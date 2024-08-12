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Новости Война
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Кремль будет стремиться сохранить военную экономику даже после завершения войны, - Welt

Росія не зможе вижити без військової економіки

Экономика России тесно связана с войной, и переход на мирные рельсы может привести к серьезным экономическим проблемам.Экономисты предполагают, что Путину придется сохранить военное производство. Иначе Россию ждет глубокий кризис.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в аналитическом материале немецкого издания Welt.

Путин заявлял, что российский оборонный сектор включает 6 тысяч компаний и 3,5 миллиона сотрудников, а также 10 связанных компаний, что подчеркивает его значительное влияние на экономику страны. Уменьшение военных расходов может привести к массовым увольнениям и социальной нестабильности. В СМИ напоминают, что Путин в начале года заявил, что российский оборонный сектор в узком смысле включает 6 тыс. компаний с 3,5 млн сотрудников. Также есть 10 компаний, которые так или иначе связаны с оборонным сектором.

Хотя в первой половине 2024 года ВВП России вырос на 4,7%, а по итогам года ожидается рост на 3,5-4%, этот рост не является устойчивым и зависит от продолжения войны. Падение курса рубля, которое привело к тому, что Россия опустилась с 8 на 11 место в списке крупнейших экономик мира, также свидетельствует об уязвимости российской экономики.

Переход на мирные рельсы потребует от России значительных структурных реформ и диверсификации экономики, что может быть сложной задачей, учитывая коррупцию, санкции и зависимость от экспорта природных ресурсов. Кроме того, сокращение военных расходов может привести к социальным беспорядкам и политической нестабильности.

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Автор: 

россия (95388) экономика (3878)


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Топ комментарии
+6
Кризи не буде, якщо вони будуть свій військовий брухт продаватимуть Індії чи іншим. А якщо вони будуть випускати топори і класти їх на полицю, то буде крах економіки. Чи купить Індія чи інші тепер їхню зброю - питання цікаве.
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12.08.2024 08:41
+6
Після війни там не має бути а ні теперішньої країни, а ні воєнної економіки
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12.08.2024 08:58
+5
Якщо їх буде продовжувати спонсорувати китай, то вони можуть творити все що завгодно, в тому числі "зберігати воєнну економіку"
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12.08.2024 08:50
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Кризи не буде, якщо вони будуть свій військовий брухт продаватимуть Індії чи іншим. А якщо вони будуть випускати топори і класти їх на полицю, то буде крах економіки. Чи купить Індія чи інші тепер їхню зброю - питання цікаве.
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12.08.2024 08:41 Ответить
Якщо їх буде продовжувати спонсорувати китай, то вони можуть творити все що завгодно, в тому числі "зберігати воєнну економіку"
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12.08.2024 08:50 Ответить
Нафіга Китаю їх літаки чи танки? Китайські кращі. А нафту і газ забирають майже задаром. Це спонсорство?
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12.08.2024 11:10 Ответить
Дивне питання. китаю треба війна "чужими руками", а без "воєнної економіки" у кацапів це буде важко продовжувати
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12.08.2024 11:38 Ответить
Чужими, але не фашистськими. Якщо москалів вважають не фашистами, то це недоработка зелі і його банди. Бо воно витрачає кошти на марафон і світ про рашистів нічого не знає.
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12.08.2024 11:55 Ответить
Ну звідки у Вельд така інформація? Не зможуть,...... зможуть....тут неможливо передбачити що буде через годину!!!
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12.08.2024 08:48 Ответить
після завершення війни

яке, саме, завершення? після "не програшу"? після "капітуляції"?
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12.08.2024 08:49 Ответить
Переживають! - а по великому рахунку шо ж тут доброго шо рашка буде милітиризована
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12.08.2024 08:56 Ответить
Після війни там не має бути а ні теперішньої країни, а ні воєнної економіки
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12.08.2024 08:58 Ответить
"Дурь собача"! Воєнна економіка для держави у мирний час вигідна лише в тому випадку коли вона працює на експорт А зараз світ побачив "якість" російської зброї та починає потроху розвертаться до неї спиною І що Росія робитиме з тією зброєю та ************? "У бочках солить"? Чи народ ними годувать? Танк у плуг не запряжеш !
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12.08.2024 09:05 Ответить
Кого волнуют проблемы страны агрессора. В зааадницу пуст идут
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12.08.2024 09:18 Ответить
Сподіваюсь що ця клоака-росія після війни перестане існувати
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12.08.2024 09:31 Ответить
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12.08.2024 09:34 Ответить
Все просто: вони одразу почнуть нову війну.
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12.08.2024 09:37 Ответить
Не буде Росії - не буде і кризи.
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12.08.2024 09:37 Ответить
У Німеччині криза промисловості, рецесія, дефіцит бюджету вперше за 50 років. Україна взагалі живе без економіки. Дефіцит бюджету в 2024-му $43 мільярди, більше ніж сам бюджет до війни. І ніхто нікуди зникати не збирається. Журналісти як завжди зайнятий втiхою диванних обивателів і самих себе. Як роса на сонці..
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12.08.2024 10:04 Ответить
Кацапи просто почнуть нову війну, бувших республік Совка для цього вистачає. Або десь полізуть допомагати Ірану чи Китаю.
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12.08.2024 10:32 Ответить
4 відсотки зросту? Ось вам і санкціі
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12.08.2024 14:05 Ответить
 
 