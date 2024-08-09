Міноборони РФ каже, що вночі нібито знищено 75 БпЛА над територією 6 областей РФ і Кримом

Міноборони РФ запевняє, що у ніч на 9 серпня 2024 року нібито було перехоплено та знищено 75 БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення російського Міноборони цитує пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

Як зазначається, 26 начебто українських дронів знищено над Бєлгородською областю, 19 - над Липецькою, сім - над Курською, п'ять - над Брянською, чотири - над Воронезькою, один над Орловською, п'ять - над Кримом, вісім - над акваторією Чорного моря.

"Крім того, в акваторії Чорного моря знищено семеро безекіпажних катерів, що прямували в напрямку Криму", - переконує вороже Міноборони.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про нічну атаку дронів на аеродром під Липецьком: евакуюють кілька населених пунктів. Також зазначалося, що у ніч на 9 серпня у Курській області пролунали гучні вибухи та розпочалася масштабна пожежа.

Окрім того, повідомлялося, що Бєлгородська область зазнала масованої атаки безпілотників: ППО збила 29 БПЛА.