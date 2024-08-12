Хакеры распространяют вредоносное программное обеспечение якобы от имени СБУ, - Госспецсвязи
Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, зафиксировала распространение электронных писем с вредоносным программным обеспечением, которые присылают якобы от имени СБУ.
Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи, информирует Цензор.НЕТ.
"12 августа Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA зафиксировано массовое распространение электронных писем с вредоносным программным обеспечением, которые направляются якобы от имени Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, письма содержат ссылки по загрузке файла с названием "Документы.zip", на самом же деле переход по ссылке инициирует загрузку MSI-файла, открытие которого приведет к запуску вредоносной программы ANONVNC, что позволяет злоумышленникам получить скрытый несанкционированный доступ к компьютеру жертвы.
CERT-UA обнаружила уже более 100 пораженных компьютеров, в частности, среди государственных органов и органов местного самоуправления.
Также CERT-UA приняла неотложные меры по уменьшению вероятности реализации киберугрозы.
"Призываем быть особенно внимательными и безотлагательно обращаться в CERT-UA в случае обнаружения подозрительной активности", - написали на сайте Госспецсвязи.
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CERT-UA виявила вже понад 100 уражених комп'ютерів
незламно, потужно переможно! який кошторис, утримування цієї ефективної команди?
це, ті ж 5-6 менеджерів, чи вже інші, поменше?