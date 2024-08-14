Золото, серебро и платина: Минобороны получило 24,7 млн ​​грн от переработки уничтоженной техники

За семь месяцев 2024 Министерство обороны Украины получило от переработки уничтоженной техники 24,7 миллиона гривен, что пополнило государственный бюджет.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

На площадках уничтоженной в ходе боевых действий военной техники и в определенных воинских частях Вооруженных сил Украины накоплено 1000 тонн металлолома с содержанием драгоценных металлов.

Так, в составе металлолома обнаружено 100 кг золота, 1900 кг серебра и 25 кг платины. Его переработка осуществляется Минобороны только через специализированные частные перерабатывающие предприятия.

Смотрите: Около 20 образцов бронемашин с защитой от мин и засад допущены к эксплуатации в войсках, - Минобороны. ФОТО

Начальник Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества полковник Олег Коваль отметил, что за семь месяцев 2024 года Минобороны получило от переработки драгоценных металлов 24,7 млн грн.

До конца года планируется получить еще не менее 18 млн гривен, отметили в оборонном ведомстве.

Средства от переработки драгоценных металлов распределяются в соответствии с нормативами НБУ: 80% для золота и платиновых металлов и 50% для серебра направляются в государственный бюджет, а остальные 20% и 50% оставляют в спецфонде Минобороны и используют для обеспечения потребностей ВСУ.

Также читайте: Минобороны работает с Минздравом над внедрением электронных направлений на ВВК через "Резерв+"