РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13163 посетителя онлайн
Новости
7 496 22

В Ивано-Франковской области зафиксировали первую в Украине смерть от нового штамма коронавируса FLiRT

На Івано-Франківщині зафіксували першу в Україні смерть від нового штаму коронавірусу FLiRT

В Ивано-Франковской области от нового штамма коронавирусной инфекции FLiRT умерла 80-летняя женщина.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал генеральный директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Руслан Савчук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, умершая женщина была жительницей одной из громад Ивано-Франковской области. Пенсионерку госпитализировали в одну из больниц Ивано-Франковска с высокой температурой в тяжелом состоянии. Ее пролечили и состояние стабилизировалось.

"Лабораторно мы подтвердили, что в ее организме был субвариант FLiRT классического штамма Omicron. Женщина имела также сопутствующие заболевания - сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. Основным диагнозом была коронавирусная болезнь, поскольку она имела все симптомы и это было клинически и лабораторно подтверждено", - рассказал Савчук.

Савчук рассказал, что женщину перевели в терапевтическое отделение, после чего через несколько дней она умерла.

"То есть со времени госпитализации до момента, когда ей стало хуже и пациентка умерла, прошло 20 дней. Медики оказывали всю возможную помощь, но COVID-19 забрал ее жизнь", - сказал он.

Читайте также: Новый штамм коронавируса FLiRT более заразен, чем его предшественники, - Минздрав

Как отметил Руслан Савчук, сейчас в Ивано-Франковской области новый субвариант коронавируса - FLiRT подтвердили только у умершей пенсионерки.

Ранее в Минздраве заявляли, что новый штамм коронавирусной инфекции FLiRT является более заразным, чем его предшественники. Вакцинация по-прежнему остается эффективным средством профилактики.

Читайте также: В Киеве существенно растет заболеваемость COVID-19, - КГГА

Автор: 

Ивано-Франковская область (916) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
я ж і кажу.

світло вже не вимикають, то, самий час, ганяти нову страшну байку про суцільну смерть від чергової ковідли.

під шумок, легше красти. тим більше на медицині. охматдит вам в поміч....
показать весь комментарий
07.08.2024 21:08
+11
80 річна жінка померла від FLiRTу. Це хто такі дибільні назви придумує?
показать весь комментарий
07.08.2024 21:11
+9
Вакцинація як й раніше залишається ефективним засобом профілактики.

Другий раз ця авантюра не прокатить. Це все одно що вакцини від грипу. Результат практично нульовий, а побічних дій вагон.
показать весь комментарий
07.08.2024 21:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фіксатори...
показать весь комментарий
07.08.2024 21:07 Ответить
Відволікатори
показать весь комментарий
07.08.2024 21:28 Ответить
я ж і кажу.

світло вже не вимикають, то, самий час, ганяти нову страшну байку про суцільну смерть від чергової ковідли.

під шумок, легше красти. тим більше на медицині. охматдит вам в поміч....
показать весь комментарий
07.08.2024 21:08 Ответить
Членограя вірус не бере
показать весь комментарий
07.08.2024 21:08 Ответить
Багато коксу в носі блокує прохід інших вірусів
показать весь комментарий
07.08.2024 21:35 Ответить
Прийшов час знову робити "кеш" на вірусах, ОПа МОЗ ОПа.
показать весь комментарий
07.08.2024 21:09 Ответить
80 річна жінка померла від FLiRTу. Це хто такі дибільні назви придумує?
показать весь комментарий
07.08.2024 21:11 Ответить
Та так,якщо зі слів Савчука тільки в неї був цей субваріант,то де вона його підхватила,можливо на каві в Відні.
показать весь комментарий
07.08.2024 22:32 Ответить
Де, де такі слова? Не бачу!
показать весь комментарий
07.08.2024 22:44 Ответить
Хм,передостанній абзац.
показать весь комментарий
07.08.2024 23:11 Ответить
Значить, що міцніші і не перевіряли є в них той коронавірус чи ні.
показать весь комментарий
08.08.2024 07:44 Ответить
Вакцинація як й раніше залишається ефективним засобом профілактики.

Другий раз ця авантюра не прокатить. Це все одно що вакцини від грипу. Результат практично нульовий, а побічних дій вагон.
показать весь комментарий
07.08.2024 21:12 Ответить
Дебіли знову за своє. Мертві бактерії небезпечніші за живі, угу. Флеммінг
показать весь комментарий
08.08.2024 09:48 Ответить
"Тобто з часу госпіталізації до моменту, коли їй стало гірше і пацієнтка померла, минуло 20 днів. Медики надавали всю можливу допомогу, але COVID-19 забрав її життя", - сказав він, всю можливу? Води хоча б пити давали?
показать весь комментарий
07.08.2024 21:15 Ответить
Жінка мала також супутні захворювання - цукровий діабет, ішемічну хворобу серця.

Примерно с той же вероятностью она могла умереть и от "старости", а не от "флирта"...
показать весь комментарий
07.08.2024 21:28 Ответить
Жінка мала також супутні захворювання - цукровий діабет, ішемічну хворобу серця.

=======

80 років і такі супутні, то там просто якщо день прожив, то слава Богу. Не кажучи вже про болячки
показать весь комментарий
07.08.2024 21:31 Ответить
Хватить нести цей брєд,від короновірусу ніхто не вмирає,вмирають від супутніх хвороб.З таким букетом,тій жінці навіть звичайна застуда булп небезпечною.Коли помирають від Грипу,то пишуть,що від ускладнень визваних вірусную інфекцію,а коли треба "корисним хом'ячкам" з телемарафону продати стару вакцину зі складів МОЗ,бо строк придатності виходить,то починають розганяти страшилки.
показать весь комментарий
07.08.2024 22:04 Ответить
Ну тоді і від СНІДу ніхто ніколи не вмирав, а тільки від супутніх хвороб.
показать весь комментарий
08.08.2024 01:50 Ответить
Верующие в массоновские заговоры и чипизацию илона маска ваш выход
показать весь комментарий
07.08.2024 23:49 Ответить
Та он в коментарях 80% таких вже повилазили.
показать весь комментарий
08.08.2024 01:51 Ответить
Переехал трактор, но основной диагноз - флирт.
показать весь комментарий
08.08.2024 05:49 Ответить
 
 