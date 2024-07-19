РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8023 посетителя онлайн
Новости мобилизации
18 705 55

Менее 10% среди ранее ограниченно пригодных, уже прошедших переобследование, признаются непригодными к службе, - Генштаб

10% серед раніше обмежено придатних зараз визнаються не придатними до служби

После прохождения переобследования менее 10% определяется непригодными среди ранее ограниченно пригодных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ, полковник Роман Горбач.

"После того, как из законодательства убрали такой срок, как ограниченно пригодный, все военнослужащие в течение 9 месяцев по соответствующему плану, графику, который составлен командованием Медицинских сил, проходят переобследование. И все ограниченно годные будут или пригодны к прохождению военной службы, или пригодны для прохождения военной службы в определенных местах, таких, как тыловые подразделения, подразделения логистики или ТЦК, или вообще будут непригодными для прохождения военной службы и в дальнейшем будут уволены с нее. Для понимания, из всех ограниченно годных где-то очень малая доля - это менее 10% определяется непригодными сейчас во время прохождения службы, и примерно 50 на 50 личный состав делится на абсолютно годных и годных в определенных воинских частях", - пояснил Горбач.

Также читайте: При обновлении данных прохождение военно-врачебной комиссии не требуется, - Минобороны

Отмена статуса "ограниченно пригодный"

Напомним, 21 марта 2024 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. В законе №10313 больше не рассматривают мужчин призывного возраста "ограниченно годными", остается норма о полной "пригодности или непригодности".

Также в Минобороны объяснили, что предусматривает отмену статуса "ограниченно годный":

"Граждане, которые признаны "ограниченно годными", должны повторно пройти ВВК в течение 9 месяцев после вступления в силу закона. То есть до 04.02.2025 года", - пояснили в Минобороны.

Так, после повторного осмотра военные признаны:

  • непригодными - будут уволены с военной службы;
  • годными - продолжат проходить военную службу.

А военнообязанные признаны:

  • непригодными - исключаются из воинского учета;
  • годными - могут проходить службу.

Автор: 

