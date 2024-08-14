ВСУ остановили 54 штурма врага на Покровском направлении. За сутки на фронте - 134 боестолкновения, - Генштаб

В общей сложности, за минувшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения. Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, два удара - по пунктам управления, а также поразили две артиллерийских системы, станцию РЭБ, склад боеприпасов и еще два важных объекта оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 81 авиаудар, в частности, сбросил 116 КАБов. Кроме этого, совершил 4594 обстрела, из них 114 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Рясное, Липцы, Новые Вирки, Ворожба, Белополье, Беловоды, Радьковка, Юнаковка, Сумы, Басовка, Малые Проходы, Нововодяное, Сергеевка, Васюковка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Курдюмовка, Александрополь, Гродовка, Ривнополь, Новодонецкое, Новоукраинка, Водяное, Белогорье, Новоданиловка и Николаевка.

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Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск.



На Купянском направлении за сутки произошло четыре вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника около Синьковки, Берестового, Кругляковки и в направлении Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Невского, Тернов, Макеевки и в Серебрянском лесу.

На Сиверском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Спирного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз возле Белой Горы, Ивановского и, активнее всего, в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку Зализного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых и наступательных действия в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Малиновка, Гродовка, Желанное, Скучное, Калиновое, Птичье и Карловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки, также, район этого населенного пункта подвергся бомбардировке тремя КАБами.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили пять атак возле Красногоровки и Константиновки.

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Ситуация на юге

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку Водяного, Константиновки и Угледара.

На Ореховском направлении оккупанты пытались выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки и Работино - всего провели два штурма.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции 11 раз. Получили жесткий отпор, понесли потери и отошли. Враг нанес авиаудар неуправляемыми ракетами по району Николаевки.

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Обстановка на севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет управляемые авиабомбы по районам украинских населенных пунктов. Также российские КАБы взрываются и на территории Российской Федерации.

Удары по врагу

Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.

В общем, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1240 человек. Также украинские воины обезвредили 21 танк, 17 боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, пять РСЗО, средство ПВО, 57 БПЛА оперативно-тактического уровня, 61 автомобиль и семь единиц специальной техники оккупантов.