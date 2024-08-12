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Новини
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На війні загинув доцент ХНУ ім. Каразіна Арсеній Рябенький

Арсеній Рябенький

11 серпня 2024 року загинув доцент кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи навчально-наукового інституту екології Арсеній Рябенький.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ХНУ ім. Каразіна.

Арсеній Рябенький з 2008 року працював старшим викладачем кафедри моніторингу довкілля та природокористування екологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, із 2010 року був доцентом кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи.

За даними навчального закладу, Арсеній Рябенький воював в Афганістані. Потім військовий став на захист незалежної України у 2014 році.

"24 лютого 2022 року - знову на фронт. Після вкрай важкого поранення та тривалого лікування у 2023 році військовий отримав інвалідність, але знову пішов на фронт", - написали у виші.

Військовий отримав травми несумісні з життям 11 серпня.

"Каразінська спільнота висловлює глибокі співчуття родині, близьким та друзям загиблого, розділяє гіркоту втрати", - йдеться у дописі.

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Автор: 

Харків (5572) втрати (4387) ЗСУ (7507)


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Топ коментарі
+16
Вічна слава Герою.. Просто вражає якісний склад нашої Армії!! Інтелектуали сражаються з непотрібом кацапським((((( Господи, вбережи Українських Захисників! Боляче..
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12.08.2024 13:53
+16
Герою Слава !!!🙏😥
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12.08.2024 14:12
+16
Судячи по фото був правдивий і справжній Українець. Покійся з миром Герою. Вічна Тобі пам'ять та повага.
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12.08.2024 14:13
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12.08.2024 13:48 Відповісти
Вічна слава Герою.. Просто вражає якісний склад нашої Армії!! Інтелектуали сражаються з непотрібом кацапським((((( Господи, вбережи Українських Захисників! Боляче..
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12.08.2024 13:53 Відповісти
Час вже щось з цим робити.
Не мають гинути ті хто несе науку і величезний досвід з багажем знань українцям. Як не крути без знань і науки ми неуки.
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12.08.2024 13:54 Відповісти
Герою Слава !!!🙏😥
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12.08.2024 14:12 Відповісти
Судячи по фото був правдивий і справжній Українець. Покійся з миром Герою. Вічна Тобі пам'ять та повага.
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12.08.2024 14:13 Відповісти
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12.08.2024 14:45 Відповісти
Svitla Pam'yat'...🙏
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12.08.2024 14:50 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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12.08.2024 15:27 Відповісти
вічна пам*ять загиблим героям
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12.08.2024 17:05 Відповісти
 
 