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Новости Война
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Россияне утром атаковали Херсон и Киндейку: ранены три жительницы, в том числе 15-летняя девушка

Херсонщина

С утра 14 августа российские войска обстреляли Херсонскую область с оккупированного левобережья. Ранения получили две женщины и 15-летняя девушка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Херсон

Сообщается, что после 6.00 армия РФ с временно оккупированного левобережья ударила по Днепровскому району Херсона. Ранения получили три человека, которые в это время находились в доме.

Женщину 39 лет и 15-летнюю девушку госпитализировали. У обеих взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, контузия. У женщины также осколочное ранение спины. 41-летнему мужчине медицинскую помощь оказали на месте. Он получил взрывную травму и осколочное ранение ноги.

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Херсонщина

Сама обратилась к медикам 40-летняя женщина из Киндейки. Около 5.30 она попала под удар вражеского дрона. У пострадавшей взрывная травма и осколочное ранение спины.

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обстрел (26961) Херсон (2796) Херсонская область (4726)


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З ким ця орда як не з мирними жителями зокрема з дітьми може воювати ? путін здохни .
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14.08.2024 12:52 Ответить
 
 