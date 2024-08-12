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Новини Війна
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Російський танк Т-80БВМ на Курщині захопили воїни СБУ та 80-ї ОДШБр ЗСУ. ВIДЕО

10 серпня воїни департаменту військової контррозвідки СБУ з позивними Механ і Фокс, разом з розвідниками 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ з позивними Єврей, Коуч і Жора, захопили поблизу міста Суджа на Курськщині новий російський танк Т-803ВМ стані, з повним баком та повним боєкомплектом, зі складу Повітряно-десантних військ РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, танк перебував у танковій засідці, проте засідку вчасно виявили. Відеозапис, на якому бійці показали свій трофей та розповіли про деталі успішної атаки, опублікований на каналі "Бутусов плюс".

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Автор: 

СБУ (12786) танк (2059) бойові дії (3714) Бутусов Юрій (3580) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155) трофеї (184) Курськ (1094)


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Топ коментарі
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12.08.2024 09:21
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12.08.2024 09:48
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12.08.2024 09:52
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распятые мальчики в трусиках
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12.08.2024 10:18 Відповісти
С полным баком и боекомплектом танк находился в танковой засаде.
Брошенный танк. Передовым отрядам некогда этим заниматься, а СБУ проводя рейд по тылам его обнаружила.
"Продается винтовка Манлихер, не пристреляная. Один раз уроненая при отступлении"
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12.08.2024 09:57 Відповісти
Круто, так держать.
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12.08.2024 09:57 Відповісти
Лендліз працює.
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12.08.2024 10:05 Відповісти
Справний?З боєкомплектом? Розвертайте та шмаляєте по кацапам
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12.08.2024 11:06 Відповісти
 
 