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У Курській області вибухи та масштабна пожежа: знищено колону ворожої техніки. ВIДЕО

У ніч на 9 серпня у Курській області пролунали гучні вибухи та розпочалася масштабна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Зазначають, що гучні вибухи чули у Рильському районі.

"Місцеві жителі повідомляють про чотири вибухи та публікують фото пожежі у селі Степанівка. Причини вибухів і що горить, невідомо", – йдеться у повідомленні.

Інші Telegram-канали зазначають, що у  Рильського району  села Жовтневе ударом українських ракет HIMARS знищено російську військову колону  на марші. Автотраса повністю перекрита палаючими автомобілями, чути часту детонацію боєприпасів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака дронів на аеродром під Липецьком: евакуюють кілька населених пунктів. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4439) росія (64935) Курськ (1086)


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Топ коментарі
+79
Слава Україні!
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09.08.2024 06:40
+60
Героям СЛАВА
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09.08.2024 06:48
+59
Воронежские сепаратисты совсем распоясались НАТО введи войска!
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09.08.2024 06:56
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Слава Україні!
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09.08.2024 06:40 Відповісти
Єноту, не спати🤔🧐😁 Хто там ближче, штовхніть сплюха, а то все на світі проспить, чи це завивання ватоголових на болотах так заколисує кошлатого 🦝🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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09.08.2024 07:41 Відповісти
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09.08.2024 09:17 Відповісти
Героям СЛАВА
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09.08.2024 06:48 Відповісти
Воронежские сепаратисты совсем распоясались НАТО введи войска!
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09.08.2024 06:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NjIXuR9zSRo
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09.08.2024 07:04 Відповісти
Целых 70 лет, с февраля 1954 года, когда моцковская хевра насильно запихала украинский Суджанский район в состав РФ, жители Суджи, всегда считавшие себя украинцами и гражданами Украины, ждали возвращения на историческую родину, в Украину:

и вот их мечта сбылась : над Суджей поднят украинский флаг.
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09.08.2024 22:17 Відповісти
солдаты ВСУ с украинским флагом в Сундже:

https://x.com/*********/status/1821944788788097181
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09.08.2024 22:19 Відповісти
Что-то ты много написал .Угрозы смерти, плюс убийство с особой жестокостью....

Все про всех знаешь.... Ведь и про тебя легко можно все узнать. Сейчас это не проблема.

Украинцев тебе не понять, надо здесь родиться, прожить много лет.

Украинцы добрый, мирный народ. Старшие по возрасту россияне знают об этом .По всей России построено много чего руками Украинцев.

Но ,если ты приходишь убивать ,грабить ,то будь готов к ответу .
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10.08.2024 06:44 Відповісти
некий "Шубин" - это виртуальный ссыкливый орк, который ведёт свою личную виртуальную "СВО", сидя на проперженном диване в городе-герое Мухосранке в ордена Ленина Свердловской области.
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11.08.2024 01:25 Відповісти
путєнпамагі😂😂😂
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09.08.2024 07:08 Відповісти
нІХрєна сєбє --- Що з їпалом, рУсня??!?,,),,
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09.08.2024 07:16 Відповісти
З іпалом добре вийшло у Поддубного
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09.08.2024 08:42 Відповісти
Ой як файно горить , наче ватра ...

Курськ, Брянськ, Белгород, Воронеж, Ростав, Кубань це Україна !!!

Слава ЗСУ !!!
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09.08.2024 07:19 Відповісти
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09.08.2024 08:51 Відповісти
Чудова карта і текст ...скопіював ...
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09.08.2024 11:02 Відповісти
Не, а чьо не поставили вопрос ребром насчет наших земель и на карте бульбостана?
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10.08.2024 16:15 Відповісти
в Ставропольской губернии согласно переписи 1926 года 65 % населения указали себя украинцами, в Астраханской губернии - 42 % населения.
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09.08.2024 22:22 Відповісти
Війна прийшла до *уйла.
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09.08.2024 07:20 Відповісти
Поки тільки до підху...ловців ...
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09.08.2024 09:19 Відповісти
Бєлгородські печеніги напали на курських половців.Треба вводити "блакитні шоломи" з Буркіна-Фасо і Бурунді,бо ті два братніх народи "скрєпи" самостійно не поділять
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09.08.2024 07:24 Відповісти
надіюсь це та колона де тіпа їхав на допомогу Курчатам "ахмат-сіла"
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09.08.2024 07:24 Відповісти
ахмат-сіла їхав в протилежну сторону , їх не так легко наздогнати .
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09.08.2024 08:17 Відповісти
Бегут одни, а другие едут на помощь срочникам. Это отряд спецназа Чечни.

