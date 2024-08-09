Міноборони РФ каже, що вночі нібито знищено 75 БпЛА над територією 6 областей РФ і Кримом
Міноборони РФ запевняє, що у ніч на 9 серпня 2024 року нібито було перехоплено та знищено 75 БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення російського Міноборони цитує пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".
Як зазначається, 26 начебто українських дронів знищено над Бєлгородською областю, 19 - над Липецькою, сім - над Курською, п'ять - над Брянською, чотири - над Воронезькою, один над Орловською, п'ять - над Кримом, вісім - над акваторією Чорного моря.
"Крім того, в акваторії Чорного моря знищено семеро безекіпажних катерів, що прямували в напрямку Криму", - переконує вороже Міноборони.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про нічну атаку дронів на аеродром під Липецьком: евакуюють кілька населених пунктів. Також зазначалося, що у ніч на 9 серпня у Курській області пролунали гучні вибухи та розпочалася масштабна пожежа.
Окрім того, повідомлялося, що Бєлгородська область зазнала масованої атаки безпілотників: ППО збила 29 БПЛА.
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Тільки одне питання:
Скільки з них було знищено за допомогою ППО, а скільки за допомогою танків, бтрів, нпз, літаків-гвинтокрилів?
Отец - Анатолий Афанасьевич Медведев (19 ноября 1926-2004), профессор Ленинградского технологического института имени Ленсовета (ныне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Санкт-Петербургский государственный технологический институт ). Потомок крестьян https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F Курской губернии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-medvedev.kremlin.ru-19 [19] , член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1) ВКП(б) с 1952 года. Дед Афанасий Фёдорович Медведев (родился в 1904 году в д. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Мансурово Щигровского уезда Курской губернии, умер 20 мая 1994 года) был партийным работником с 1933 года.
Наші вночі атакували 75-ма дронами-камікадзе БПЛА і сімома безекіпажними морськими дронами-камікадзе. Тепер тільки цікавить, скільки добралось до пунктів призначення.