Опубліковано супутникові знімки наслідків удару ЗСУ по російському аеродрому "Липецьк". ФОТО
На супутникових знімках Planet Labs за 9 серпня можна побачити наслідки ударів українських військ по аеродрому "Липецьк", розташованого біля однойменного міста у Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фотографії, які є в розпорядженні проєкту "Схеми" видання "Радіо Свобода"
Як зазначається, на супутникових знімках Planet Labs за 9 серпня, які є в розпорядженні "Схем", видно наслідки ударів українських військ по аеродрому "Липецьк", що біля однойменного міста у Росії.
Як можна побачити на знімках, низка приміщень аеродрому, які могли використовуватись, як склади – повністю зруйновані, а на території, ймовірно, тривала масштабна пожежа. На землі також видно дві вирви, що може бути наслідком влучання ракет або безпілотників, використаних ЗСУ для завдання ударів.
Удар ЗСУ по аеродрому "Липецьк" у РФ
За даними Генерального штабу України, у ході атаки у ніч з 8 на 9 серпня українські військові уразили російські склади з керованими авіаційними бомбами та низку інших об’єктів біля летовища "Липецьк". Знищили, зокрема, й один радар зенітно-ракетного комплексу С-350, заявили у Генштабі. У відомстві також зазначили, що у військовій операції брали участь підрозділи ракетних військ, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ.
Вранці журналісти Радіо Свобода, з посиланням на поінформоване джерело, повідомляли, що на аеродромі "Липецьк" стояло кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.
Раніше 9 серпня представники влади Липецької області РФ заявили про атаку дронів, а Міноборони Росії – про збиття 19 з них.
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у квітні 2023 року літаки потрапили на супутниковий знімок сервісу Google Earth.
https://24tv.ua/aerodrom-lipetsk-atakuvali-**********-droni-tam-mogli-perebuvati_n2614734
Реакція з пітьми: @"Курчатов обесточен. Хохльі уничтожили подстанцию, которая отвечала за енергоснабжение города и еще 5 районов вокруг".
U ljetchika mechta,
Слава Україні
ТАК ТРИМАТИ!
склади тупо в пух і прах. видно смачно вони були запаковані всякими там ракетами, кабами і бомбами....