чим можемо Але ж у кацапів стільки баз - забитих цими ЗУ! І де вони?
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12.08.2024 08:54 Відповісти
Я думаю все це там де зараз знаходиться їхнє "вялічіє"!
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12.08.2024 09:00 Відповісти
Їхнє "вяличіє" вже "здувається" в арифметичній прогресії А щодо того - "Де вони - ті ЗУ?" у мене два припущення: технічний стан того що зберігається на базах і відсутність підготовлених екіпажів Якщо на фронті будуть у масовому порядку потраплять в полон колишні працівники баз зберігання техніки та озброєння - значить їх у "штрафному порядку" кинули "кровью искупать вину" за те що погано зберігали доручене їм майно Ну а щодо підготовки екіпажів - так це довга морока В радянські часи вони готувалися не менше шести місяців
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12.08.2024 09:43 Відповісти
А що такого особливого у стрільбі з ЗУ-23? Чому така довга підготовка треба?
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12.08.2024 13:53 Відповісти
Ну так поцікався - скільки часу готували в "учебках" зенітчиків Я - знаю (бо "Десна" - поряд)
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12.08.2024 14:05 Відповісти
Десь років 50 тому з цього аеродрому злітали стратегічні ракетоносці приблизно о 22.30, коли влітку вже було темно. Злітали дуже круто, як винищувачі. А зліт турбогвинтових "Антеїв" супроводжувався незабутньою вібрацією повітря в легенях...
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12.08.2024 06:36 Відповісти
Треба кошмарить кацапів кожної
ночі,бажано зі знищенням цілей.
сво повинно відбуватися на
території ворога.
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12.08.2024 06:41 Відповісти
Ти не загубиася випадково?
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12.08.2024 07:03 Відповісти
Припиніть запускати сюди - припинить летіти у відповідь.
Варто лише вивести ваших дірявих з України та припинити обстріли - і ви побачите дивовижний ефект на росії. Я гарантую це.
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12.08.2024 07:03 Відповісти
Чушка набутылочная, а ну ка вспомни, не твой ли ботоксный педофил пупкин это все начал? твоеместо теперь у параши на бутылке
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12.08.2024 07:18 Відповісти
Пидарок свинособачий заблукав..
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12.08.2024 08:24 Відповісти
Слышь, Арам, а зачем вы вероломно напали на Украину, разрушаете там бомбами и ракетами города и сёла и убиваете десятками тысяч гражданское население, женщин и детей? Вы - настоящие твари, фашисты! И ещё здесь вякаете о чём-то.. Смерть руссофашистским оккупантам, везде, где бы они ни находились!
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12.08.2024 08:32 Відповісти
Дрищ лаптекопитний, тут кацапні не подають, ну хіба що ногою в рило. Ти чого приперся, підар козломордий? Іди до своїх, на русвесна.сру, дрочи на свого фюрера *****, поки він не здох і вчи китайську мову, тому що вам, козломордим, скоро прийдеться здавати екзамен на китайську мову. А хто не здасть, то китайці вас пустсять на корм для собак.
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12.08.2024 08:47 Відповісти
Респект виконавцям!!!
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12.08.2024 06:42 Відповісти
Надеюсь, что Щелково что ни будь да прощелкало...
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12.08.2024 06:48 Відповісти
Ну серьезно? Две ошибки в одном слове? "что-нибудь"
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12.08.2024 13:34 Відповісти
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12.08.2024 07:25 Відповісти
Ще нам не вистачало електровози підривать Вони й самі непогано з цим справляються! "Рукожопі"! Як казав покойняка Задорнов: "На всякую западную хитрость мы ответим своей непроходимой глупостью... И Запад растеряется в недоумении..."
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12.08.2024 07:44 Відповісти
Халтурно "зліпили" - в мене чомусь вибухи не відтворюються!
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12.08.2024 08:14 Відповісти
На те й аеродром, щоб там лунали вибухи. Лупайте сю скалу !
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12.08.2024 08:50 Відповісти
 
 