Минобороны работает с Минздравом над внедрением электронных направлений на ВВК через "Резерв+"
Министерство обороны Украины и Министерство здравоохранения разрабатывают механизм внедрения электронных направлений на военно-врачебную комиссию через приложение "Резерв+".
Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.
"Минобороны сейчас консультируется с Министерством здравоохранения, как внедрить электронные направления на ВВК через "Резерв+" как для военнообязанных, так и для действующих бойцов", - отметила она.
По словам заместителя, вероятнее всего в таком направлении будет QR-код, по которому врачи ВВК смогут идентифицировать человека.
Кроме того, Минобороны работает с Минздравом над созданием электронной системы для военных врачей, в которой будет отображаться вся информация о лечении бойцов.
Черногоренко объяснила, что такие данные сейчас можно получить из центральной базы любой больницы, сделав соответствующий запрос.
Однако, добавила она, необходимо создать отдельную базу с историями лечения или реабилитации бойцов для удобства работы военных врачей. Такой механизм планируется внедрить в Минобороны до конца 2024 года.
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Розумні люди розібрали той додаток одразу після запуску - електронна повістка була серед не активного функціоналу вже тоді.
Повісток не буде..., але вони будуть
Це логічно та передбачувано..., дивує лише брехня розрахована на дитячий садочок.
А дюсельдорфські ХЕРої обновили данні?
вам, все одно, а мені тут поруч. чим відрізняється, сантехник жеку від доктора влк?
вам вже мільйон разів сказали цивілізовані країни - має бути ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА!
нікого не хвилює, законодавчу владу, виконавчу що якась пришелепкувата носиться зі своїми ідеями які не мають законодавчого підгрунття?
То понюхне,
То язиком лизне,
То знов притулить до серденька!
Аж утомилася сама,
А проку з них усе катма!"
Вже не знають що робити з тією мобілізацією, і електронна мобілізація, і мобілізація+, і Резерв мінус, а воно все не працює і не працює. Може проблема в самій основі? Може американці не зовсім куку коли почали прям під час В'єтнамської війни створювати професійну армію? Ну, коли зтикнулися з тим самим, з феноменом draft dodgers.