Золото, серебро и платина: Минобороны получило 24,7 млн грн от переработки уничтоженной техники
За семь месяцев 2024 Министерство обороны Украины получило от переработки уничтоженной техники 24,7 миллиона гривен, что пополнило государственный бюджет.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
На площадках уничтоженной в ходе боевых действий военной техники и в определенных воинских частях Вооруженных сил Украины накоплено 1000 тонн металлолома с содержанием драгоценных металлов.
Так, в составе металлолома обнаружено 100 кг золота, 1900 кг серебра и 25 кг платины. Его переработка осуществляется Минобороны только через специализированные частные перерабатывающие предприятия.
Начальник Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества полковник Олег Коваль отметил, что за семь месяцев 2024 года Минобороны получило от переработки драгоценных металлов 24,7 млн грн.
До конца года планируется получить еще не менее 18 млн гривен, отметили в оборонном ведомстве.
Средства от переработки драгоценных металлов распределяются в соответствии с нормативами НБУ: 80% для золота и платиновых металлов и 50% для серебра направляются в государственный бюджет, а остальные 20% и 50% оставляют в спецфонде Минобороны и используют для обеспечения потребностей ВСУ.
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750 проба: 1 920,24 грн/грамм. 900 проба: 2 288,54 грн/грамм. 916 проба: 2 369,29 грн/грамм. 958 проба: 2 477,54грн./грамм.
Візьмемо по ціні 2000 за грам:
100 кг • 2000 = 100000 г • 2000 = 200 000 000 гр.
Доплюсуємо ще 25 кг платини по 1200 гр за грам (30 мільйонів) і 1900 кг срібла по 40 гр за грам (76 мільйонів)...
Міноборони отримало 24,7 млн грн від переробки знищеної техніки ...
але це що, така сума ..в сухому залишку?
тут один хабар 500 тисяч $ = 20 млн грн..