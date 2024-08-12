Російський танк Т-80БВМ на Курщині захопили воїни СБУ та 80-ї ОДШБр ЗСУ. ВIДЕО

10 серпня воїни департаменту військової контррозвідки СБУ з позивними Механ і Фокс, разом з розвідниками 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ з позивними Єврей, Коуч і Жора, захопили поблизу міста Суджа на Курськщині новий російський танк Т-803ВМ стані, з повним баком та повним боєкомплектом, зі складу Повітряно-десантних військ РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, танк перебував у танковій засідці, проте засідку вчасно виявили. Відеозапис, на якому бійці показали свій трофей та розповіли про деталі успішної атаки, опублікований на каналі "Бутусов плюс".

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