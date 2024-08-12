Российский танк Т-80БВМ на Курщине захватили воины СБУ и 80-й ОДШБр ВСУ. ВИДЕО
10 августа воины департамента военной контрразведки СБУ с позывными Механ и Фокс, вместе с разведчиками 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ с позывными Еврей, Коуч и Жора, захватили вблизи города Суджа на Курской области новый российский танк Т-803ВМ состоянии, с полным баком и полным боекомплектом, из состава Воздушно-десантных войск РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, танк находился в танковой засаде, однако засаду вовремя обнаружили. Видеозапись, на которой бойцы показали свой трофей и рассказали о деталях успешной атаки, опубликована на канале "Бутусов плюс".
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Брошенный танк. Передовым отрядам некогда этим заниматься, а СБУ проводя рейд по тылам его обнаружила.
"Продается винтовка Манлихер, не пристреляная. Один раз уроненая при отступлении"