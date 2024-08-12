На войне погиб доцент ХНУ им. Каразина Арсений Рябенький
11 августа 2024 года погиб доцент кафедры экологического мониторинга и заповедного дела учебно-научного института экологии Арсений Рябенький.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ХНУ им.
Арсений Рябенький с 2008 года работал старшим преподавателем кафедры мониторинга окружающей среды и природопользования экологического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, с 2010 года был доцентом кафедры экологического мониторинга и заповедного дела.
По данным учебного заведения, Арсений Рябенький воевал в Афганистане. Затем военный стал на защиту независимой Украины в 2012 году.
"22 февраля 2024 года - снова на фронт. После крайне тяжелого ранения и длительного лечения в 2023 году военный получил инвалидность, но снова пошел на фронт", - написали в вузе.
Военный получил травмы несовместимые с жизнью 11 августа.
"Каразинское сообщество выражает глубокие соболезнования семье, близким и друзьям погибшего, разделяет горечь утраты", - говорится в заметке.
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