Больше всего поджогов автомобилей ВСУ зафиксировано на Одесщине и Харьковщине, - Нацполиция
По состоянию на 18 июля 2024 года зафиксировано 74 случая поджогов автомобилей военных, большинство из них - в Одесской и Харьковской областях.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Как отмечается, 22 случая поджогов авто ВСУ зафиксировано в Одесской области.
В Харьковской - 13 случаев, в Киеве - 8, в Полтавской и Днепропетровской областях - по шесть.
В то же время с начала года и по состоянию на 18 июля полиция зафиксировала 74 случая поджогов транспортных средств военных.
"По результатам проведения следственных действий по подозрению в совершении поджогов задержаны 12 человек", - говорится в сообщении.
В Нацполиции добавили, что информация о судебных приговорах по этим делам не учитывается.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности и Национальная полиция задержали агента спецслужб РФ, который за вознаграждение сжег авто военного на Печерске и готовил покушение на военнослужащего одного из подразделений Сил обороны в Киеве.
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Треба показувати фото і адреси виродків
Народ повинен мати можливість потримати за горло зрадника, який проживає поруч.
та інші зрадники, звичайно..
Вибори президента 2019. Результати другого туру.
Одеська область. ЗА Зеленського 87,21 %.
Харківська область. ЗА Зеленського 86,88 %.
Відомі десятки імен загиблих на цій війні партійців Порошенка.
Ще збреши, що партійці Зеленського воюють.
Покажи прізвища партійців зеленського, які загинули за Україну чи воюють зараз.
Про партійців Порошенко бачила багато повідомлень.
Травень 2024.
"У бою на Харківщині загинув член партії «Європейська Солідарність» з Миколаєва Львівської області, спецпризначенець Василь Грабовенський. З першого дня повномасштабного вторгнення він добровільно вирушив на фронт, був військовослужбовцем 2 окремого загону спеціального призначення Центру спеціального призначення Національної гвардії України."
Січень 2023.
Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook поіменно згадав кожного члена команди "Євросолідарності", який віддав життя в боях за Україну з початку повномасштабного вторгнення. У цьому страшному списку - вже 66 прізвищ, https://eurosolidarity.org/2023/09/14/deputaty-aktyvisty-chy-prosto-partijczi-poroshenko-oprylyudnyv-spysok-zagyblyh-z-22-lyutogo-2022-roku-chleniv-komandy/ повідомляє прес-служба партії.
Прізвища ТУТ:
https://interfax.com.ua/news/general/935004.html
Зеленчук Андрій Дмитрович, депутат Верховинської райради.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2,_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
Як кажуть, відчуйте різницю і рівень брехні про те, що всі прихильники Порошенка ухилянти, а зєлєбоби всі воюють!
Борисов, пресінг тцк для відкупу (місто моряків кеш там був)
А на Харківщині примарні обороні споруди, постійні побудови підземних шкіл, відновлювальні робити. Ось туди і мухи летять. Приберіть законних крадіїв, легше буде в суспільстві відокремлювати "недружніх" елементів.