Генштаб ВС (6581) мобилизация (2829) военно-врачебная комиссия (204)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
Якщо хто не вкурсі,обмежено придатні-це люди з язвами,з другим типом цукрового діабету,після першого інфаркту,з грижами,з коронарним шунтування серця і т.д...саме таких визнають тепер придатними,а збільшений штат мусорів,до 138 тис.,в країні де 25% території окуповано і населення зменшилось вдвіччі-це заброньовані,а ще заброньовані так звані муніципальні варти(гвардії місцевих царків),які ганяють бубусь з петрушкою по рикнах і чистять кишені п'яничкам.
показать весь комментарий
19.07.2024 16:11 Ответить
+18
Зате весь 95 кагал необмежено непридатний. Всі інші сліпі-глухі придатні!
показать весь комментарий
19.07.2024 16:06 Ответить
+17
не може обмежено придатна людина, по суті хвора раптом стати придатною, тобто здоровою.
показать весь комментарий
19.07.2024 16:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І обмежено придатні згодяться
показать весь комментарий
19.07.2024 16:01 Ответить
Після онкології інвалідність може бути. Чи чогось не вистачає з дитинства. На гормонах наприклад. ззовні все норм. Але жити біля лікарні треба.
показать весь комментарий
19.07.2024 17:54 Ответить
показать весь комментарий
19.07.2024 17:31 Ответить
Куплені довідки не повинні впливати на мобілізацію сусід алкаш через маму у знайомого лікаря купив довідку ходить сміється з моїх синів і друзів які на війні повинна бути незалежна мед комісія
показать весь комментарий
19.07.2024 16:05 Ответить
идет речь про инвалидов ... барашка офисна
показать весь комментарий
19.07.2024 16:13 Ответить
Кожен із читаючих особистознає цілі гурти таких калік,
показать весь комментарий
19.07.2024 16:20 Ответить
Хрен знает, я сам инвалид, лично не знаю, ребенок служит, так что меньше надо трындеть не подумав
показать весь комментарий
19.07.2024 16:27 Ответить
А алкаш не може бути інвалідом? Це щось новеньке в медицині...
показать весь комментарий
19.07.2024 18:11 Ответить
Зате весь 95 кагал необмежено непридатний. Всі інші сліпі-глухі придатні!
показать весь комментарий
19.07.2024 16:06 Ответить
Якщо хто не вкурсі,обмежено придатні-це люди з язвами,з другим типом цукрового діабету,після першого інфаркту,з грижами,з коронарним шунтування серця і т.д...саме таких визнають тепер придатними,а збільшений штат мусорів,до 138 тис.,в країні де 25% території окуповано і населення зменшилось вдвіччі-це заброньовані,а ще заброньовані так звані муніципальні варти(гвардії місцевих царків),які ганяють бубусь з петрушкою по рикнах і чистять кишені п'яничкам.
показать весь комментарий
19.07.2024 16:11 Ответить
Ти б знав як по всій Неньці із криком формуються батальйони із мєнтів і пожежних, багато батальйонів, і зараз вони воюють і бо тренуються на полігонах,
показать весь комментарий
19.07.2024 16:23 Ответить
Опяь не знаю ... что за трындеж?
показать весь комментарий
19.07.2024 16:29 Ответить
нЕ ДОКЛАДУЮТЬ?
показать весь комментарий
19.07.2024 16:53 Ответить
Шось не видно що стало менше мусорів
показать весь комментарий
19.07.2024 16:36 Ответить
Нє,нє,нє...не треба маніпуляцією займатись. Лють,Рубіж і т.д.-це не з мусорів-це добровольці набрані через ЦНАПи з простих людей,вони тільки формально числяться підрозділами МВС,а мусора всі заброньовані і воювати йдуть одиниці.
показать весь комментарий
19.07.2024 16:56 Ответить
не може обмежено придатна людина, по суті хвора раптом стати придатною, тобто здоровою.
показать весь комментарий
19.07.2024 16:12 Ответить
Ще й як може! пройшла ВЛК і здорова! сам Ісус Христос позаздрить.
От цікаво, а що з тою армією діабетиків, сердечників, астматиків, остеохондрозників... потім робити? Ні, ну реально, як бути з людьми, які загнуться на другій-третй сотні метрів маршу чи задихнуться від гарі і пилюки? Кому, нахрін, таке військо потрібно? І, головне, то ж решті додаткове навантаження і небезпека, бо сліпі-глухі можуть й не туди пульнути чи не за той кінець дьоргнути. Не кажучи вже, що комусь їх і на собі прийдеться волочити...
До речі, а не простіше таких навіть не вивозити кудись на полігон, а відразу, під стіною того ЦВК, раз, і, як казав товарісч Сралін, нєт яєловєка - нєт проблєми. А що, їх ж годуй, одягай, ще й ліжко якесь давай. а так відразу, хоп і все...
показать весь комментарий
19.07.2024 16:23 Ответить
ТЦК, а не ЦВК. Хоча, як каже один відомий персонаж - акакаяразніца...
показать весь комментарий
19.07.2024 16:25 Ответить
Дуже просто. Лікар пише "не придатний". Воєнком бере папери, заходить до лікаря і виходить з паперами де написано "придатний".
показать весь комментарий
19.07.2024 16:33 Ответить
А цілком здорова людина раптоао може стати обмежено придатной?
За недорого, за приємну ціну.
показать весь комментарий
19.07.2024 16:37 Ответить
Більше 90% здорові... Чудеса медицина, однак...
показать весь комментарий
19.07.2024 16:16 Ответить
Я відкрию вам очі: ті обмежено придатні, що отримали це до 2022 року більш реально непридатні, ніж ті що після 2022 це отримали та ходять зараз королями
показать весь комментарий
19.07.2024 16:16 Ответить
Не всегда. Мой друг последние 10 лет до войны жил в Польше. В начале двухтысячных он получил инвалидность по "белокровию". В начале 2024 на ВЛК он вдруг стал обмежанопридатным, а теперь вот абсолютно "прыдатным".
показать весь комментарий
19.07.2024 16:33 Ответить
У мене лейкемія була у 2008 році. Але після пересадки інвалідність забрали. Дякую що хата була зайва, та продав щоб зробили. Я і не намагався відновлювати інвалідність.
показать весь комментарий
19.07.2024 16:42 Ответить
Ну вот в Польше, где он работал, у него инвалидность на всю жизнь, в Германии, где собственно его и спасли (благотворительные германские фонды) - инвалидность на всю жизнь, а в Украине он "прыдатный".
К счастью, он уже не в Украине, но не думаю, что он единственный в такой ситуации.
показать весь комментарий
19.07.2024 17:16 Ответить
🙄🥺☹️
показать весь комментарий
19.07.2024 18:04 Ответить
Сам такого знаю. Знайомий після двох інсультів, ходить з палицею, ледве говорить, і порушена рухомість руки, має інвалідність, за яку не платив ні копійки - тепер визнаний придатним.
показать весь комментарий
19.07.2024 16:17 Ответить
Якщо у нього є інвалідність, то можуть визнавати яким завгодно - там працює інша норма закону. Все, що потрібно, лише зібрати відповідні документи і подати заяву на відсрочку.
показать весь комментарий
19.07.2024 16:25 Ответить
А до цього в нього діяла одна норма, а тепер в документах про інвалідність вона перестала цікавити комісію, бо та очікувала хороший кеш?
показать весь комментарий
19.07.2024 16:32 Ответить
🥺☹️😠
показать весь комментарий
19.07.2024 18:07 Ответить
Один "непридатный" отказался проходить обследование на предмет употребления наркоты. Но 73% зебараны все равно его выбрали.
показать весь комментарий
19.07.2024 16:21 Ответить
Про ВЛК ще Ярослав Гашек писав.
показать весь комментарий
19.07.2024 16:24 Ответить
Так там все як про нинішній час написано.
показать весь комментарий
19.07.2024 16:38 Ответить
Обмеженою придатні, це те ж саме що і прилатні для проходження військової служби у визначених місцях, таких, як тилові підрозділи, підрозділи логістики або ,
В військовому квитку писали, не годен к строевой службе в мирное время, ограничено годный к не строевой в военное время.
показать весь комментарий
19.07.2024 16:34 Ответить
Давєдьом працент пріґодних срєді нєпріґодних до 99,9%!
показать весь комментарий
19.07.2024 16:34 Ответить
У каждого безобразия есть имя и фамилия! Наказ 402! ст. "б" Розкладу хвороб! В новой редакции это минимум ІІІ группа инвалидности! Читайте кто погодив змини до попередьнои редакции наказу! ( На сайте ВРУ наказ № 262 вид 27.04.24.)
показать весь комментарий
19.07.2024 16:39 Ответить
дык! Алиллуйя!!!!)))
показать весь комментарий
19.07.2024 16:42 Ответить
і це типу привід для гордості? фактично хворих людей, більшість з яких є тягарем для служби визначають здоровими, і вперед, на баррікади.

