Економіка Росії тісно пов'язана з війною, і перехід на мирні рейки може призвести до серйозних економічних проблем. Економісти припускають, що Путіну доведеться зберегти військове виробництво. Інакше Росію чекає глибока криза.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в аналітичному матеріалі німецького видання Welt.

Путін заявляв, що російський оборонний сектор включає 6 тисяч компаній та 3,5 мільйона співробітників, а також 10 пов'язаних компаній, що підкреслює його значний вплив на економіку країни. Зменшення військових витрат може призвести до масових звільнень та соціальної нестабільності.У ЗМІ нагадують, що Путін на початку року заявив, що російський оборонний сектор у вузькому сенсі включає 6 тис. компаній із 3,5 млн співробітників. Також є 10 компаній, які так чи інакше пов’язані з оборонним сектором.

Хоча у першій половині 2024 року ВВП Росії зріс на 4,7%, а за підсумками року очікується зростання на 3,5-4%, це зростання не є стійким і залежить від продовження війни. Падіння курсу рубля, яке призвело до того, що Росія опустилася з 8 на 11 місце в списку найбільших економік світу, також свідчить про вразливість російської економіки.

Перехід на мирні рейки вимагатиме від Росії значних структурних реформ та диверсифікації економіки, що може бути складним завданням, враховуючи корупцію, санкції та залежність від експорту природних ресурсів. Крім того, скорочення військових витрат може призвести до соціальних заворушень та політичної нестабільності.

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