УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10729 відвідувачів онлайн
Новини Фото
15 838 34

Опубліковано супутникові знімки наслідків удару ЗСУ по російському аеродрому "Липецьк". ФОТО

На супутникових знімках Planet Labs за 9 серпня можна побачити наслідки ударів українських військ по аеродрому "Липецьк", розташованого біля однойменного міста у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фотографії, які є в розпорядженні проєкту "Схеми" видання "Радіо Свобода"

Супутникові знімки удару ЗСУ по аеродрому "Липецьк"
Супутникові знімки удару ЗСУ по аеродрому "Липецьк"

Також дивіться: Пожежа поблизу селища Біюк-Онлар в окупованому Криму: "Аэродром въ#бали! Громко так! Страшно!". ВIДЕО

Як зазначається, на супутникових знімках Planet Labs за 9 серпня, які є в розпорядженні "Схем", видно наслідки ударів українських військ по аеродрому "Липецьк", що біля однойменного міста у Росії.

Супутникові знімки удару ЗСУ по аеродрому "Липецьк"

Як можна побачити на знімках, низка приміщень аеродрому, які могли використовуватись, як склади – повністю зруйновані, а на території, ймовірно, тривала масштабна пожежа. На землі також видно дві вирви, що може бути наслідком влучання ракет або безпілотників, використаних ЗСУ для завдання ударів.

Дивіться також: Атака дронів на аеродром під Липецьком: евакуюють кілька населених пунктів. ВIДЕО

Удар ЗСУ по аеродрому "Липецьк" у РФ

За даними Генерального штабу України, у ході атаки у ніч з 8 на 9 серпня українські військові уразили російські склади з керованими авіаційними бомбами та низку інших об’єктів біля летовища "Липецьк". Знищили, зокрема, й один радар зенітно-ракетного комплексу С-350, заявили у Генштабі. У відомстві також зазначили, що у військовій операції брали участь підрозділи ракетних військ, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ.

Вранці журналісти Радіо Свобода, з посиланням на поінформоване джерело, повідомляли, що на аеродромі "Липецьк" стояло кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.

Раніше 9 серпня представники влади Липецької області РФ заявили  про атаку дронів, а Міноборони Росії – про збиття 19 з них.

Автор: 

росія (65146) атака (339) аеродром (300)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Україна вражає )
показати весь коментар
09.08.2024 20:36
+18
Рашистські війська на Курськ аночі спробували перекинути через Липецький військовий аеродром. Але там відбулася "бавовна", і аеродром згорів і вибухав до самого ранку 9-го серпнч..
показати весь коментар
09.08.2024 20:38
+17
показати весь коментар
09.08.2024 21:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна вражає )
показати весь коментар
09.08.2024 20:36 Відповісти
Хегасє )
показати весь коментар
10.08.2024 01:52 Відповісти
Рашистські війська на Курськ аночі спробували перекинути через Липецький військовий аеродром. Але там відбулася "бавовна", і аеродром згорів і вибухав до самого ранку 9-го серпнч..
показати весь коментар
09.08.2024 20:38 Відповісти
Шо Апять?@@@@@?
показати весь коментар
09.08.2024 20:41 Відповісти
трошки прибрати і можна сіятись
показати весь коментар
09.08.2024 20:43 Відповісти
Який вигляд мали Су-57, що перебували в Липецьку

у квітні 2023 року літаки потрапили на супутниковий знімок сервісу Google Earth.
https://24tv.ua/aerodrom-lipetsk-atakuvali-**********-droni-tam-mogli-perebuvati_n2614734

показати весь коментар
09.08.2024 20:47 Відповісти
ЗЄлєнсктй, гдє наши ракєти ?
показати весь коментар
09.08.2024 21:01 Відповісти
Ту купа ботів розповідали казки що всі літаки в капонірах стоять на орківських летовищах...
показати весь коментар
09.08.2024 23:27 Відповісти
4 з права це Су-57?
показати весь коментар
10.08.2024 01:54 Відповісти
так
показати весь коментар
10.08.2024 03:18 Відповісти
Липецьк --> Пипецьк
показати весь коментар
09.08.2024 20:53 Відповісти
А знаєте місто Лейпциг у Німеччині? Так от, - його справжня назва - Липецьк (Ліпськ). Тому що там жили слов'янські племена - венди, лужичани, ободрити. А це ось вам офіційний прапор німецького міста Лейпциг. Нічого не нагадує?

