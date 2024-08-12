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Міноборони працює з МОЗ над впровадженням електронних направлень на ВЛК через "Резерв+"

Міноборони працює з МОЗ над впровадженням електронних направлень на ВЛК

Міністерство оборони України та Міністерство охорони здоров'я розробляють механізм запровадження електронних направлень на військово-лікарську комісію через додаток "Резерв+".

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

"Міноборони зараз консультується з Міністерством охорони здоровʼя, як впровадити електронні направлення на ВЛК через "Резерв+" як для військовозобов’язаних, так і для чинних бійців", - зазначила вона. 

За словами заступниці, найімовірніше в такому направленні буде QR-код, за яким лікарі ВЛК зможуть ідентифікувати людину.

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Крім того, Міноборони працює з МОЗ над створенням електронної системи для військових лікарів, в якій відображатиметься вся інформація про лікування бійців.

Черногоренко пояснила, що такі дані зараз можна отримати з центральної бази будь-якої лікарні, зробивши відповідний запит.

Однак, додала вона, необхідно створити окрему базу з історіями лікування або реабілітації бійців для зручності роботи військових лікарів. Такий механізм планується впровадити у Міноборони до кінця 2024 року.

Читайте також: Міноборони: Військовозобов’язані під час війни мають проходити ВЛК раз на рік

Автор: 

МОЗ (5390) Міноборони (7325) мобілізація (3032) військово-лікарська комісія (205) Черногоренко Катерина (121)


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Топ коментарі
+20
Повістка з направленням на ВЛК.
Повісток не буде..., але вони будуть
Це логічно та передбачувано..., дивує лише брехня розрахована на дитячий садочок.
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12.08.2024 11:08
+20
а можна пройти влк у жеку?
вам, все одно, а мені тут поруч. чим відрізняється, сантехник жеку від доктора влк?
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12.08.2024 11:25
+13
Зручно бути патріотом коли ти сам в Нимеччині, скажи? Може сам приїдеш та покажеш як воно правильно "родіну любить"? Га, недєгєнєрат, неухилянт та недібіл?
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12.08.2024 12:32
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Тобто, повісток не буде, але будуть направлення на ВЛК..нахріна?
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12.08.2024 10:50 Відповісти
все буде, не переймайтеся.
Розумні люди розібрали той додаток одразу після запуску - електронна повістка була серед не активного функціоналу вже тоді.
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12.08.2024 10:53 Відповісти
Не дарма ж досі несеться "воювати будуть всі". Але чи буде з цього толк - не кажуть.
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12.08.2024 11:04 Відповісти
Повістка з направленням на ВЛК.
Повісток не буде..., але вони будуть
Це логічно та передбачувано..., дивує лише брехня розрахована на дитячий садочок.
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12.08.2024 11:08 Відповісти
Дивують ще дєгєнєрати що не хочуть що б повістки присилали у додатку. Тіпа нормальні люди просто заї*ся чекати в чергах, хочуть що б повістки на ВЛК та бойові повістки, а також всі папірці, такі як мобілізаційне доручення, відношення, військовий квиток, висновки ВЛК, усе, усе було в електронному вигляді і усе було у додатку. А ось ****ті дєгєнєрати та курви ухилянти, які навіть данні не обновили, які в чергах не стояли, у яких не має ніяких документів, вони проти ! Дебіли....
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12.08.2024 12:13 Відповісти
Ну чому одразу "дегенерати"? Просто - "наївні". Саме на їхнє "заспокоєння" розраховано оте: "в Дії повісток не буде, в Резерв+ повісток не буде..."
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12.08.2024 12:28 Відповісти
Зручно бути патріотом коли ти сам в Нимеччині, скажи? Може сам приїдеш та покажеш як воно правильно "родіну любить"? Га, недєгєнєрат, неухилянт та недібіл?
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12.08.2024 12:32 Відповісти
Пукан бомбірт? С'**.....ахтунг на...уй шнель?
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12.08.2024 13:45 Відповісти
А ось ****ті дєгєнєрати та курви ухилянти, які навіть данні не обновили, які в чергах не стояли, у яких не має ніяких документів, вони проти !

