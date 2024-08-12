УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10346 відвідувачів онлайн
Новини
1 281 11

Хакери поширюють шкідливе програмне забезпечення нібито від імені СБУ, - Держспецзв’язку

Шкідливі листи від імені СБУ

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, зафіксувала поширення електронних листів зі шкідливим програмним забезпеченням, які надсилають нібито від імені СБУ.

Про це повідомила пресслужба Держспецзв'язку, інформує Цензор.НЕТ.

"12 серпня Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксоване масове розповсюдження електронних листів зі шкідливим програмним забезпеченням, що надсилаються начебто від імені Служби безпеки України", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, листи містять посилання щодо завантаження файлу з назвою "Документи.zip", насправді ж перехід за посиланням ініціює завантаження MSI-файлу, відкриття якого призведе до запуску шкідливої програми ANONVNC, що дозволяє зловмисникам отримати прихований несанкціонований доступ до комп’ютера жертви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакери з Білорусі атакували український держсектор: розіслали документи-приманки зі шкідливими макросами, - Держспецзв’язку

CERT-UA виявила вже понад 100 уражених комп'ютерів, зокрема, серед державних органів та органів місцевого самоврядування.

Також CERT-UA вжила невідкладних заходів щодо зменшення вірогідності реалізації кіберзагрози.

"Закликаємо бути особливо уважними і невідкладно звертатися до CERT-UA у разі виявлення підозрілої активності", - написали на сайті Держспецзв'язку.

Читайте: Російські хакери атакували ІПСО-повідомленнями українські телеграм-канали

Автор: 

хакер (1346) Держспецзв’язок (351)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1
Ага ...вгадала..премія дарвіна вже в дорозі....
показати весь коментар
12.08.2024 19:45
+1
Вже отримав?
показати весь коментар
12.08.2024 19:47
+1
ваші підходи до безпеки порідненні з надяганням на мишку презерватива
показати весь коментар
12.08.2024 19:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Після реєстрації у всіляких Резерв+??
показати весь коментар
12.08.2024 19:36 Відповісти
Ага ...вгадала..премія дарвіна вже в дорозі....
показати весь коментар
12.08.2024 19:45 Відповісти
Вже отримав?
показати весь коментар
12.08.2024 19:47 Відповісти
ніт..чекаю поки ти виставиш поляну.....
показати весь коментар
13.08.2024 09:47 Відповісти
Всі документи тримаю на ізольованому диску D, зіпи ніколи не завантажую. На диску де стоїть ОС ніколи нічого не зберігаю. Переустановка вінди вирішує всі проблеми.
показати весь коментар
12.08.2024 19:36 Відповісти
Всі документи тримаю на окремій флешці.
показати весь коментар
12.08.2024 19:48 Відповісти
ваші підходи до безпеки порідненні з надяганням на мишку презерватива
показати весь коментар
12.08.2024 19:52 Відповісти
Я вам співчуваю.
показати весь коментар
12.08.2024 21:09 Відповісти
це говоре про те що компьютерами користуються дебіли які тіки в тетріс можуть гуляти...
показати весь коментар
12.08.2024 19:43 Відповісти
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA,
CERT-UA виявила вже понад 100 уражених комп'ютерів

незламно, потужно переможно! який кошторис, утримування цієї ефективної команди?
це, ті ж 5-6 менеджерів, чи вже інші, поменше?
показати весь коментар
12.08.2024 19:47 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2024 19:52 Відповісти
 
 