Вот его и надо накрыть, а может это уже их и отминусовали на этой дороге.
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09.08.2024 11:15 Відповісти
думаю, ця колона їхала у бік Рильська, щоб повернути на дорогу Рильськ-Корєнєво-Суджа назустріч нашому просуванню по цій дорозі.
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09.08.2024 08:22 Відповісти
Вчера в комментариях было сообщение, что ****** интенсивно применяют средства РЭБ в тех краях, чтобы скрыть передвижение колонн в направлении наших войск. Наверное, не очень получилось. Морочат голову себе и людям, лучше бы украинский язык начинали учить.
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09.08.2024 11:46 Відповісти
це як? у колоні вмикають РЕБ, і колона перестає бути видимою в оптичному і ІЧ-діапазоні станції дрона? Коментатор мабуть був з кацапського тєлєграмканалу про анало-говнєтні досягнення.
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09.08.2024 11:54 Відповісти
Не знаю, с какого канала он был, но если кацапы делали попытки глушить сигнал, значит, и вправду что-то затевали. И хорошо, что не прокатило.
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09.08.2024 12:01 Відповісти
який нахєр сігнал? Ви ще скажіть, що РЕБом вони біноклі глушать.
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09.08.2024 12:03 Відповісти
Мобільний зв'язок там пропав...
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09.08.2024 20:11 Відповісти
Браво! Слава Героям України!
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09.08.2024 07:26 Відповісти
Горіть кацапи і фашиська росія. Слава Україні!
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09.08.2024 07:34 Відповісти
Цензор, ну не перекладвйте, будь ласка, російські назви. Нема там у них ніхєра ніякого Жовтневого. ОКТЯБРЬСКОЄ!!!
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09.08.2024 07:46 Відповісти
А Північнодонецьк або Кришталеве
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09.08.2024 09:00 Відповісти
ні , саме Жовтневе
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09.08.2024 10:44 Відповісти
не було воно Жовтневим, і ніколи ним не буде.
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09.08.2024 10:55 Відповісти
так само як ніколи не було кієва, харькова, ніколаєва і одєсси
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09.08.2024 11:21 Відповісти
щось від тебе матрьошками засмерділо.
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09.08.2024 11:26 Відповісти
матрьошками смердить якраз від тебе
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13.08.2024 18:08 Відповісти
про причини вибухів місцеві жителі

можуть запитати у фуйла
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09.08.2024 07:53 Відповісти
То лі іщо будіт ой йо йой..
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09.08.2024 08:18 Відповісти
а нас-то за что???
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09.08.2024 08:18 Відповісти
Drang nach Osten.
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09.08.2024 08:28 Відповісти
Трампіст зараз збреше, що ця колона була розбити FPVішками, а не ATACMSами. Ніяк по ворогу в прикордоних областях
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09.08.2024 08:32 Відповісти
це все ІПСО бо не українських ракет HIMARS, а модифікованим мінцифрою зе!асфальтом, не дарма ж він позолочений у зебіла був.
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09.08.2024 09:48 Відповісти
Отаке кіно я люблю!!! Коли русня палає і верещить з переляку.
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09.08.2024 08:56 Відповісти
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09.08.2024 09:23 Відповісти
она утонула
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09.08.2024 14:08 Відповісти
Красота.
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09.08.2024 10:21 Відповісти
кацапы, палите свою технику и возвращайтесь домой.

это не ваша война.

путинский режим использует вас.
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09.08.2024 10:33 Відповісти
от тобі і ,,нехера себе"
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09.08.2024 11:46 Відповісти
Поки нічого дивного. Колишні жителі УНР попросили про захист. Не можемо ж ми кинути своїх людей. Історичні землі України, це наші землі і ні в яку наросію ми не вторгались.
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09.08.2024 13:37 Відповісти
Гойдаааа
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09.08.2024 14:12 Відповісти
ГОрят не боеприпасы а личный состав
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09.08.2024 15:06 Відповісти
Смажені кацапські "мальчики" у трусіках
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09.08.2024 16:42 Відповісти
Кацапи, хто сунется в Курську губернію на допомогу буде горіти,як ця колона.
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09.08.2024 17:09 Відповісти
Смотрел на другом ресурсе ролик, уматывают на автомобиле кацапы, "мирные", разговаривают, обсуждают обстрелы, разбитые машины, кое-где (не убранные) тушки ихних вояк. Что меня добило - голос где-то сзади, "что творят, совести нету". Пи#дец.
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09.08.2024 18:23 Відповісти
Все своє заберемо назад в УКРАЇНУ
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09.08.2024 22:54 Відповісти
Рильськ це Україна, чернігівське князівство , як і мглин, і трубчевськ...почеп, погар і стародуб козацькі міста...стародуб полкове
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10.08.2024 19:44 Відповісти
А ще пам'ятаємо сівськ і валуйки
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10.08.2024 19:49 Відповісти
А білоруси повинні віддати за вторгнення з своє території українські міста: гомель, мозир, туров, пінськ, річицю, лоїв, столин, брест...так можна вирішити демографічне питання, потрібно Києву робочі руки
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10.08.2024 20:01 Відповісти
Доки наші в Польщі працюють мовчу, але Холм, перемишль, Ярослав це теж україна
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10.08.2024 20:05 Відповісти
А в Угорщині оте все ,що по дебрецен на 60%жили русини
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10.08.2024 20:06 Відповісти
А ще у нас є південна Буковина десь так по межі ******-бистриця
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10.08.2024 20:08 Відповісти
А придністровя, може то уличі? Які платили данину Києву, а коли Галич хотів і собі взяти, об'єднались з князівствами подільських товтр і дали 3,14зди...а ми думаємо, що то Молдова...а Яси то подарунок Тимошу Хмельницькому...отак і Молдова десь по трасі Яси Кишинів і без тирасполя
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10.08.2024 20:14 Відповісти
А ще у нас є зернові райони Кубань і ставропілля...давайте наводити скрізь двіж...вірю ,що у на все вийде.,.інакше, я не знаю ,ким заселяти той лугандон
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10.08.2024 20:17 Відповісти
а как зеля и его хозяин дал добро на все это ? обьясните мне.
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10.08.2024 22:18 Відповісти
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11.08.2024 00:05 Відповісти
Чукотка 70% населения украинцы.
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11.08.2024 00:18 Відповісти
 
 