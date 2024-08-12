В июле заболеваемость ковидом в Украине выросла в шесть раз

В Украине за июль зафиксировали почти 12 000 случаев заболевания коронавирусом, а в июне их было 2000.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua, об этом на брифинге сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он отметил, что в больницах сейчас находится более 2500 больных, это свидетельствует, что нагрузка на госпитализацию не так велика. Кузин добавил, что это нормальный показатель для вспышки заболеваемости.

Он также отметил, что рост заболеваемости также наблюдается в США и странах Евросоюза. Там обычно фиксируется подштам "Омикрона" FliRT. Этот подвид не вызывает тяжелых форм у вакцинированных и тех, кто провел ревакцинацию.

Сейчас показатели заболеваемости ковидом в Украине не свидетельствуют о начале эпидсезона или необходимости вводить ограничительные меры. Как отметил Кузин, обычно в Украине вспышка заболеваемости была в сентябре. Сейчас по стране циркулирует десять вариантов "омикрона".

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