Менее 10% среди ранее ограниченно пригодных, уже прошедших переобследование, признаются непригодными к службе, - Генштаб

После прохождения переобследования менее 10% определяется непригодными среди ранее ограниченно пригодных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ, полковник Роман Горбач.

"После того, как из законодательства убрали такой срок, как ограниченно пригодный, все военнослужащие в течение 9 месяцев по соответствующему плану, графику, который составлен командованием Медицинских сил, проходят переобследование. И все ограниченно годные будут или пригодны к прохождению военной службы, или пригодны для прохождения военной службы в определенных местах, таких, как тыловые подразделения, подразделения логистики или ТЦК, или вообще будут непригодными для прохождения военной службы и в дальнейшем будут уволены с нее. Для понимания, из всех ограниченно годных где-то очень малая доля - это менее 10% определяется непригодными сейчас во время прохождения службы, и примерно 50 на 50 личный состав делится на абсолютно годных и годных в определенных воинских частях", - пояснил Горбач.

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Отмена статуса "ограниченно пригодный"

Напомним, 21 марта 2024 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. В законе №10313 больше не рассматривают мужчин призывного возраста "ограниченно годными", остается норма о полной "пригодности или непригодности".

Также в Минобороны объяснили, что предусматривает отмену статуса "ограниченно годный":

"Граждане, которые признаны "ограниченно годными", должны повторно пройти ВВК в течение 9 месяцев после вступления в силу закона. То есть до 04.02.2025 года", - пояснили в Минобороны.

Так, после повторного осмотра военные признаны:

непригодными - будут уволены с военной службы;

годными - продолжат проходить военную службу.

А военнообязанные признаны: