Экономика России тесно связана с войной, и переход на мирные рельсы может привести к серьезным экономическим проблемам.Экономисты предполагают, что Путину придется сохранить военное производство. Иначе Россию ждет глубокий кризис.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в аналитическом материале немецкого издания Welt.

Путин заявлял, что российский оборонный сектор включает 6 тысяч компаний и 3,5 миллиона сотрудников, а также 10 связанных компаний, что подчеркивает его значительное влияние на экономику страны. Уменьшение военных расходов может привести к массовым увольнениям и социальной нестабильности. В СМИ напоминают, что Путин в начале года заявил, что российский оборонный сектор в узком смысле включает 6 тыс. компаний с 3,5 млн сотрудников. Также есть 10 компаний, которые так или иначе связаны с оборонным сектором.

Хотя в первой половине 2024 года ВВП России вырос на 4,7%, а по итогам года ожидается рост на 3,5-4%, этот рост не является устойчивым и зависит от продолжения войны. Падение курса рубля, которое привело к тому, что Россия опустилась с 8 на 11 место в списке крупнейших экономик мира, также свидетельствует об уязвимости российской экономики.

Переход на мирные рельсы потребует от России значительных структурных реформ и диверсификации экономики, что может быть сложной задачей, учитывая коррупцию, санкции и зависимость от экспорта природных ресурсов. Кроме того, сокращение военных расходов может привести к социальным беспорядкам и политической нестабильности.

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