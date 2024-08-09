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Бєлгородська область зазнала масованої атаки безпілотників: ППО збила 29 БПЛА

Український безпілотник

У ніч проти 9 серпня у Бєлгородській області працювали сили протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

"Загалом над територією області силами ППО збито 29 БПЛА літакового типу. У місті Старий Оскол у двох приватних будинках вибито вікна і посічено покрівлі, фасади та паркани, а також один легковий автомобіль. У місті Новий Оскол унаслідок атаки БПЛА загорівся ангар на території промтовариства", - йдеться в повідомленні.

За його даними, постраждалих немає.

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безпілотник (4102) росія (64935) Бєлгород (502)


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09.08.2024 07:03 Відповісти
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09.08.2024 10:01 Відповісти
Чудо давай! Чудо!
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09.08.2024 12:03 Відповісти
 
 