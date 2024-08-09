Опубліковано супутникові знімки наслідків удару ЗСУ по російському аеродрому "Липецьк". ФОТО

На супутникових знімках Planet Labs за 9 серпня можна побачити наслідки ударів українських військ по аеродрому "Липецьк", розташованого біля однойменного міста у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фотографії, які є в розпорядженні проєкту "Схеми" видання "Радіо Свобода"





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Як зазначається, на супутникових знімках Planet Labs за 9 серпня, які є в розпорядженні "Схем", видно наслідки ударів українських військ по аеродрому "Липецьк", що біля однойменного міста у Росії.

Як можна побачити на знімках, низка приміщень аеродрому, які могли використовуватись, як склади – повністю зруйновані, а на території, ймовірно, тривала масштабна пожежа. На землі також видно дві вирви, що може бути наслідком влучання ракет або безпілотників, використаних ЗСУ для завдання ударів.

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Удар ЗСУ по аеродрому "Липецьк" у РФ

За даними Генерального штабу України, у ході атаки у ніч з 8 на 9 серпня українські військові уразили російські склади з керованими авіаційними бомбами та низку інших об’єктів біля летовища "Липецьк". Знищили, зокрема, й один радар зенітно-ракетного комплексу С-350, заявили у Генштабі. У відомстві також зазначили, що у військовій операції брали участь підрозділи ракетних військ, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ.

Вранці журналісти Радіо Свобода, з посиланням на поінформоване джерело, повідомляли, що на аеродромі "Липецьк" стояло кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.

Раніше 9 серпня представники влади Липецької області РФ заявили про атаку дронів, а Міноборони Росії – про збиття 19 з них.