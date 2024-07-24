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Хакери з Білорусі атакували український держсектор: розіслали документи-приманки зі шкідливими макросами, - Держспецзв’язку

Білоруські хакери здійснили кібератаку на держсектор України

Білоруські хакери здійснили кібератаку на проєктні офіси та органи місцевого самоврядування України, використовуючи для цього шкідливу програму. 

Про це повідомила пресслужба Держспецзв'язку, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, урядова команда реагування CERT-UA зафіксувала сплеск активності білоруського хакерського угруповання UAC-0057 у період з 12 по 18 липня.

"Зловмисники використовували типову для них комбінацію шкідливої програми PICASSOLOADER та бекдору Cobalt Strike Beacon, розсилаючи документи-приманки зі шкідливими макросами", - зазначили у Держспецзв'язку. 

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У пресслужбі повідомили, що виявлені документи свідчать про інтерес хакерів до фінансово-економічних показників, оподаткування, а також реформи органів місцевого самоврядування.

Держспецзв'язку закликав фахівців проєктних офісів та співробітників органів місцевого самоврядування бути особливо уважними та невідкладно звертатися до CERT-UA у разі виявлення підозрілої активності.

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Автор: 

хакер (1346) Держспецзв’язок (351) кібератака (406)


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Белоруські гакери - це оксюморон. Щось на кшталт кіргізького джазу або ескімоського хокку.
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24.07.2024 15:59 Відповісти
Звідки такі дані у експерта?
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24.07.2024 16:04 Відповісти
пане на жаль ви неооцінююєте.. ще до війни у Білорусії створені центри ...Лукадрищ виділяв великі кошти...поверніться у минулі новини...там розвитк ІТ був на досить високому рівні.
Чому ми неодоцінюємо ворога ?
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24.07.2024 16:47 Відповісти
У 2005 році в Білорусі було створено місцеву "силіконову долину" - Парк високих технологій.

Станом на липень 2020 року ПВТ налічував 886 компаній-резидентів і 63 тис. співробітників. 91,9% виробленого в парку програмного забезпечення йшло на експорт, 49,1% постачалося до країн Європи, 44% - до США і Канади, 4,1% - до Росії та СНД.

У 2019 році обсяг експорту послуг перевищив $2 млрд.
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24.07.2024 18:32 Відповісти
Як так? Онєже насочькца знімают перед бунтам? Скамейку павределить нияк не зручна.... Кастуся полку - Честь і Шана!!!
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24.07.2024 16:02 Відповісти
Білорус-це така собі гнида..сидить і випарюється..
Знаєте шо у них актуально ? Рижікі пошлі в лєсах.
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24.07.2024 16:55 Відповісти
Рыжики ***...в Україні війна..через кордон..у них *** ріжікі пошли..
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24.07.2024 16:59 Відповісти
Там, на Белай Руси, партизанов було багато, та й щось не дуже мешканців ********* загони поліціянтів(
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24.07.2024 17:07 Відповісти
Браццы ******! Вспамажите!!! Запретить айтишникам шастать!
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24.07.2024 19:50 Відповісти
 
 