Почти 2 тыс. детей остаются в прифронтовых громадах Донетчины, - ОВА

1993 ребенка продолжают оставаться в прифронтовых громадах Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас в городе (Торецке. - Ред.) находятся почти 3 тыс. человек. Люди все находятся в подвальных помещениях, к сожалению, выезжают очень медленно: 10-15 человек ежедневно... "Это очень медленная эвакуация", - сказал он.

Полиция и ГСЧС работают с органами власти, чтобы помочь людям эвакуироваться.

Также, по словам Филашкина, в Покровской громаде остаются 60 тыс. человек, люди выезжают, поскольку враг обстреливает громаду ежедневно.

До эвакуации в десятикилометровой прифронтовой зоне находились 4 тыс. детей, сейчас - 1993 ребенка.

Глава области добавил. что люди выезжают самостоятельно и с помощью инфраструктур.

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