А дюсельдорфські ХЕРої обновили данні?
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13.08.2024 07:53 Відповісти
Забов'яжіть всіх медиків всіх лікарень, незалежно від форми власності, чи то приватні, чи то державні, чи то комунальні ВЕСТИ МЕДКАРТИ ПАЦІЄТНІВ В ЄДИНІЙ БАЗІ ПАЦІЄНТІВ! Бо добитися цього просто не можливо! Був ти у лікаря, сказав діагноз один, в базі по нулях, або щось зовсім інше!
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12.08.2024 11:16 Відповісти
а можна пройти влк у жеку?
вам, все одно, а мені тут поруч. чим відрізняється, сантехник жеку від доктора влк?
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12.08.2024 11:25 Відповісти
Лише халат переодянуть... Кваліфікація не потрібна, якщо прийшов - годний.
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12.08.2024 11:30 Відповісти
"Законом" не забов'язано "носити" той дордаток у телефоні повсяк час. Поставив для "оновлення даних"- зніс. Закон виконано. Навідь не обумовлено на чиєму телефоні то робити. І це дрібниця, яку недолугі навіть сформулювати не можуть. Уявляєте, що твориться на горі - там туман від наркоти, що і за метр нічого не видно. З такоюб владою до перемоги? Серйозно?!...
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12.08.2024 11:28 Відповісти
Почнемо з того, що ми не зобов'язані мати мобільні телефони. Хоча б відповідного формату. Ноутбуки теж не зобов'язані мати..
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12.08.2024 11:57 Відповісти
Е, не все так просто. Вилалення додатку недопоможе. Але ти не побачиш повістку, попадеш в розшук
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12.08.2024 14:14 Відповісти
Розкажи тим, хто його не ставив, а наприклад ходив у ЦНАП оновлювати дані...
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12.08.2024 17:33 Відповісти
Я ходив у ЦНАП. І що з того?
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12.08.2024 23:36 Відповісти
Можна оголошувати приз в мільйон тим, хто знайде що Зельониє офіційно заявляли, що не відбудеться, і воно так і не сталось.
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12.08.2024 12:05 Відповісти
опять обманули? не может быть! ну это точно в последний раз
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12.08.2024 12:26 Відповісти
Незалежну ВЛК та бехз хабарництва коли зроблять ??. а то сліпі, глухі без ніг, - усі у ниніньому ВЛК придатні, без 1600- 3000 уе в конверті
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12.08.2024 13:47 Відповісти
Сьогодні в тцк сказали, що резерв плюс, то маячня. І що вони його не хочуть бачити
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12.08.2024 14:54 Відповісти
Ну так, через Резерв+ хабар не візьмеш, треба щоб всі очно заносили.
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12.08.2024 15:21 Відповісти
Наступна опція в додатку буде проходження влк онлайн, нуашо, все одно "годєн", хоч очно, хоч заочно.
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12.08.2024 15:34 Відповісти
ну если будут гарантии "учебка-онлайн, в\ч-онлайн, дембель-онлайн" то можно служить!
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12.08.2024 17:30 Відповісти
Для деяких уже! Пікалов он так же служить, в юморном полку.
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12.08.2024 22:30 Відповісти
Поясніть вже, хто-небудь, цій придурошній, що в правовій державі, спочатку ЗАКОНОДАВЦІ мають прийняти закон, потім Президент його має підписати, потім на розробку програмного забезпечення мають бути виділенні бюджети, МО має оголосити тендер і тільки потім, виконавець має втілити ЗАКОН в реальність - розробивши механізм взаємодії між військовозобовʼязанними і МО через електронні направлення (повістки тощо)!

вам вже мільйон разів сказали цивілізовані країни - має бути ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА!

нікого не хвилює, законодавчу владу, виконавчу що якась пришелепкувата носиться зі своїми ідеями які не мають законодавчого підгрунття?
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12.08.2024 16:08 Відповісти
З приводу того що вона лізе в персональні данні українців не маючи дозволу, нікого з правоохоронних органів не турбує цей факт? те що вона, не маючи законного підгрунтя, хоче створити ще якусь базу де будуть всі персональні данні українців - це нікого не турбує в цій дебільній країні?
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12.08.2024 16:10 Відповісти
так добровольно своим руцями добровольцы дают согласие на это. кроме того добровольцы даже свои медицинские данные не считают персональными
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12.08.2024 17:32 Відповісти
"То на потилицю, а то на хвіст напхне,
То понюхне,
То язиком лизне,
То знов притулить до серденька!
Аж утомилася сама,
А проку з них усе катма!"

Вже не знають що робити з тією мобілізацією, і електронна мобілізація, і мобілізація+, і Резерв мінус, а воно все не працює і не працює. Може проблема в самій основі? Може американці не зовсім куку коли почали прям під час В'єтнамської війни створювати професійну армію? Ну, коли зтикнулися з тим самим, з феноменом draft dodgers.
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12.08.2024 16:37 Відповісти
 
 