Російський танк Т-80БВМ на Курщині захопили воїни СБУ та 80-ї ОДШБр ЗСУ. ВIДЕО
10 серпня воїни департаменту військової контррозвідки СБУ з позивними Механ і Фокс, разом з розвідниками 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ з позивними Єврей, Коуч і Жора, захопили поблизу міста Суджа на Курськщині новий російський танк Т-803ВМ стані, з повним баком та повним боєкомплектом, зі складу Повітряно-десантних військ РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, танк перебував у танковій засідці, проте засідку вчасно виявили. Відеозапис, на якому бійці показали свій трофей та розповіли про деталі успішної атаки, опублікований на каналі "Бутусов плюс".
Топ коментарі
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Брошенный танк. Передовым отрядам некогда этим заниматься, а СБУ проводя рейд по тылам его обнаружила.
"Продается винтовка Манлихер, не пристреляная. Один раз уроненая при отступлении"