показати весь коментар
09.08.2024 21:05 Відповісти
Чудово! Після Липецька йдемо в Лейпциг😁
показати весь коментар
09.08.2024 23:43 Відповісти
Ну, от. А далі по курсу пропоную також велике німецьке місто Хемніц (Камєніца), відоме у колишній НДР, як Карл-Маркс-Штадт. Прапор цього міста цілковито співпадає з українським.

показати весь коментар
10.08.2024 00:07 Відповісти
Далi буде? 😁
показати весь коментар
10.08.2024 07:28 Відповісти
Займання після падіння "уламків українського БПЛА літакового типу на трансформаторну підстанцію" - відсутнє енергопостачання у Курчатові (там знаходиться Курська АЕС).

Реакція з пітьми: @"Курчатов обесточен. Хохльі уничтожили подстанцию, которая отвечала за енергоснабжение города и еще 5 районов вокруг".
показати весь коментар
09.08.2024 20:58 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2024 21:13 Відповісти
Jestj odna

U ljetchika mechta,
показати весь коментар
10.08.2024 01:20 Відповісти
Прикро, що ми не маємо змоги оцінити фото від наприхованого супутника Пританцули, але тішить, що ОПа завгоспа все знає та контролює його в режимі 28годин на 9днів тижня та без сну.
показати весь коментар
09.08.2024 21:18 Відповісти
"пєтух", ой, вибачаюсь Пінчук йому в поміч.
показати весь коментар
09.08.2024 21:50 Відповісти
но но варят "купив" супутник тільки на рік.
показати весь коментар
09.08.2024 22:09 Відповісти
Ви би ніц не зрозуміли би зі знимкв зі спутника Притули - хіба шо ваші очі сприймають радіохвилі а в мозку є проц спеціалізований для обробки тих радіохвиль ( https://www.bbc.com/ukrainian/news-62603951 ).
показати весь коментар
09.08.2024 22:34 Відповісти
мені так доставляє, коли такі дебільні тупаки, як ти все ще обсирають притулу за супутник (який між іншим куплено на ДОВІЧНИЙ термін - поки не зійде з орбіти), тоді коли будьонов, який користується цим супутником офіційно підтвердив, що ця покупка є дуже корисною і окупилась вже СТО РАЗ!
показати весь коментар
10.08.2024 00:53 Відповісти
о, вАмериканський зебіло-ідіот схрещений з Пританцулою, дякую, що напісяв та випорожнився в доставлянні власної обісцяності з будьоновим та чепаєвим.
показати весь коментар
10.08.2024 02:37 Відповісти
Склад -йок. Аеродром - неясно.
показати весь коментар
09.08.2024 21:25 Відповісти
Піпедьзьк? ХАНА?
показати весь коментар
09.08.2024 21:30 Відповісти
Складам -хана, а вот отсутствие снимков самого аэродрома кое о чём говорит. Беспилотник самолётного типа летит не быстро, как пишут тамошние сайты часть самолётов успела взлететь, остальные могли пострадать от разлёта боеприпасов, но наверняка не все учитывая отдалённость ВПП от складов, сама полоса при таком расклате если и пострадала, то "косметически". Отсутствие маштабного длительного пожара говорит о том, что резервуары с горючим особо не пострадали, а это уязвимая и одна из приоритетных целей
показати весь коментар
09.08.2024 22:31 Відповісти
Браво ЗСУ

Слава Україні
показати весь коментар
09.08.2024 23:05 Відповісти
тоді, коли москальня знищує міста, то Україна знищує військові кацапські аеродроми!

ТАК ТРИМАТИ!

склади тупо в пух і прах. видно смачно вони були запаковані всякими там ракетами, кабами і бомбами....
показати весь коментар
10.08.2024 00:56 Відповісти
 
 