РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13048 посетителей онлайн
Новости
2 925 0

На Киевщине и в ряде областей объявляли воздушную тревогу: в Миргороде раздались взрывы (обновлено)

тривога

По состоянию на 10.10 12 августа воздушная тревога была объявлена в 8 областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что существует угроза применения баллистического вооружения.

Впоследствии мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Миргороде на Полтавщине.

Читайте также: В Киеве и нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики с юга (обновлено)

По состоянию на 10.18 воздушную тревогу отменили в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.

Автор: 

Миргород (60) Воздушные силы (2262) воздушная тревога (780)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 