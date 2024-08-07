В Ивано-Франковской области зафиксировали первую в Украине смерть от нового штамма коронавируса FLiRT

В Ивано-Франковской области от нового штамма коронавирусной инфекции FLiRT умерла 80-летняя женщина.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал генеральный директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Руслан Савчук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, умершая женщина была жительницей одной из громад Ивано-Франковской области. Пенсионерку госпитализировали в одну из больниц Ивано-Франковска с высокой температурой в тяжелом состоянии. Ее пролечили и состояние стабилизировалось.

"Лабораторно мы подтвердили, что в ее организме был субвариант FLiRT классического штамма Omicron. Женщина имела также сопутствующие заболевания - сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. Основным диагнозом была коронавирусная болезнь, поскольку она имела все симптомы и это было клинически и лабораторно подтверждено", - рассказал Савчук.

Савчук рассказал, что женщину перевели в терапевтическое отделение, после чего через несколько дней она умерла.

"То есть со времени госпитализации до момента, когда ей стало хуже и пациентка умерла, прошло 20 дней. Медики оказывали всю возможную помощь, но COVID-19 забрал ее жизнь", - сказал он.

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Как отметил Руслан Савчук, сейчас в Ивано-Франковской области новый субвариант коронавируса - FLiRT подтвердили только у умершей пенсионерки.

Ранее в Минздраве заявляли, что новый штамм коронавирусной инфекции FLiRT является более заразным, чем его предшественники. Вакцинация по-прежнему остается эффективным средством профилактики.

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