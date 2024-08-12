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Новости Война
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Российский танк Т-80БВМ на Курщине захватили воины СБУ и 80-й ОДШБр ВСУ. ВИДЕО

10 августа воины департамента военной контрразведки СБУ с позывными Механ и Фокс, вместе с разведчиками 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ с позывными Еврей, Коуч и Жора, захватили вблизи города Суджа на Курской области новый российский танк Т-803ВМ состоянии, с полным баком и полным боекомплектом, из состава Воздушно-десантных войск РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, танк находился в танковой засаде, однако засаду вовремя обнаружили. Видеозапись, на которой бойцы показали свой трофей и рассказали о деталях успешной атаки, опубликована на канале "Бутусов плюс".

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Автор: 

СБУ (19864) танк (2248) боевые действия (3956) Бутусов Юрий (4348) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (150) трофеи (179) Курск (1082)


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Топ комментарии
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12.08.2024 09:21
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12.08.2024 09:48
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12.08.2024 09:52
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распятые мальчики в трусиках
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12.08.2024 10:18 Ответить
С полным баком и боекомплектом танк находился в танковой засаде.
Брошенный танк. Передовым отрядам некогда этим заниматься, а СБУ проводя рейд по тылам его обнаружила.
"Продается винтовка Манлихер, не пристреляная. Один раз уроненая при отступлении"
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12.08.2024 09:57 Ответить
Круто, так держать.
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12.08.2024 09:57 Ответить
Лендліз працює.
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12.08.2024 10:05 Ответить
Справний?З боєкомплектом? Розвертайте та шмаляєте по кацапам
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12.08.2024 11:06 Ответить
 
 