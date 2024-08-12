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У липні захворюваність на ковід в Україні зросла у шість разів

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В Україні за липень зафіксували майже 12 000 випадків захворювання на коронавірус, а у червні їх було 2000.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це на брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він зазначив, що у лікарнях наразі перебувають понад 2500 хворих. Це свідчить, що навантаження на госпіталізацію не таке велике. Кузін додав, що це нормальний показник для спалаху захворюваності.

Він також наголосив, що зростання захворюваності також спостерігається у США та країнах Євросоюзу. Там зазвичай фіксується підштам "Омікрону" FliRT. Цей підвид не викликає важких форм у вакцинованих і тих, хто провів ревакцинацію.

Наразі показники захворюваності на ковід в Україні не свідчать про початок епідсезону або необхідність вводити обмежувальні заходи. Як зазначив, Кузін, зазвичай в Україні спалах захворюваності був у вересні. Наразі по країні циркулює десять варіантів "омікрону".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Івано-Франківщині зафіксували першу в Україні смерть від нового штаму коронавірусу FLiRT

Автор: 

МОЗ (5390) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+5
чиновникам моз, терміново потрібні гроші, на утримання, іспанських хатинок, губатих жаб, та діточок в америках.
настав час, качати тему пандемії. коли встановлять штраф, для мамочок з колясками у парку?
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12.08.2024 11:19
+3
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12.08.2024 11:35
+2
нове ШОУ з ковідом
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12.08.2024 11:15
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12.08.2024 11:15 Відповісти
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12.08.2024 11:35 Відповісти
чиновникам моз, терміново потрібні гроші, на утримання, іспанських хатинок, губатих жаб, та діточок в америках.
настав час, качати тему пандемії. коли встановлять штраф, для мамочок з колясками у парку?
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12.08.2024 11:19 Відповісти
Флірт починає забирати?
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12.08.2024 11:21 Відповісти
Комусь дуже треба впарити вакцини зі скадів МОЗ,закуплені в період пандемії,в яких через пів року виходить термін придатності.
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12.08.2024 11:33 Відповісти
Нам досі не вистачає "обмежувальних заходів", серйозно?
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12.08.2024 11:33 Відповісти
А у серпні зменшилась у 12 разів.
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12.08.2024 11:36 Відповісти
Успіхи на Курському напрямі різко підняли імунітет.
Продавайте ваші вакцини каццапам.
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12.08.2024 11:42 Відповісти
ещё одна зегнида на потоке
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12.08.2024 12:46 Відповісти
Ой, боюсь, боюсь, боюсь...
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12.08.2024 13:30 Відповісти
 
 