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Новости Война
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Больше всего поджогов автомобилей ВСУ зафиксировано на Одесщине и Харьковщине, - Нацполиция

Нацполіція назвала області з найбільшою кількістю підпалів авто військових

По состоянию на 18 июля 2024 года зафиксировано 74 случая поджогов автомобилей военных, большинство из них - в Одесской и Харьковской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Как отмечается, 22 случая поджогов авто ВСУ зафиксировано в Одесской области.

В Харьковской - 13 случаев, в Киеве - 8, в Полтавской и Днепропетровской областях - по шесть.

В то же время с начала года и по состоянию на 18 июля полиция зафиксировала 74 случая поджогов транспортных средств военных.

Также читайте: Поджигал автомобили военных на заказ: В Хмельницкой области задержали 18-летнего юношу

"По результатам проведения следственных действий по подозрению в совершении поджогов задержаны 12 человек", - говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что информация о судебных приговорах по этим делам не учитывается.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности и Национальная полиция задержали агента спецслужб РФ, который за вознаграждение сжег авто военного на Печерске и готовил покушение на военнослужащего одного из подразделений Сил обороны в Киеве.

Читайте также: Поджигали внедорожники ВСУ на Ивано-Франковщине: Разоблачены два молодых человека, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

поджог (1068) Нацполиция (16433)


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Топ комментарии
+10
Без широкого розголусу, кількість підпалів тільки збільшиться.
Треба показувати фото і адреси виродків

Народ повинен мати можливість потримати за горло зрадника, який проживає поруч.
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14.08.2024 13:54
+7
І не тільки за опзж та шарія.

Вибори президента 2019. Результати другого туру.

Одеська область. ЗА Зеленського 87,21 %.
Харківська область. ЗА Зеленського 86,88 %.
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14.08.2024 14:05
+5
Територія адеска-харькавскава діалєкта української мови.
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14.08.2024 13:46
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Правила форума Совет форумчан
Територія адеска-харькавскава діалєкта української мови.
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14.08.2024 13:46 Ответить
Без широкого розголусу, кількість підпалів тільки збільшиться.
Треба показувати фото і адреси виродків

Народ повинен мати можливість потримати за горло зрадника, який проживає поруч.
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14.08.2024 13:54 Ответить
Чи правда , що під Одесою , в морі , було виявлено труп чувака , якого підозрювали в підпалі машин ?
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14.08.2024 13:57 Ответить
хотів море підпалити...?
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14.08.2024 14:00 Ответить
Вже двоє таких "розпалювачів" стали "харошімі")))
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14.08.2024 14:09 Ответить
Чуваку не пощастило - зустрівся з хлопцями і до зустрічі з мєнтами не дожив ?
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14.08.2024 14:16 Ответить
опзж та за шарія виборці.. та їх діти,..в основному..
та інші зрадники, звичайно..
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14.08.2024 13:58 Ответить
І не тільки за опзж та шарія.

Вибори президента 2019. Результати другого туру.

Одеська область. ЗА Зеленського 87,21 %.
Харківська область. ЗА Зеленського 86,88 %.
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14.08.2024 14:05 Ответить
Не треба брехати.

Відомі десятки імен загиблих на цій війні партійців Порошенка.
Ще збреши, що партійці Зеленського воюють.
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14.08.2024 14:24 Ответить
Точно! Ті, що десятиліттями голосували то за комуняк, то за янукодло, то за шарія, першими ломанулись воювати з рашистами.

Покажи прізвища партійців зеленського, які загинули за Україну чи воюють зараз.
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14.08.2024 14:33 Ответить
Де воюють, в ТЦК? Не бачила за три роки жодного повідомлення про загибель партійця-"слуги".

Про партійців Порошенко бачила багато повідомлень.
Травень 2024.

"У бою на Харківщині загинув член партії «Європейська Солідарність» з Миколаєва Львівської області, спецпризначенець Василь Грабовенський. З першого дня повномасштабного вторгнення він добровільно вирушив на фронт, був військовослужбовцем 2 окремого загону спеціального призначення Центру спеціального призначення Національної гвардії України."

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14.08.2024 15:05 Ответить
"на війні загинув військовослужбовець Збройних Сил України, депутат Великогаївської сільської ради Тернопільського району від партії ЄС 46-річний Роман Богданович Остапів."

Січень 2023.

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14.08.2024 15:07 Ответить
Станом на вересень 2023.

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook поіменно згадав кожного члена команди "Євросолідарності", який віддав життя в боях за Україну з початку повномасштабного вторгнення. У цьому страшному списку - вже 66 прізвищ, https://eurosolidarity.org/2023/09/14/deputaty-aktyvisty-chy-prosto-partijczi-poroshenko-oprylyudnyv-spysok-zagyblyh-z-22-lyutogo-2022-roku-chleniv-komandy/ повідомляє прес-служба партії.

Прізвища ТУТ:

https://interfax.com.ua/news/general/935004.html
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14.08.2024 15:09 Ответить
Знайшла прізвище ОДНОГО загиблого партійця-"слуги".

Зеленчук Андрій Дмитрович, депутат Верховинської райради.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2,_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)

Як кажуть, відчуйте різницю і рівень брехні про те, що всі прихильники Порошенка ухилянти, а зєлєбоби всі воюють!
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14.08.2024 15:13 Ответить
, 😂
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14.08.2024 14:27 Ответить
Та то гепені та ,,пушкінські,, вишкріпки!
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14.08.2024 14:05 Ответить
Де найбільша концентрація лаптеногих там і підпалів більше комендатська годига і військові патрулі замість ментів яких всі ігнорують а вони отримують гроші не зрозуміло за що .строка давать великі з конфіскацією майна всіх родичів
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14.08.2024 14:17 Ответить
Може туди поліції більше навезти бо на заході поліцейські машини стоять по парках скверах-так патрулюють бідосі аж чоло в поті!
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14.08.2024 14:29 Ответить
У вас там найбільш небезпечна ситуація, ворожих ДРГ мабуть щоночі два-три десятка виловлюють? Можемо вам наших відправити, для підкріплення
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14.08.2024 14:42 Ответить
Це тому, що у нічний час жодного поліцианта на вулиці не знайдеш. Справа Фаріон завісла, хоча нагороди вже отримані. Пішого патрулювання немає взагалі. "Некомбатанти"зайняти, заліпають в телефонах.
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14.08.2024 14:52 Ответить
Цих тварюк самих треба спалювати!
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14.08.2024 15:01 Ответить
Цей шлях змащений піз*інгом коштів.
Борисов, пресінг тцк для відкупу (місто моряків кеш там був)
А на Харківщині примарні обороні споруди, постійні побудови підземних шкіл, відновлювальні робити. Ось туди і мухи летять. Приберіть законних крадіїв, легше буде в суспільстві відокремлювати "недружніх" елементів.
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14.08.2024 15:31 Ответить
 
 