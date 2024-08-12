На війні загинув доцент ХНУ ім. Каразіна Арсеній Рябенький

11 серпня 2024 року загинув доцент кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи навчально-наукового інституту екології Арсеній Рябенький.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ХНУ ім. Каразіна.

Арсеній Рябенький з 2008 року працював старшим викладачем кафедри моніторингу довкілля та природокористування екологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, із 2010 року був доцентом кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи.

За даними навчального закладу, Арсеній Рябенький воював в Афганістані. Потім військовий став на захист незалежної України у 2014 році.

"24 лютого 2022 року - знову на фронт. Після вкрай важкого поранення та тривалого лікування у 2023 році військовий отримав інвалідність, але знову пішов на фронт", - написали у виші.

Військовий отримав травми несумісні з життям 11 серпня.

"Каразінська спільнота висловлює глибокі співчуття родині, близьким та друзям загиблого, розділяє гіркоту втрати", - йдеться у дописі.

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