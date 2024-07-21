Російські хакери атакували ІПСО-повідомленнями українські телеграм-канали

Зафіксовано поширення ІПСО-повідомлень у телеграм-каналах, які використовують FleepBot для публікації контенту.

Про це повідомили у Держспецзв’язку, інформує Цензор.НЕТ.

"21 липня було зафіксовано масові публікації повідомлень провокативного характеру у низці відомих українських телеграм-каналів, які використовували програмне забезпечення FleepBot для розміщення новин", - ідеться в повідомленні.

За інформацією з відкритих джерел, хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot, який розроблено та належить компанії з РФ, і почали робити пости у телеграм-каналах від імені власників.

"Для усунення проблеми рекомендуємо видалити бота FleepBot з адміністраторів каналу", - порадили у відомстві.

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У Держспецзв’язку вкотре наголосити на небезпеці застосування будь-яких програмних засобів країни-агресора, і необхідності ретельно перевіряти походження ПЗ перед його застосуванням.

Нагадаємо, застосунок Telegram став ключовою зброєю російської пропаганди для поширення дезінформації, спрямованої на підрив підтримки України в Європі. Останнім часом співробітники російської розвідки використовують його для вербування дрібних злочинців для здійснення диверсій у ЄС.