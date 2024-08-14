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Запорожская ОВА отказывается предоставлять сметы строительства подземных школ за 610 млн грн, - СМИ

Запорізька ОВА не надає кошториси будівництва підземних шкіл

ГП "Местные дороги Запорожской области" Запорожской ОГА второй месяц затягивает доступ к сметам строительства подземных школ на сумму 610 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", об этом пишет "Запорожский центр расследований".

Так, ГП "Местные дороги Запорожской области" Запорожской ОГА второй месяц затягивает доступ к сметам строительства подземных школ на сумму 610 млн грн, пишет "Запорожский центр расследований".

Строительство подземных школ в Запорожской области началось в июне 2024 года. Суммарная договорная стоимость составляет 610 млн грн. Однако в "Prozorro" сметы обнародованы не были.

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"Поэтому никто не может узнать, по каким ценам закупают бетон и арматуру под фундамент, акрил и шпаклевку на следующую стадию, другие материалы для строительства. При этом немалая доля этих сотен миллионов - деньги иностранных доноров. Поэтому за ними нужен особый контроль.

Под сметой здесь имеется в виду итоговая ведомость ресурсов, где указываются цены материалов, которые закупают для строительства. В электронном виде она может быть в формате .pdf (или форматах Word/Excel) или в составе целостной сметы в формате .imd", - пишут журналисты.

В "Местных дорогах" на запрос о предоставлении смет этих объектов ответили в июле. Там объяснили, что загрузка сметы в тендерную документацию не установлена действующим законодательством. Потому что по закону "О публичных закупках", заказчик работ действительно может не требовать у исполнителя смету к тендерной документации.

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"Вот запорожские дорожники и не требовали от подрядчиков никаких документов, которые бы подтвердили, что договорная стоимость установлена не "с потолка". При этом "ЗЦР" подчеркнул: в своем ответе "Местные дороги" отметили, что общественные организации не входят в перечень органов, уполномоченных осуществлять контроль в сфере закупок. То есть поставили под сомнение необходимость предоставлять "ЗЦР" документы вообще", - отметили авторы материала.

В то же время "Запорожский центр расследований" опубликовал ссылки на законы и аргументацию относительно того, что подтверждение цены таки должно входить в состав документации, во втором запросе. В июле им снова ответили, что как бы там ни было, а в "Прозорро" сметы нет. Мол, окончательный документ с ценами будет согласован уже на стадии заключения договора.

В третьем запросе "ЗЦР" попросили предоставить сметные документы, которые согласовывались непосредственно при заключении договоров. Однако в "Местных дорогах" ответили, что из-за длительных отключений света работают с большими сложностями. Времени на подготовку ответа нет, поэтому его откладывают на 30 рабочих дней.

Во время отправки третьего запроса "ЗЦР" обратился к нардепу Ярославу Юрчишину, который возглавляет парламентский комитет по вопросам свободы слова. Нардепу в ГП также рассказали о трудностях в работе из-за отключения света. Однако заявили, что готовы предоставить все необходимые документы для сканирования, если кто-то приедет и сделает это сам.

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"ЗЦР" согласился. 1 августа от приемной Юрчишина в "Местные дороги" поступило еще одно письмо о том, что 7 августа к ним приедет Екатерина Зверева для сканирования.

Однако когда сотрудница "ЗЦР" приехала в офис, ей сказали, что 6 августа, как раз прислали в приемную нардепа сообщение о еще одной пролонгации. Объяснили это тем, что не успевают подготовить значительный объем документов.

"И почему-то не сообщили, существует ли вообще электронный файл со сметой. Теперь "Местные дороги" взяли время на подготовку документов вплоть до начала сентября. К этому моменту заметная часть работ по неизвестным общественности ценам уже будет выполнена. Поэтому "ЗЦР" готовит запросы на первые акты выполненных работ", - добавили "Наши деньги".

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Автор: 

Запорожская область (3056) Prozorro (212) закупки (750)


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Топ комментарии
+12
А вкрадену гуманітарку вже знайшли?
Так отож!
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14.08.2024 15:14
+10
не заважайте красти гроші іноземних донорів..., совісті зовсім немає..., люди не встигають замість реального кошторису зробити якесь підробне фуфло..., а взагалі дивно, що немає зовсім ніякого контролю за розкрадачами чужих коштів...
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14.08.2024 15:21
+8
НЕ НА ЧАСІ смєрдам знати таку інфо
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14.08.2024 15:11
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НЕ НА ЧАСІ смєрдам знати таку інфо
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14.08.2024 15:11 Ответить
А вкрадену гуманітарку вже знайшли?
Так отож!
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14.08.2024 15:14 Ответить
Знайшли,вона продавалась в відомих мережах супермаркетів,власники яких мають близькі стосунки з ОПешечкою.
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14.08.2024 15:17 Ответить
сто працентав апять нічьо нє укралі...
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14.08.2024 15:15 Ответить
Чергове ''пісяння'' людям в очі. Браво! Зелені вчергове ''всіх зробили''.
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14.08.2024 15:17 Ответить
"Призначити Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації», - сказано в указі Президента №48/2024. Можно также обратиться к Федорову , как руководителю области . ДП подчинено ему и он вправе истребовать документы для проверки. Значит Федоров тоже не хочет, чтоб общественники владели информацией...
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14.08.2024 15:20 Ответить
Так зеленими ж призначений.
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14.08.2024 15:25 Ответить
не заважайте красти гроші іноземних донорів..., совісті зовсім немає..., люди не встигають замість реального кошторису зробити якесь підробне фуфло..., а взагалі дивно, що немає зовсім ніякого контролю за розкрадачами чужих коштів...
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14.08.2024 15:21 Ответить
Знов зарахамили мабуть Златі Некрасовій другий орден дадуть).
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14.08.2024 15:21 Ответить
Ну, якщо автодорожники вже школи будують.... то повна срака!
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14.08.2024 15:22 Ответить
Ще й підземні, по типу бункерів..тобто, ніякі організації по типу метробудівельних навіть не залучали на етапі проектування? Чи то як у себе на городі погреб риють?

Що б потім ті школи не обвалювались..
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14.08.2024 15:29 Ответить
І все це з асфальту...
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14.08.2024 15:30 Ответить
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14.08.2024 15:23 Ответить
Хабарів чекають. Будуть відкати, буде і будівництво, в українські діти і почекати можуть. І взагалі: нащо їм школа? Чим дурніше вийде, тим їх грабувати легше. Така у нас країна майбутнього!
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14.08.2024 15:29 Ответить
бидло взагалі, з дуба рухнуло?
хто дозволив, в чужий гаманець, заглядати?
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14.08.2024 15:31 Ответить
"громадські організації не входять до переліку органів, уповноважених здійснювати контроль у сфері закупівель" як гарно послали *****, причому відкрито, з пафосом і фанфарами. Тут на цензорі було інтерв'ю ССО-шника ветерана, який давав вибір: або вмерти в Тисі, або вмерти героєм на фронті. Так от, виявляється ось за це ми воюємо, за ось це помираємо
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14.08.2024 15:51 Ответить
Всех руководящих работников Запорожской ОГА немедленно уволить и направить на передовую линию рыть окопы и таскать брёвна..
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14.08.2024 16:09 Ответить
Тепер вони перейшли на мародерство шкіл ,коли уже нажереться те оп.
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14.08.2024 16:43 Ответить
 
 