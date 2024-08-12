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Новости
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На войне погиб доцент ХНУ им. Каразина Арсений Рябенький

Арсеній Рябенький

11 августа 2024 года погиб доцент кафедры экологического мониторинга и заповедного дела учебно-научного института экологии Арсений Рябенький.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ХНУ им.

Арсений Рябенький с 2008 года работал старшим преподавателем кафедры мониторинга окружающей среды и природопользования экологического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, с 2010 года был доцентом кафедры экологического мониторинга и заповедного дела.

По данным учебного заведения, Арсений Рябенький воевал в Афганистане. Затем военный стал на защиту независимой Украины в 2012 году.

"22 февраля 2024 года - снова на фронт. После крайне тяжелого ранения и длительного лечения в 2023 году военный получил инвалидность, но снова пошел на фронт", - написали в вузе.

Военный получил травмы несовместимые с жизнью 11 августа.

"Каразинское сообщество выражает глубокие соболезнования семье, близким и друзьям погибшего, разделяет горечь утраты", - говорится в заметке.

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Автор: 

Харьков (7456) потери (4372) ВСУ (6551)


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Топ комментарии
+16
Вічна слава Герою.. Просто вражає якісний склад нашої Армії!! Інтелектуали сражаються з непотрібом кацапським((((( Господи, вбережи Українських Захисників! Боляче..
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12.08.2024 13:53
+16
Герою Слава !!!🙏😥
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12.08.2024 14:12
+16
Судячи по фото був правдивий і справжній Українець. Покійся з миром Герою. Вічна Тобі пам'ять та повага.
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12.08.2024 14:13
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😪
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12.08.2024 13:48 Ответить
Вічна слава Герою.. Просто вражає якісний склад нашої Армії!! Інтелектуали сражаються з непотрібом кацапським((((( Господи, вбережи Українських Захисників! Боляче..
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12.08.2024 13:53 Ответить
Час вже щось з цим робити.
Не мають гинути ті хто несе науку і величезний досвід з багажем знань українцям. Як не крути без знань і науки ми неуки.
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12.08.2024 13:54 Ответить
Герою Слава !!!🙏😥
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12.08.2024 14:12 Ответить
Судячи по фото був правдивий і справжній Українець. Покійся з миром Герою. Вічна Тобі пам'ять та повага.
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12.08.2024 14:13 Ответить
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12.08.2024 14:45 Ответить
Svitla Pam'yat'...🙏
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12.08.2024 14:50 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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12.08.2024 15:27 Ответить
вічна пам*ять загиблим героям
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12.08.2024 17:05 Ответить
 
 