У Курській області вибухи та масштабна пожежа: знищено колону ворожої техніки. ВIДЕО

У ніч на 9 серпня у Курській області пролунали гучні вибухи та розпочалася масштабна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Зазначають, що гучні вибухи чули у Рильському районі.

"Місцеві жителі повідомляють про чотири вибухи та публікують фото пожежі у селі Степанівка. Причини вибухів і що горить, невідомо", – йдеться у повідомленні.

Інші Telegram-канали зазначають, що у Рильського району села Жовтневе ударом українських ракет HIMARS знищено російську військову колону на марші. Автотраса повністю перекрита палаючими автомобілями, чути часту детонацію боєприпасів.

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