Рашисты атаковали херсонцев из БПЛА: Погиб мужчина, двое раненых

В результате атаки БПЛА РФ в Херсоне погиб мужчина, два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Так, захватчики атаковали из БПЛА жителей Херсона, которые находились на улице.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина.

В больницу также доставили 62-летнего мужчину. У него - взрывная травма, повреждения головного мозга, осколочные ранения головы и церебральная кома.

Еще один горожанин, 75 лет, получил взрывную травму и осколочное ранение голени.

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