не здивуюсь що скоро чергова постанова шмигміну визначить інвалідів 1 групи як придатних до служби..
показать весь комментарий
19.07.2024 16:58 Ответить
ВІЛ та Гепатит - придатні. Привіт тим, хто їм перевязку робити буде. Ну і якщо астматик замість натискання на кнопочку вчасно задихатись почне, то норм. Ну полетить щось не туди, а по своїм. Всі ці норми лише в ТЦК діють. А розприділяють після учебки, де всі стають однаковими.
показать весь комментарий
19.07.2024 17:03 Ответить
Так и с опухолью мозга ПРИДАТНЫ! Главное что бы не "агрессивная!"
показать весь комментарий
19.07.2024 17:05 Ответить
Молодці,декомунізація наказу # 402 дала свої результати! Ти бач,ті червоні окупанти-нелюди вважали,що людина з онкологією,гепатитом,туберкульозом,діабетом не може воювати!!!
показать весь комментарий
19.07.2024 17:05 Ответить
Во времена моей службы был популярен анекдот - " Поставьте толкового майора со шлагбаумом". Где берут таких полковников? Нашел чем хвастаться! Или они думают, что им "звезды" ( ромбы, листья дубовые) ума прибавляют? А вокруг дремучие "телевизороголовые"? Такому полковнику и шлагбаум страшно доверить!
показать весь комментарий
19.07.2024 17:16 Ответить
Ісус Христос просто пігмей проти ВЛК - які тисячами зціляють хворих ...
показать весь комментарий
19.07.2024 17:18 Ответить
І сказав Ісус,- встань і йди ! Ти зцілився !
показать весь комментарий
19.07.2024 18:00 Ответить
Боюся й припустити -але чи не був ІІсус предтечей голів ВЛК?
показать весь комментарий
19.07.2024 20:26 Ответить
Ясне діло коли вони по суті інвалідів третьої групи визнали придатними, а раніше вони були непридатними, то не дивно що тільки 10% осталися не придатними. Але які вояки з інвалідів 3 групи - велике питання, зато собі і зарплати не маленькі і відкати, хабарі і за таку "відповідальну і виснажену працю", щей брою. Тобто хворі люди в цій державі повинні захищати здорових , корупціонерів і чиновників при владі , які грабували і здавали країну. ТОбто собі і своїм шісткам все , а простим людям закон, який вони самі і висмоктали- логічно.
показать весь комментарий
19.07.2024 18:39 Ответить
У 2019 саме прості люди і вирішили свою долю, а зараз вже пізно скиглити, що обрали те й облизувати доведеться.
показать весь комментарий
19.07.2024 19:31 Ответить
То треба комісії всі карати, що робили попередні огляди. Чи не треба про це, ви проплатили а тепер знову на огляд.
Дивина, тай годі.
показать весь комментарий
19.07.2024 18:52 Ответить
Усіх хворих,старих та бідних на фронті переб'ють і лишаться молоді, богаті таздорові! І розквітне Україна!
показать весь комментарий
19.07.2024 19:08 Ответить
будуть або придатні, або заплатять. менше 10 % платить. жадібний народець попався.
показать весь комментарий
19.07.2024 19:10 Ответить
Медсестра каже лікарю:
- Доктор, симулянт з четвертої палати помер.
показать весь комментарий
19.07.2024 19:22 Ответить
То це всі такі стали здорові, чи кого ще не добила хаороба, добють на фронті?
показать весь комментарий
20.07.2024 20:48 Ответить
Я пять лет уже на второй группе инвалидности. Целая куча тяжёлых заболеваний. Заставили пройти влк. На медосмотре сразу написали инвалид 2 группы. Все врачи диагнозы подтвердили. Но заключение пишет начальник влк. Прихожу за ответом заключения и у меня шок. Написана Придатний . И похеру им что инвалид. Говорит мне не пригодный может быть только человек без головы. А если сам сюда смог приехать то ты уже автоматически пригодный.
показать весь комментарий
21.07.2024 06:08 Ответить
 
 