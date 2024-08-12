На Киевщине и в ряде областей объявляли воздушную тревогу: в Миргороде раздались взрывы (обновлено)
По состоянию на 10.10 12 августа воздушная тревога была объявлена в 8 областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Отмечается, что существует угроза применения баллистического вооружения.
Впоследствии мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Миргороде на Полтавщине.
По состоянию на 10.18 воздушную тревогу отменили в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.
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