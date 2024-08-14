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Золото, серебро и платина: Минобороны получило 24,7 млн ​​грн от переработки уничтоженной техники

Міноборони отримує золото, срібло та платину зі знищеної техніки окупантів

За семь месяцев 2024 Министерство обороны Украины получило от переработки уничтоженной техники 24,7 миллиона гривен, что пополнило государственный бюджет.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

На площадках уничтоженной в ходе боевых действий военной техники и в определенных воинских частях Вооруженных сил Украины накоплено 1000 тонн металлолома с содержанием драгоценных металлов.

Так, в составе металлолома обнаружено 100 кг золота, 1900 кг серебра и 25 кг платины. Его переработка осуществляется Минобороны только через специализированные частные перерабатывающие предприятия.

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Начальник Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества полковник Олег Коваль отметил, что за семь месяцев 2024 года Минобороны получило от переработки драгоценных металлов 24,7 млн грн.

До конца года планируется получить еще не менее 18 млн гривен, отметили в оборонном ведомстве.

Средства от переработки драгоценных металлов распределяются в соответствии с нормативами НБУ: 80% для золота и платиновых металлов и 50% для серебра направляются в государственный бюджет, а остальные 20% и 50% оставляют в спецфонде Минобороны и используют для обеспечения потребностей ВСУ.

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Автор: 

Минобороны (9302) уничтожение (6849) техника (1733)


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Топ комментарии
+5
То напевне це вже з відкатами для зелених
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14.08.2024 12:04
+3
По моєму 100кг. золота , 25кг. платини і 1900кг. срібла вартують більше чим 24,7 млн. гривень.
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14.08.2024 12:01
+2
25 mil griven.....malovato kakto 🤔
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14.08.2024 12:01
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25 mil griven.....malovato kakto 🤔
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14.08.2024 12:01 Ответить
По моєму 100кг. золота , 25кг. платини і 1900кг. срібла вартують більше чим 24,7 млн. гривень.
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14.08.2024 12:01 Ответить
Сколько стоит грамм золота в Украине 2024?

750 проба: 1 920,24 грн/грамм. 900 проба: 2 288,54 грн/грамм. 916 проба: 2 369,29 грн/грамм. 958 проба: 2 477,54грн./грамм.

Візьмемо по ціні 2000 за грам:

100 кг • 2000 = 100000 г • 2000 = 200 000 000 гр.

Доплюсуємо ще 25 кг платини по 1200 гр за грам (30 мільйонів) і 1900 кг срібла по 40 гр за грам (76 мільйонів)...
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14.08.2024 12:21 Ответить
Eta dazhe kruche chem 17 griven za iaico ...
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14.08.2024 12:27 Ответить
О на яйцях там теж сотні мільйонів.
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14.08.2024 15:55 Ответить
То напевне це вже з відкатами для зелених
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14.08.2024 12:04 Ответить
Трохи меньше, ніж вкрали.
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14.08.2024 12:06 Ответить
100 kg zolota - 7200000 eur . Ok , metalolom naverna deshevle , no ....
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14.08.2024 12:12 Ответить
Вартість переробки треба порахувати
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14.08.2024 13:30 Ответить
Dumaiu 1000 t chornava eta pakroiet 🤔
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14.08.2024 13:35 Ответить
Та ви просто не крадіть
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14.08.2024 13:02 Ответить
дуже добре,
Міноборони отримало 24,7 млн грн від переробки знищеної техніки ...
але це що, така сума ..в сухому залишку?

тут один хабар 500 тисяч $ = 20 млн грн..
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14.08.2024 13:38 Ответить
 
 