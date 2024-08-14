Больше всего поджогов автомобилей ВСУ зафиксировано на Одесщине и Харьковщине, - Нацполиция

По состоянию на 18 июля 2024 года зафиксировано 74 случая поджогов автомобилей военных, большинство из них - в Одесской и Харьковской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Как отмечается, 22 случая поджогов авто ВСУ зафиксировано в Одесской области.

В Харьковской - 13 случаев, в Киеве - 8, в Полтавской и Днепропетровской областях - по шесть.

В то же время с начала года и по состоянию на 18 июля полиция зафиксировала 74 случая поджогов транспортных средств военных.

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"По результатам проведения следственных действий по подозрению в совершении поджогов задержаны 12 человек", - говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что информация о судебных приговорах по этим делам не учитывается.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности и Национальная полиция задержали агента спецслужб РФ, который за вознаграждение сжег авто военного на Печерске и готовил покушение на военнослужащего одного из подразделений Сил обороны в Киеве.

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