Хакери поширюють шкідливе програмне забезпечення нібито від імені СБУ, - Держспецзв’язку

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, зафіксувала поширення електронних листів зі шкідливим програмним забезпеченням, які надсилають нібито від імені СБУ.

Про це повідомила пресслужба Держспецзв'язку, інформує Цензор.НЕТ.

"12 серпня Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксоване масове розповсюдження електронних листів зі шкідливим програмним забезпеченням, що надсилаються начебто від імені Служби безпеки України", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, листи містять посилання щодо завантаження файлу з назвою "Документи.zip", насправді ж перехід за посиланням ініціює завантаження MSI-файлу, відкриття якого призведе до запуску шкідливої програми ANONVNC, що дозволяє зловмисникам отримати прихований несанкціонований доступ до комп’ютера жертви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакери з Білорусі атакували український держсектор: розіслали документи-приманки зі шкідливими макросами, - Держспецзв’язку

CERT-UA виявила вже понад 100 уражених комп'ютерів, зокрема, серед державних органів та органів місцевого самоврядування.

Також CERT-UA вжила невідкладних заходів щодо зменшення вірогідності реалізації кіберзагрози.

"Закликаємо бути особливо уважними і невідкладно звертатися до CERT-UA у разі виявлення підозрілої активності", - написали на сайті Держспецзв'язку.

Читайте: Російські хакери атакували ІПСО-повідомленнями українські телеграм-канали