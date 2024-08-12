У липні захворюваність на ковід в Україні зросла у шість разів

В Україні за липень зафіксували майже 12 000 випадків захворювання на коронавірус, а у червні їх було 2000.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це на брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він зазначив, що у лікарнях наразі перебувають понад 2500 хворих. Це свідчить, що навантаження на госпіталізацію не таке велике. Кузін додав, що це нормальний показник для спалаху захворюваності.

Він також наголосив, що зростання захворюваності також спостерігається у США та країнах Євросоюзу. Там зазвичай фіксується підштам "Омікрону" FliRT. Цей підвид не викликає важких форм у вакцинованих і тих, хто провів ревакцинацію.

Наразі показники захворюваності на ковід в Україні не свідчать про початок епідсезону або необхідність вводити обмежувальні заходи. Як зазначив, Кузін, зазвичай в Україні спалах захворюваності був у вересні. Наразі по країні циркулює десять варіантів "омікрону".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Івано-Франківщині зафіксували першу в Україні смерть від нового штаму коронавірусу FLiRT