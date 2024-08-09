УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5310 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 489 17

У Липецькій області РФ скасовано всі розважальні заходи

Липецька область

Влада Липецької області РФ ухвалила рішення скасувати в регіоні всі розважальні заходи.

Про це повідомив губернатор Ігор Артамонов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости". 

Як зазначається, спортивні та сімейні події проводитимуться із забезпеченням підвищених заходів безпеки.

Упродовж якого періоду діятимуть обмеження - наразі не зазначається.

Також читайте: Міноборони РФ каже, що вночі нібито знищено 75 БпЛА над територією 6 областей РФ і Кримом

Як повідомлялося, у ніч на 9 серпня відбулася атака дронів на аеродром під Липецьком: евакуюють кілька населених пунктів.

Автор: 

росія (64935) обмеження (244)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
навєрнає шота случілась шота навєрна праізашло...
показати весь коментар
09.08.2024 09:07
+10
Мудре рішення! Справжні розваги тільки починаються...
показати весь коментар
09.08.2024 09:09
+7
показати весь коментар
09.08.2024 09:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
навєрнає шота случілась шота навєрна праізашло...
показати весь коментар
09.08.2024 09:07 Відповісти
https://t.me/c/1269013410/70147 я, я натюрліх !!! до кацапів прилетів гарний буда-бум ...
показати весь коментар
09.08.2024 09:11 Відповісти
Мудре рішення! Справжні розваги тільки починаються...
показати весь коментар
09.08.2024 09:09 Відповісти
паєєєхххаалллііі...
показати весь коментар
09.08.2024 13:32 Відповісти
А что сулчилось?
показати весь коментар
09.08.2024 09:09 Відповісти
Так навпаки треба! Добавити розважальних заходів, "пєсєн і плясок". Адже це таке улюблене кацапами сво прийшло!!
показати весь коментар
09.08.2024 09:13 Відповісти
Те, чи будуть у них нові мистецькі (файєршоу) та сімейні (похорони) заходи, де і коли саме, вже не кацапам вирішувати.

Фсьо ж ідьот па плану, точно па грахвіку
показати весь коментар
09.08.2024 09:18 Відповісти
Липецкая фабрика дала витік метану?
показати весь коментар
09.08.2024 09:21 Відповісти
кацапи той метан лаптем занюхають

живучі...

їх треба чимось іншим труїти
показати весь коментар
09.08.2024 09:37 Відповісти
Та схоже вночі вже розважились.. Скільки можна??))
показати весь коментар
09.08.2024 09:31 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2024 09:36 Відповісти
кацапи ми повертаємо вам ютуб
показати весь коментар
09.08.2024 09:38 Відповісти
Крисятник розворушився

А що буде якщо атакувати моськву як вони Київ.
показати весь коментар
09.08.2024 09:36 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2024 09:38 Відповісти
Наш улюблений канал цього ранку

показати весь коментар
09.08.2024 10:19 Відповісти
ЗСУ везуть свіжі атракціони ,нехай не засмучуються ))
показати весь коментар
09.08.2024 11:21 Відповісти
І навіть файр-шов з хвейверками? Накабздон засмутиться!!!!!
показати весь коментар
09.08.2024 13:32 Відповісти
 
 