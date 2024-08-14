Запорожская ОВА отказывается предоставлять сметы строительства подземных школ за 610 млн грн, - СМИ

ГП "Местные дороги Запорожской области" Запорожской ОГА второй месяц затягивает доступ к сметам строительства подземных школ на сумму 610 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", об этом пишет "Запорожский центр расследований".

Так, ГП "Местные дороги Запорожской области" Запорожской ОГА второй месяц затягивает доступ к сметам строительства подземных школ на сумму 610 млн грн, пишет "Запорожский центр расследований".

Строительство подземных школ в Запорожской области началось в июне 2024 года. Суммарная договорная стоимость составляет 610 млн грн. Однако в "Prozorro" сметы обнародованы не были.

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"Поэтому никто не может узнать, по каким ценам закупают бетон и арматуру под фундамент, акрил и шпаклевку на следующую стадию, другие материалы для строительства. При этом немалая доля этих сотен миллионов - деньги иностранных доноров. Поэтому за ними нужен особый контроль.

Под сметой здесь имеется в виду итоговая ведомость ресурсов, где указываются цены материалов, которые закупают для строительства. В электронном виде она может быть в формате .pdf (или форматах Word/Excel) или в составе целостной сметы в формате .imd", - пишут журналисты.

В "Местных дорогах" на запрос о предоставлении смет этих объектов ответили в июле. Там объяснили, что загрузка сметы в тендерную документацию не установлена действующим законодательством. Потому что по закону "О публичных закупках", заказчик работ действительно может не требовать у исполнителя смету к тендерной документации.

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"Вот запорожские дорожники и не требовали от подрядчиков никаких документов, которые бы подтвердили, что договорная стоимость установлена не "с потолка". При этом "ЗЦР" подчеркнул: в своем ответе "Местные дороги" отметили, что общественные организации не входят в перечень органов, уполномоченных осуществлять контроль в сфере закупок. То есть поставили под сомнение необходимость предоставлять "ЗЦР" документы вообще", - отметили авторы материала.

В то же время "Запорожский центр расследований" опубликовал ссылки на законы и аргументацию относительно того, что подтверждение цены таки должно входить в состав документации, во втором запросе. В июле им снова ответили, что как бы там ни было, а в "Прозорро" сметы нет. Мол, окончательный документ с ценами будет согласован уже на стадии заключения договора.

В третьем запросе "ЗЦР" попросили предоставить сметные документы, которые согласовывались непосредственно при заключении договоров. Однако в "Местных дорогах" ответили, что из-за длительных отключений света работают с большими сложностями. Времени на подготовку ответа нет, поэтому его откладывают на 30 рабочих дней.

Во время отправки третьего запроса "ЗЦР" обратился к нардепу Ярославу Юрчишину, который возглавляет парламентский комитет по вопросам свободы слова. Нардепу в ГП также рассказали о трудностях в работе из-за отключения света. Однако заявили, что готовы предоставить все необходимые документы для сканирования, если кто-то приедет и сделает это сам.

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"ЗЦР" согласился. 1 августа от приемной Юрчишина в "Местные дороги" поступило еще одно письмо о том, что 7 августа к ним приедет Екатерина Зверева для сканирования.

Однако когда сотрудница "ЗЦР" приехала в офис, ей сказали, что 6 августа, как раз прислали в приемную нардепа сообщение о еще одной пролонгации. Объяснили это тем, что не успевают подготовить значительный объем документов.

"И почему-то не сообщили, существует ли вообще электронный файл со сметой. Теперь "Местные дороги" взяли время на подготовку документов вплоть до начала сентября. К этому моменту заметная часть работ по неизвестным общественности ценам уже будет выполнена. Поэтому "ЗЦР" готовит запросы на первые акты выполненных работ", - добавили "Наши деньги".

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