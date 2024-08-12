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Хакеры распространяют вредоносное программное обеспечение якобы от имени СБУ, - Госспецсвязи

Шкідливі листи від імені СБУ

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, зафиксировала распространение электронных писем с вредоносным программным обеспечением, которые присылают якобы от имени СБУ.

Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи, информирует Цензор.НЕТ.

"12 августа Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA зафиксировано массовое распространение электронных писем с вредоносным программным обеспечением, которые направляются якобы от имени Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, письма содержат ссылки по загрузке файла с названием "Документы.zip", на самом же деле переход по ссылке инициирует загрузку MSI-файла, открытие которого приведет к запуску вредоносной программы ANONVNC, что позволяет злоумышленникам получить скрытый несанкционированный доступ к компьютеру жертвы.

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CERT-UA обнаружила уже более 100 пораженных компьютеров, в частности, среди государственных органов и органов местного самоуправления.

Также CERT-UA приняла неотложные меры по уменьшению вероятности реализации киберугрозы.

"Призываем быть особенно внимательными и безотлагательно обращаться в CERT-UA в случае обнаружения подозрительной активности", - написали на сайте Госспецсвязи.

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Автор: 

хакер (1181) Госспецсвязь (176)


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Топ комментарии
+1
Ага ...вгадала..премія дарвіна вже в дорозі....
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12.08.2024 19:45
+1
Вже отримав?
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12.08.2024 19:47
+1
ваші підходи до безпеки порідненні з надяганням на мишку презерватива
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12.08.2024 19:52
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Після реєстрації у всіляких Резерв+??
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12.08.2024 19:36 Ответить
Ага ...вгадала..премія дарвіна вже в дорозі....
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12.08.2024 19:45 Ответить
Вже отримав?
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12.08.2024 19:47 Ответить
ніт..чекаю поки ти виставиш поляну.....
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13.08.2024 09:47 Ответить
Всі документи тримаю на ізольованому диску D, зіпи ніколи не завантажую. На диску де стоїть ОС ніколи нічого не зберігаю. Переустановка вінди вирішує всі проблеми.
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12.08.2024 19:36 Ответить
Всі документи тримаю на окремій флешці.
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12.08.2024 19:48 Ответить
ваші підходи до безпеки порідненні з надяганням на мишку презерватива
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12.08.2024 19:52 Ответить
Я вам співчуваю.
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12.08.2024 21:09 Ответить
це говоре про те що компьютерами користуються дебіли які тіки в тетріс можуть гуляти...
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12.08.2024 19:43 Ответить
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA,
CERT-UA виявила вже понад 100 уражених комп'ютерів

незламно, потужно переможно! який кошторис, утримування цієї ефективної команди?
це, ті ж 5-6 менеджерів, чи вже інші, поменше?
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12.08.2024 19:47 Ответить
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12.08.2024 19:52 Ответить
 
 