У Київській та низці областей оголошували повітряну тривогу: у Миргороді пролунали вибухи (оновлено)

Станом на 10.10 12 серпня повітряна тривога була оголошена у 8 областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що існує загроза застосування балістичного озброєння.

Згодом моніторингові канали повідомили про вибухи у Миргороді на Полтавщині.

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Станом на 10.18 повітряну тривогу скасували у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях.