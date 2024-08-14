Россияне утром атаковали Херсон и Киндейку: ранены три жительницы, в том числе 15-летняя девушка

С утра 14 августа российские войска обстреляли Херсонскую область с оккупированного левобережья. Ранения получили две женщины и 15-летняя девушка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Херсон

Сообщается, что после 6.00 армия РФ с временно оккупированного левобережья ударила по Днепровскому району Херсона. Ранения получили три человека, которые в это время находились в доме.

Женщину 39 лет и 15-летнюю девушку госпитализировали. У обеих взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, контузия. У женщины также осколочное ранение спины. 41-летнему мужчине медицинскую помощь оказали на месте. Он получил взрывную травму и осколочное ранение ноги.

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Херсонщина

Сама обратилась к медикам 40-летняя женщина из Киндейки. Около 5.30 она попала под удар вражеского дрона. У пострадавшей взрывная травма и осколочное ранение спины.

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