Міноборони працює з МОЗ над впровадженням електронних направлень на ВЛК через "Резерв+"
Міністерство оборони України та Міністерство охорони здоров'я розробляють механізм запровадження електронних направлень на військово-лікарську комісію через додаток "Резерв+".
Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.
"Міноборони зараз консультується з Міністерством охорони здоровʼя, як впровадити електронні направлення на ВЛК через "Резерв+" як для військовозобов’язаних, так і для чинних бійців", - зазначила вона.
За словами заступниці, найімовірніше в такому направленні буде QR-код, за яким лікарі ВЛК зможуть ідентифікувати людину.
Крім того, Міноборони працює з МОЗ над створенням електронної системи для військових лікарів, в якій відображатиметься вся інформація про лікування бійців.
Черногоренко пояснила, що такі дані зараз можна отримати з центральної бази будь-якої лікарні, зробивши відповідний запит.
Однак, додала вона, необхідно створити окрему базу з історіями лікування або реабілітації бійців для зручності роботи військових лікарів. Такий механізм планується впровадити у Міноборони до кінця 2024 року.
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Розумні люди розібрали той додаток одразу після запуску - електронна повістка була серед не активного функціоналу вже тоді.
Повісток не буде..., але вони будуть
Це логічно та передбачувано..., дивує лише брехня розрахована на дитячий садочок.
А дюсельдорфські ХЕРої обновили данні?
вам, все одно, а мені тут поруч. чим відрізняється, сантехник жеку від доктора влк?
вам вже мільйон разів сказали цивілізовані країни - має бути ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА!
нікого не хвилює, законодавчу владу, виконавчу що якась пришелепкувата носиться зі своїми ідеями які не мають законодавчого підгрунття?
То понюхне,
То язиком лизне,
То знов притулить до серденька!
Аж утомилася сама,
А проку з них усе катма!"
Вже не знають що робити з тією мобілізацією, і електронна мобілізація, і мобілізація+, і Резерв мінус, а воно все не працює і не працює. Може проблема в самій основі? Може американці не зовсім куку коли почали прям під час В'єтнамської війни створювати професійну армію? Ну, коли зтикнулися з тим самим, з феноменом draft dodgers.