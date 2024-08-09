Уражено склади з КАБами та інші об’єкти на аеродромі "Липецьк" і ворожі засоби ППО на Донеччині, - Генштаб

Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Липецьк" (Липецька область, РФ). Під час атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація. Відомо, що на аеродромі "Липецьк" базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил рф. Результати ураження уточнюються.

Удар по зенітних ракетних дивізіонах РФ на Донеччині

Окрім цього, за даними Генштабу, наші підрозділи завдали ударів по зенітних ракетних дивізіонах РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, бойова робота здійснювалася по трьох радарах противника: двох – від комплексів С-350 та одному С-300. Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК С-350. Щодо інших двох цілей інформація наразі уточнюється. Водночас, зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів.

До бойової роботи були залучені підрозділи ракетних військ, Сил спеціальних операцій, сили й засоби Служби безпеки України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

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"Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил РФ триватиме й в подальшому", - наголошують у Генштабі.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 9 серпня відбулася атака дронів на аеродром під Липецьком: евакуюють кілька населених пунктів. Також повідомлялося, що у Липецькій області РФ скасовано всі розважальні заходи.