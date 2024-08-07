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Новини
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На Івано-Франківщині зафіксували першу в Україні смерть від нового штаму коронавірусу FLiRT

На Івано-Франківщині зафіксували першу в Україні смерть від нового штаму коронавірусу FLiRT

В Івано-Франківській області від нового штаму коронавірусної інфекції FLiRT померла 80-річна жінка. 

Про це у коментарі "Суспільному" розповів генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, померла жінка була жителькою однієї з громад Івано-Франківської області. Пенсіонерку госпіталізували до однієї з лікарень Івано-Франківська з високою температурою у важкому стані. Її пролікували й стан стабілізувався.

"Лабораторно ми підтвердили, що в її організмі був субваріант FLiRT класичного штаму Omicron. Жінка мала також супутні захворювання - цукровий діабет, ішемічну хворобу серця. Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, оскільки вона мала всі симптоми й це було клінічно й лабораторно підтверджено", - розповів Савчук.

Савчук розповів, що жінку перевели у терапевтичне відділення, після чого через декілька днів вона померла.

"Тобто з часу госпіталізації до моменту, коли їй стало гірше і пацієнтка померла, минуло 20 днів. Медики надавали всю можливу допомогу, але COVID-19 забрав її життя", - сказав він.

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Як зазначив Руслан Савчук, наразі в Івано-Франківській області новий субваріант коронавірусу - FLiRT підтвердили лише у померлої пенсіонерки. 

Раніше у МОЗ заявляли, що новий штам коронавірусної інфекції FLiRT є більш заразним, аніж його попередники. Вакцинація як й раніше залишається ефективним засобом профілактики.

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Автор: 

Івано-Франківська область (949) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
я ж і кажу.

світло вже не вимикають, то, самий час, ганяти нову страшну байку про суцільну смерть від чергової ковідли.

під шумок, легше красти. тим більше на медицині. охматдит вам в поміч....
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07.08.2024 21:08
+11
80 річна жінка померла від FLiRTу. Це хто такі дибільні назви придумує?
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07.08.2024 21:11
+9
Вакцинація як й раніше залишається ефективним засобом профілактики.

Другий раз ця авантюра не прокатить. Це все одно що вакцини від грипу. Результат практично нульовий, а побічних дій вагон.
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07.08.2024 21:12
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07.08.2024 21:07 Відповісти
Відволікатори
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07.08.2024 21:28 Відповісти
я ж і кажу.

світло вже не вимикають, то, самий час, ганяти нову страшну байку про суцільну смерть від чергової ковідли.

під шумок, легше красти. тим більше на медицині. охматдит вам в поміч....
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07.08.2024 21:08 Відповісти
Членограя вірус не бере
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07.08.2024 21:08 Відповісти
Багато коксу в носі блокує прохід інших вірусів
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07.08.2024 21:35 Відповісти
Прийшов час знову робити "кеш" на вірусах, ОПа МОЗ ОПа.
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07.08.2024 21:09 Відповісти
80 річна жінка померла від FLiRTу. Це хто такі дибільні назви придумує?
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07.08.2024 21:11 Відповісти
Та так,якщо зі слів Савчука тільки в неї був цей субваріант,то де вона його підхватила,можливо на каві в Відні.
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07.08.2024 22:32 Відповісти
Де, де такі слова? Не бачу!
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07.08.2024 22:44 Відповісти
Хм,передостанній абзац.
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07.08.2024 23:11 Відповісти
Значить, що міцніші і не перевіряли є в них той коронавірус чи ні.
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08.08.2024 07:44 Відповісти
Вакцинація як й раніше залишається ефективним засобом профілактики.

Другий раз ця авантюра не прокатить. Це все одно що вакцини від грипу. Результат практично нульовий, а побічних дій вагон.
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07.08.2024 21:12 Відповісти
Дебіли знову за своє. Мертві бактерії небезпечніші за живі, угу. Флеммінг
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08.08.2024 09:48 Відповісти
"Тобто з часу госпіталізації до моменту, коли їй стало гірше і пацієнтка померла, минуло 20 днів. Медики надавали всю можливу допомогу, але COVID-19 забрав її життя", - сказав він, всю можливу? Води хоча б пити давали?
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07.08.2024 21:15 Відповісти
Жінка мала також супутні захворювання - цукровий діабет, ішемічну хворобу серця.

Примерно с той же вероятностью она могла умереть и от "старости", а не от "флирта"...
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07.08.2024 21:28 Відповісти
Жінка мала також супутні захворювання - цукровий діабет, ішемічну хворобу серця.

=======

80 років і такі супутні, то там просто якщо день прожив, то слава Богу. Не кажучи вже про болячки
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07.08.2024 21:31 Відповісти
Хватить нести цей брєд,від короновірусу ніхто не вмирає,вмирають від супутніх хвороб.З таким букетом,тій жінці навіть звичайна застуда булп небезпечною.Коли помирають від Грипу,то пишуть,що від ускладнень визваних вірусную інфекцію,а коли треба "корисним хом'ячкам" з телемарафону продати стару вакцину зі складів МОЗ,бо строк придатності виходить,то починають розганяти страшилки.
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07.08.2024 22:04 Відповісти
Ну тоді і від СНІДу ніхто ніколи не вмирав, а тільки від супутніх хвороб.
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08.08.2024 01:50 Відповісти
Верующие в массоновские заговоры и чипизацию илона маска ваш выход
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07.08.2024 23:49 Відповісти
Та он в коментарях 80% таких вже повилазили.
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08.08.2024 01:51 Відповісти
Переехал трактор, но основной диагноз - флирт.
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08.08.2024 05:49 Відповісти
 
 