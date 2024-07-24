Хакери з Білорусі атакували український держсектор: розіслали документи-приманки зі шкідливими макросами, - Держспецзв’язку
Білоруські хакери здійснили кібератаку на проєктні офіси та органи місцевого самоврядування України, використовуючи для цього шкідливу програму.
Про це повідомила пресслужба Держспецзв'язку, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, урядова команда реагування CERT-UA зафіксувала сплеск активності білоруського хакерського угруповання UAC-0057 у період з 12 по 18 липня.
"Зловмисники використовували типову для них комбінацію шкідливої програми PICASSOLOADER та бекдору Cobalt Strike Beacon, розсилаючи документи-приманки зі шкідливими макросами", - зазначили у Держспецзв'язку.
У пресслужбі повідомили, що виявлені документи свідчать про інтерес хакерів до фінансово-економічних показників, оподаткування, а також реформи органів місцевого самоврядування.
Держспецзв'язку закликав фахівців проєктних офісів та співробітників органів місцевого самоврядування бути особливо уважними та невідкладно звертатися до CERT-UA у разі виявлення підозрілої активності.
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