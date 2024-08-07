На Івано-Франківщині зафіксували першу в Україні смерть від нового штаму коронавірусу FLiRT

В Івано-Франківській області від нового штаму коронавірусної інфекції FLiRT померла 80-річна жінка.

Про це у коментарі "Суспільному" розповів генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, померла жінка була жителькою однієї з громад Івано-Франківської області. Пенсіонерку госпіталізували до однієї з лікарень Івано-Франківська з високою температурою у важкому стані. Її пролікували й стан стабілізувався.

"Лабораторно ми підтвердили, що в її організмі був субваріант FLiRT класичного штаму Omicron. Жінка мала також супутні захворювання - цукровий діабет, ішемічну хворобу серця. Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, оскільки вона мала всі симптоми й це було клінічно й лабораторно підтверджено", - розповів Савчук.

Савчук розповів, що жінку перевели у терапевтичне відділення, після чого через декілька днів вона померла.

"Тобто з часу госпіталізації до моменту, коли їй стало гірше і пацієнтка померла, минуло 20 днів. Медики надавали всю можливу допомогу, але COVID-19 забрав її життя", - сказав він.

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Як зазначив Руслан Савчук, наразі в Івано-Франківській області новий субваріант коронавірусу - FLiRT підтвердили лише у померлої пенсіонерки.

Раніше у МОЗ заявляли, що новий штам коронавірусної інфекції FLiRT є більш заразним, аніж його попередники. Вакцинація як й раніше залишається ефективним засобом профілактики.

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