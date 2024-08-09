У Липецькій області РФ скасовано всі розважальні заходи
Влада Липецької області РФ ухвалила рішення скасувати в регіоні всі розважальні заходи.
Про це повідомив губернатор Ігор Артамонов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".
Як зазначається, спортивні та сімейні події проводитимуться із забезпеченням підвищених заходів безпеки.
Упродовж якого періоду діятимуть обмеження - наразі не зазначається.
Як повідомлялося, у ніч на 9 серпня відбулася атака дронів на аеродром під Липецьком: евакуюють кілька населених пунктів.
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+13 Александр Чуднивец #474549
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Фсьо ж ідьот па плану, точно па грахвіку
живучі...
їх треба чимось іншим труїти
А що буде якщо атакувати моськву як вони Київ.