На Киевщине и в ряде областей объявляли воздушную тревогу: в Миргороде раздались взрывы (обновлено)

По состоянию на 10.10 12 августа воздушная тревога была объявлена в 8 областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что существует угроза применения баллистического вооружения.

Впоследствии мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Миргороде на Полтавщине.

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По состоянию на 10.18 воздушную тревогу отменили в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.