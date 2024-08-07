В Ивано-Франковской области зафиксировали первую в Украине смерть от нового штамма коронавируса FLiRT
В Ивано-Франковской области от нового штамма коронавирусной инфекции FLiRT умерла 80-летняя женщина.
Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал генеральный директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Руслан Савчук, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, умершая женщина была жительницей одной из громад Ивано-Франковской области. Пенсионерку госпитализировали в одну из больниц Ивано-Франковска с высокой температурой в тяжелом состоянии. Ее пролечили и состояние стабилизировалось.
"Лабораторно мы подтвердили, что в ее организме был субвариант FLiRT классического штамма Omicron. Женщина имела также сопутствующие заболевания - сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. Основным диагнозом была коронавирусная болезнь, поскольку она имела все симптомы и это было клинически и лабораторно подтверждено", - рассказал Савчук.
Савчук рассказал, что женщину перевели в терапевтическое отделение, после чего через несколько дней она умерла.
"То есть со времени госпитализации до момента, когда ей стало хуже и пациентка умерла, прошло 20 дней. Медики оказывали всю возможную помощь, но COVID-19 забрал ее жизнь", - сказал он.
Как отметил Руслан Савчук, сейчас в Ивано-Франковской области новый субвариант коронавируса - FLiRT подтвердили только у умершей пенсионерки.
Ранее в Минздраве заявляли, что новый штамм коронавирусной инфекции FLiRT является более заразным, чем его предшественники. Вакцинация по-прежнему остается эффективным средством профилактики.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
світло вже не вимикають, то, самий час, ганяти нову страшну байку про суцільну смерть від чергової ковідли.
під шумок, легше красти. тим більше на медицині. охматдит вам в поміч....
Другий раз ця авантюра не прокатить. Це все одно що вакцини від грипу. Результат практично нульовий, а побічних дій вагон.
Примерно с той же вероятностью она могла умереть и от "старости", а не от "флирта"...
=======
80 років і такі супутні, то там просто якщо день прожив, то слава Богу. Не кажучи вже про болячки