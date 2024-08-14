Рашисты атаковали херсонцев из БПЛА: Погиб мужчина, двое раненых
В результате атаки БПЛА РФ в Херсоне погиб мужчина, два человека получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Так, захватчики атаковали из БПЛА жителей Херсона, которые находились на улице.
Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина.
В больницу также доставили 62-летнего мужчину. У него - взрывная травма, повреждения головного мозга, осколочные ранения головы и церебральная кома.
Еще один горожанин, 75 лет, получил взрывную травму и осколочное ранение голени.
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