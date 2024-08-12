Минобороны работает с Минздравом над внедрением электронных направлений на ВВК через "Резерв+"

Министерство обороны Украины и Министерство здравоохранения разрабатывают механизм внедрения электронных направлений на военно-врачебную комиссию через приложение "Резерв+".

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

"Минобороны сейчас консультируется с Министерством здравоохранения, как внедрить электронные направления на ВВК через "Резерв+" как для военнообязанных, так и для действующих бойцов", - отметила она.

По словам заместителя, вероятнее всего в таком направлении будет QR-код, по которому врачи ВВК смогут идентифицировать человека.

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Кроме того, Минобороны работает с Минздравом над созданием электронной системы для военных врачей, в которой будет отображаться вся информация о лечении бойцов.

Черногоренко объяснила, что такие данные сейчас можно получить из центральной базы любой больницы, сделав соответствующий запрос.

Однако, добавила она, необходимо создать отдельную базу с историями лечения или реабилитации бойцов для удобства работы военных врачей. Такой механизм планируется внедрить в Минобороны до конца 2024 года.

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