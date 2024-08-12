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Новини Війна
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Після війни Кремль буде прагнути зберегти воєнну економіку, інакше Росія зануриться у глибоку кризу, - Welt

Росія не зможе вижити без військової економіки

Економіка Росії тісно пов'язана з війною, і перехід на мирні рейки може призвести до серйозних економічних проблем. Економісти припускають, що Путіну доведеться зберегти військове виробництво. Інакше Росію чекає глибока криза.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в аналітичному матеріалі німецького видання Welt.

Путін заявляв, що російський оборонний сектор включає 6 тисяч компаній та 3,5 мільйона співробітників, а також 10 пов'язаних компаній, що підкреслює його значний вплив на економіку країни. Зменшення військових витрат може призвести до масових звільнень та соціальної нестабільності.У ЗМІ нагадують, що Путін на початку року заявив, що російський оборонний сектор у вузькому сенсі включає 6 тис. компаній із 3,5 млн співробітників. Також є 10 компаній, які так чи інакше пов’язані з оборонним сектором.

Хоча у першій половині 2024 року ВВП Росії зріс на 4,7%, а за підсумками року очікується зростання на 3,5-4%, це зростання не є стійким і залежить від продовження війни. Падіння курсу рубля, яке призвело до того, що Росія опустилася з 8 на 11 місце в списку найбільших економік світу, також свідчить про вразливість російської економіки.

Перехід на мирні рейки вимагатиме від Росії значних структурних реформ та диверсифікації економіки, що може бути складним завданням, враховуючи корупцію, санкції та залежність від експорту природних ресурсів. Крім того, скорочення військових витрат може призвести до соціальних заворушень та політичної нестабільності.

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Автор: 

росія (64969) економіка (928)


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Топ коментарі
+6
Кризи не буде, якщо вони будуть свій військовий брухт продаватимуть Індії чи іншим. А якщо вони будуть випускати топори і класти їх на полицю, то буде крах економіки. Чи купить Індія чи інші тепер їхню зброю - питання цікаве.
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12.08.2024 08:41
+6
Після війни там не має бути а ні теперішньої країни, а ні воєнної економіки
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12.08.2024 08:58
+5
Якщо їх буде продовжувати спонсорувати китай, то вони можуть творити все що завгодно, в тому числі "зберігати воєнну економіку"
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12.08.2024 08:50
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Кризи не буде, якщо вони будуть свій військовий брухт продаватимуть Індії чи іншим. А якщо вони будуть випускати топори і класти їх на полицю, то буде крах економіки. Чи купить Індія чи інші тепер їхню зброю - питання цікаве.
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12.08.2024 08:41 Відповісти
Якщо їх буде продовжувати спонсорувати китай, то вони можуть творити все що завгодно, в тому числі "зберігати воєнну економіку"
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12.08.2024 08:50 Відповісти
Нафіга Китаю їх літаки чи танки? Китайські кращі. А нафту і газ забирають майже задаром. Це спонсорство?
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12.08.2024 11:10 Відповісти
Дивне питання. китаю треба війна "чужими руками", а без "воєнної економіки" у кацапів це буде важко продовжувати
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12.08.2024 11:38 Відповісти
Чужими, але не фашистськими. Якщо москалів вважають не фашистами, то це недоработка зелі і його банди. Бо воно витрачає кошти на марафон і світ про рашистів нічого не знає.
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12.08.2024 11:55 Відповісти
Ну звідки у Вельд така інформація? Не зможуть,...... зможуть....тут неможливо передбачити що буде через годину!!!
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12.08.2024 08:48 Відповісти
після завершення війни

яке, саме, завершення? після "не програшу"? після "капітуляції"?
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12.08.2024 08:49 Відповісти
Переживають! - а по великому рахунку шо ж тут доброго шо рашка буде милітиризована
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12.08.2024 08:56 Відповісти
Після війни там не має бути а ні теперішньої країни, а ні воєнної економіки
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12.08.2024 08:58 Відповісти
"Дурь собача"! Воєнна економіка для держави у мирний час вигідна лише в тому випадку коли вона працює на експорт А зараз світ побачив "якість" російської зброї та починає потроху розвертаться до неї спиною І що Росія робитиме з тією зброєю та ************? "У бочках солить"? Чи народ ними годувать? Танк у плуг не запряжеш !
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12.08.2024 09:05 Відповісти
Кого волнуют проблемы страны агрессора. В зааадницу пуст идут
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12.08.2024 09:18 Відповісти
Сподіваюсь що ця клоака-росія після війни перестане існувати
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12.08.2024 09:31 Відповісти
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12.08.2024 09:34 Відповісти
Все просто: вони одразу почнуть нову війну.
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12.08.2024 09:37 Відповісти
Не буде Росії - не буде і кризи.
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12.08.2024 09:37 Відповісти
У Німеччині криза промисловості, рецесія, дефіцит бюджету вперше за 50 років. Україна взагалі живе без економіки. Дефіцит бюджету в 2024-му $43 мільярди, більше ніж сам бюджет до війни. І ніхто нікуди зникати не збирається. Журналісти як завжди зайнятий втiхою диванних обивателів і самих себе. Як роса на сонці..
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12.08.2024 10:04 Відповісти
Кацапи просто почнуть нову війну, бувших республік Совка для цього вистачає. Або десь полізуть допомагати Ірану чи Китаю.
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12.08.2024 10:32 Відповісти
4 відсотки зросту? Ось вам і санкціі
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12.08.2024 14:05 Відповісти
 
 