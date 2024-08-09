У Курській області вибухи та масштабна пожежа: знищено колону ворожої техніки. ВIДЕО
У ніч на 9 серпня у Курській області пролунали гучні вибухи та розпочалася масштабна пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
Зазначають, що гучні вибухи чули у Рильському районі.
"Місцеві жителі повідомляють про чотири вибухи та публікують фото пожежі у селі Степанівка. Причини вибухів і що горить, невідомо", – йдеться у повідомленні.
Інші Telegram-канали зазначають, що у Рильського району села Жовтневе ударом українських ракет HIMARS знищено російську військову колону на марші. Автотраса повністю перекрита палаючими автомобілями, чути часту детонацію боєприпасів.
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и вот их мечта сбылась : над Суджей поднят украинский флаг.
https://x.com/*********/status/1821944788788097181
Все про всех знаешь.... Ведь и про тебя легко можно все узнать. Сейчас это не проблема.
Украинцев тебе не понять, надо здесь родиться, прожить много лет.
Украинцы добрый, мирный народ. Старшие по возрасту россияне знают об этом .По всей России построено много чего руками Украинцев.
Но ,если ты приходишь убивать ,грабить ,то будь готов к ответу .
Курськ, Брянськ, Белгород, Воронеж, Ростав, Кубань це Україна !!!
Слава ЗСУ !!!
Вот его и надо накрыть, а может это уже их и отминусовали на этой дороге.
можуть запитати у фуйла
это не ваша война.
путинский режим использует вас.