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В июле заболеваемость ковидом в Украине выросла в шесть раз

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В Украине за июль зафиксировали почти 12 000 случаев заболевания коронавирусом, а в июне их было 2000.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua, об этом на брифинге сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он отметил, что в больницах сейчас находится более 2500 больных, это свидетельствует, что нагрузка на госпитализацию не так велика. Кузин добавил, что это нормальный показатель для вспышки заболеваемости.

Он также отметил, что рост заболеваемости также наблюдается в США и странах Евросоюза. Там обычно фиксируется подштам "Омикрона" FliRT. Этот подвид не вызывает тяжелых форм у вакцинированных и тех, кто провел ревакцинацию.

Сейчас показатели заболеваемости ковидом в Украине не свидетельствуют о начале эпидсезона или необходимости вводить ограничительные меры. Как отметил Кузин, обычно в Украине вспышка заболеваемости была в сентябре. Сейчас по стране циркулирует десять вариантов "омикрона".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Ивано-Франковщине зафиксировали первую в Украине смерть от нового штамма коронавируса FLiRT

Автор: 

Минздрав (4899) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+5
чиновникам моз, терміново потрібні гроші, на утримання, іспанських хатинок, губатих жаб, та діточок в америках.
настав час, качати тему пандемії. коли встановлять штраф, для мамочок з колясками у парку?
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12.08.2024 11:19
+3
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12.08.2024 11:35
+2
нове ШОУ з ковідом
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12.08.2024 11:15
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нове ШОУ з ковідом
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12.08.2024 11:15 Ответить
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12.08.2024 11:35 Ответить
чиновникам моз, терміново потрібні гроші, на утримання, іспанських хатинок, губатих жаб, та діточок в америках.
настав час, качати тему пандемії. коли встановлять штраф, для мамочок з колясками у парку?
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12.08.2024 11:19 Ответить
Флірт починає забирати?
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12.08.2024 11:21 Ответить
Комусь дуже треба впарити вакцини зі скадів МОЗ,закуплені в період пандемії,в яких через пів року виходить термін придатності.
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12.08.2024 11:33 Ответить
Нам досі не вистачає "обмежувальних заходів", серйозно?
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12.08.2024 11:33 Ответить
А у серпні зменшилась у 12 разів.
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12.08.2024 11:36 Ответить
Успіхи на Курському напрямі різко підняли імунітет.
Продавайте ваші вакцини каццапам.
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12.08.2024 11:42 Ответить
ещё одна зегнида на потоке
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12.08.2024 12:46 Ответить
Ой, боюсь, боюсь, боюсь...
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12.08.2024 13:30 Ответить
 
 