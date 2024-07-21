Російські хакери атакували ІПСО-повідомленнями українські телеграм-канали
Зафіксовано поширення ІПСО-повідомлень у телеграм-каналах, які використовують FleepBot для публікації контенту.
Про це повідомили у Держспецзв’язку, інформує Цензор.НЕТ.
"21 липня було зафіксовано масові публікації повідомлень провокативного характеру у низці відомих українських телеграм-каналів, які використовували програмне забезпечення FleepBot для розміщення новин", - ідеться в повідомленні.
За інформацією з відкритих джерел, хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot, який розроблено та належить компанії з РФ, і почали робити пости у телеграм-каналах від імені власників.
"Для усунення проблеми рекомендуємо видалити бота FleepBot з адміністраторів каналу", - порадили у відомстві.
У Держспецзв’язку вкотре наголосити на небезпеці застосування будь-яких програмних засобів країни-агресора, і необхідності ретельно перевіряти походження ПЗ перед його застосуванням.
Нагадаємо, застосунок Telegram став ключовою зброєю російської пропаганди для поширення дезінформації, спрямованої на підрив підтримки України в Європі. Останнім часом співробітники російської розвідки використовують його для вербування дрібних злочинців для здійснення диверсій у ЄС.
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Справа в тому, що ці ІПсОшки мають кумулятивний ефект.
Вам напевно відоме явище хронічної втоми, це на передку майже у всіх присутнє.
Щось подібне відбувається і з психікою.
Хакери точно зламали?
Я, наприклад, ним користуюсь виключно функціонально, як вайбером - переписка із знайомими і дзвінки.
Особливо як засіб зв'язку з державними установами та критичними об'єктами! На всвх сайтах держустанов вони є.
А особисто мене бісить до білих очей те, що показники за гарячу воду Є@лореконструкції нормально можна передати тільки через чатбот телеграма!!
Тоді виникає інше питання: нахіба скиглити, що хтось щось зламав?
У мене людський лептоп.