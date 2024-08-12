Міноборони працює з МОЗ над впровадженням електронних направлень на ВЛК через "Резерв+"

Міністерство оборони України та Міністерство охорони здоров'я розробляють механізм запровадження електронних направлень на військово-лікарську комісію через додаток "Резерв+".

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

"Міноборони зараз консультується з Міністерством охорони здоровʼя, як впровадити електронні направлення на ВЛК через "Резерв+" як для військовозобов’язаних, так і для чинних бійців", - зазначила вона.

За словами заступниці, найімовірніше в такому направленні буде QR-код, за яким лікарі ВЛК зможуть ідентифікувати людину.

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Крім того, Міноборони працює з МОЗ над створенням електронної системи для військових лікарів, в якій відображатиметься вся інформація про лікування бійців.

Черногоренко пояснила, що такі дані зараз можна отримати з центральної бази будь-якої лікарні, зробивши відповідний запит.

Однак, додала вона, необхідно створити окрему базу з історіями лікування або реабілітації бійців для зручності роботи військових лікарів. Такий механізм планується впровадити у Міноборони до кінця 2024 року.

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