В Киеве стремительно растет заболеваемость COVID-19: За неделю зафиксировано 1283 случая
В столице фиксируют повышение заболеваемости COVID-19. За вторую неделю августа заболели 1283 человека, в том числе 174 ребенка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.
Как отмечается, в июне в Киеве было 199 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в июле - начале августа - 1 660. А уже за вторую неделю августа заболели 1283 человека, из них 174 ребенка.
Гинзбург отмечает, что соответственно растет и количество госпитализированных, среди которых уже появляются больные, нуждающиеся в ИВЛ. Однако у большинства болезнь все же протекает без существенных осложнений.
"Впрочем, и в этом кроются свои опасности. Больной, который не слишком страдает от симптомов, "списывает" их на усталость, обычный насморк, даже на аллергические реакции из-за цветения амброзии, например. А потому продолжает жить социально активной жизнью, работать, а значит, распространять COVID", - отметила Гинзбург.
Она призвала сознательно относиться к своему здоровью и эпидемической безопасности. Пользоваться защитными масками, антисептиками для рук, избегать мест скопления людей и контакта с людьми с симптомами простуды, держать дистанцию в многолюдных местах и тому подобное.
"Обязательно оставайтесь дома, если чувствуете себя нехорошо. Еще раз напоминаю - даже головная боль, небольшой насморк или общее ухудшение самочувствия могут быть симптомами COVID. Это касается и взрослых, и детей. Протестируйтесь. Обратитесь к врачу. С таким ответственным подходом вы не только обезопасите себя от осложнений болезни, но и не будете подвергать опасности людей вокруг", - подчеркнула она.
Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в течение последнего месяца Минздрав не видит оснований для введения ограничительных противоэпидемических мер.
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Зокрема, розслідування журналістів і громадських активістів виявило, що відповідальність за це лежить на декількох посадовцях, які на той час займалися управлінням державними резервами. Одним з ключових фігурантів справи був тодішній міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець, а також керівники Державного агентства резерву України.
Ці посадовці підписували документи на експорт великих партій масок за кордон, що було виправдано комерційними інтересами, але в умовах пандемії це рішення викликало хвилю обурення. Згодом було розпочато кілька розслідувань, але жодне з них не призвело до значних кримінальних наслідків для винних!
Що, знову резерви повні? Чи кортить освоїти більше бабулєсів?
дибіли...
не женить хвилю, не за адресою
Якщо вакцина не буде дієвою на 73%, нам повернуть гроші.
Знову звільняти будуть (як по конституції) хто не вакцинований?
А хто ж тоді в війську лишиться, на нулю ?