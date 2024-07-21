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Новини
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Російські хакери атакували ІПСО-повідомленнями українські телеграм-канали

Атака на українські телеграм-канали

Зафіксовано поширення ІПСО-повідомлень у телеграм-каналах, які використовують FleepBot для публікації контенту.

Про це повідомили у Держспецзв’язку, інформує Цензор.НЕТ.

"21 липня було зафіксовано масові публікації повідомлень провокативного характеру у низці відомих українських телеграм-каналів, які використовували програмне забезпечення FleepBot для розміщення новин", - ідеться в повідомленні.

За інформацією з відкритих джерел, хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot, який розроблено та належить компанії з РФ, і почали робити пости у телеграм-каналах від імені власників.

"Для усунення проблеми рекомендуємо видалити бота FleepBot з адміністраторів каналу", - порадили у відомстві.

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У Держспецзв’язку вкотре наголосити на небезпеці застосування будь-яких програмних засобів країни-агресора, і необхідності ретельно перевіряти походження ПЗ перед його застосуванням.

Нагадаємо, застосунок Telegram став ключовою зброєю російської пропаганди для поширення дезінформації, спрямованої на підрив підтримки України в Європі. Останнім часом співробітники російської розвідки використовують його для вербування дрібних злочинців для здійснення диверсій у ЄС.

Автор: 

Держспецзв'язок (347) Telegram (278) кібератака (393)


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Топ коментарі
+7
хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot, який розроблено та належить компанії з РФ
Хакери точно зламали?
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21.07.2024 14:30
+4
Підготовка до заборони Телеграм? Та й х#й би з ним. Я не користуюся. Могли би і мовчки відключити. А ось чому ще й досі стоїть керченський міст?🤔
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21.07.2024 14:35
+4
Так прибнріть ту грьобану тєлєгу!!!!!

Особливо як засіб зв'язку з державними установами та критичними об'єктами! На всвх сайтах держустанов вони є.

А особисто мене бісить до білих очей те, що показники за гарячу воду Є@лореконструкції нормально можна передати тільки через чатбот телеграма!!
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21.07.2024 14:36
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опять кринжуха....опять все топорно как только может быть
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21.07.2024 14:28 Відповісти
Тупий удар в лоб теж ефективний, якщо потужний і не один.
Справа в тому, що ці ІПсОшки мають кумулятивний ефект.
Вам напевно відоме явище хронічної втоми, це на передку майже у всіх присутнє.
Щось подібне відбувається і з психікою.
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21.07.2024 14:33 Відповісти
хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot, який розроблено та належить компанії з РФ
Хакери точно зламали?
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21.07.2024 14:30 Відповісти
Підготовка до заборони Телеграм? Та й х#й би з ним. Я не користуюся. Могли би і мовчки відключити. А ось чому ще й досі стоїть керченський міст?🤔
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21.07.2024 14:35 Відповісти
Я теж не користувалась, доки показники за гв приймати стали через нього
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21.07.2024 14:38 Відповісти
Якщо можна - то якось обрізати можливості телеграм.
Я, наприклад, ним користуюсь виключно функціонально, як вайбером - переписка із знайомими і дзвінки.
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21.07.2024 14:53 Відповісти
Так прибнріть ту грьобану тєлєгу!!!!!

Особливо як засіб зв'язку з державними установами та критичними об'єктами! На всвх сайтах держустанов вони є.

А особисто мене бісить до білих очей те, що показники за гарячу воду Є@лореконструкції нормально можна передати тільки через чатбот телеграма!!
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21.07.2024 14:36 Відповісти
А через особистий кабінет кожної служби не можливо? Я тільки ноутом через ОК. Хоча може смартфон не потягне.
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21.07.2024 15:18 Відповісти
От не второпаю: нахіба українцям користуватися тєлєгою? Я бачу лише два варіанти пояснення: щоб чи то з дурного глузду, чи то цілком свідомо підігравати кацапні.
Тоді виникає інше питання: нахіба скиглити, що хтось щось зламав?
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21.07.2024 14:38 Відповісти
Вище я написала..
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21.07.2024 14:39 Відповісти
Випадково не той ТК, який так радісно рекламував Ганапольський та закликав усіх підписуватись на цей ТК?)
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21.07.2024 14:50 Відповісти
Погуй.
У мене людський лептоп.
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21.07.2024 14:55 Відповісти
Для криворуких типа меня подсказали бы,как этого бота удалить
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21.07.2024 15:13 Відповісти
цей кацапський рекламний бот використовують дебіли-адміністратори телеграм каналів - єдиний спосіб це відписатися від такого прокацапленого каналу
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21.07.2024 15:51 Відповісти
Додатковий привід видалити те гівно.
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21.07.2024 15:16 Відповісти
 
 