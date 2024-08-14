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В Киеве стремительно растет заболеваемость COVID-19: За неделю зафиксировано 1283 случая

Зростає захворюваності на COVID-19

В столице фиксируют повышение заболеваемости COVID-19. За вторую неделю августа заболели 1283 человека, в том числе 174 ребенка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Как отмечается, в июне в Киеве было 199 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в июле - начале августа - 1 660. А уже за вторую неделю августа заболели 1283 человека, из них 174 ребенка.

Гинзбург отмечает, что соответственно растет и количество госпитализированных, среди которых уже появляются больные, нуждающиеся в ИВЛ. Однако у большинства болезнь все же протекает без существенных осложнений.

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"Впрочем, и в этом кроются свои опасности. Больной, который не слишком страдает от симптомов, "списывает" их на усталость, обычный насморк, даже на аллергические реакции из-за цветения амброзии, например. А потому продолжает жить социально активной жизнью, работать, а значит, распространять COVID", - отметила Гинзбург.

Она призвала сознательно относиться к своему здоровью и эпидемической безопасности. Пользоваться защитными масками, антисептиками для рук, избегать мест скопления людей и контакта с людьми с симптомами простуды, держать дистанцию в многолюдных местах и тому подобное.

"Обязательно оставайтесь дома, если чувствуете себя нехорошо. Еще раз напоминаю - даже головная боль, небольшой насморк или общее ухудшение самочувствия могут быть симптомами COVID. Это касается и взрослых, и детей. Протестируйтесь. Обратитесь к врачу. С таким ответственным подходом вы не только обезопасите себя от осложнений болезни, но и не будете подвергать опасности людей вокруг", - подчеркнула она.

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Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в течение последнего месяца Минздрав не видит оснований для введения ограничительных противоэпидемических мер.

Автор: 

Киев (25484) Гинзбург Валентина (18) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+7
Єдиний порятунок - сховатись у приміщенні ТЦК!
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14.08.2024 15:16
+3
Відомо, що на початку 2020 року, коли пандемія тільки починалася, значна частина захисних масок була експортована з України, що призвело до їхнього дефіциту всередині країни.

Зокрема, розслідування журналістів і громадських активістів виявило, що відповідальність за це лежить на декількох посадовцях, які на той час займалися управлінням державними резервами. Одним з ключових фігурантів справи був тодішній міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець, а також керівники Державного агентства резерву України.

Ці посадовці підписували документи на експорт великих партій масок за кордон, що було виправдано комерційними інтересами, але в умовах пандемії це рішення викликало хвилю обурення. Згодом було розпочато кілька розслідувань, але жодне з них не призвело до значних кримінальних наслідків для винних!

Що, знову резерви повні? Чи кортить освоїти більше бабулєсів?
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14.08.2024 15:16
+2
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14.08.2024 15:16
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Єдиний порятунок - сховатись у приміщенні ТЦК!
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14.08.2024 15:16 Ответить
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14.08.2024 15:16 Ответить
Чому без шапочок з фольги? Анафему їм!
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14.08.2024 15:28 Ответить
Ще не здох від попередніх вакцинацій, йди ще вколи експериментального шмурдяку,щоб вже точно спрацював. В штатах вже суди над жульйом з Pfizer ідуть і по позиваюється зразу штат, а не приватні особи
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14.08.2024 15:37 Ответить
Це, доречі, кацапська церква цим займалася - в Україні зомбям про чипування розповідала, а а московщині - закликала робити щеплення.
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14.08.2024 15:36 Ответить
Відомо, що на початку 2020 року, коли пандемія тільки починалася, значна частина захисних масок була експортована з України, що призвело до їхнього дефіциту всередині країни.

Зокрема, розслідування журналістів і громадських активістів виявило, що відповідальність за це лежить на декількох посадовцях, які на той час займалися управлінням державними резервами. Одним з ключових фігурантів справи був тодішній міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець, а також керівники Державного агентства резерву України.

Ці посадовці підписували документи на експорт великих партій масок за кордон, що було виправдано комерційними інтересами, але в умовах пандемії це рішення викликало хвилю обурення. Згодом було розпочато кілька розслідувань, але жодне з них не призвело до значних кримінальних наслідків для винних!

Що, знову резерви повні? Чи кортить освоїти більше бабулєсів?
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14.08.2024 15:16 Ответить
"уникати місць скупчення людей і контакту, тримати дистанцію" - ви, мляді мозівські, у метро Київське зайдіть у ранковий/вечірній час, зокрема під час тривоги...
дибіли...
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14.08.2024 15:17 Ответить
Дідки на війні кров проливають, а всілякі бугаї по Київському метро швендяють!
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14.08.2024 15:20 Ответить
не тіко бугаї, інші люди також там є, до того ж багато, у т.ч. поранених хлопаків і дівчат, які на лікуванні/реабілітації, їхні рідні
не женить хвилю, не за адресою
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14.08.2024 15:23 Ответить
Е, ні, я четвертий день, як з Києва, бачив, хто в метрі їздить.
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14.08.2024 15:29 Ответить
бугаї на бехах, лексусах, мерсах, ламбах, поршах, ферарі, теслах, якщо бачив, до метро їх не вистачає
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14.08.2024 15:31 Ответить
до того ж тих, хто вже кров пролив та тіко збирається у метро теж вистачає - воно як укриття використовується киянами
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14.08.2024 15:25 Ответить
Шоо, знову епідемія, прививки? Чи хтось хоче урвати собі і з так дірявого бюджету?
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14.08.2024 15:21 Ответить
Улюблена фраза Ляшка(міністра).
Якщо вакцина не буде дієвою на 73%, нам повернуть гроші.
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14.08.2024 15:21 Ответить
Після смерті відомого антиваксера і колаборанта Кирила Стремоусова антиваксам буде важко боротися за підвищення смертності від ковіда...
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14.08.2024 15:34 Ответить
Сейчас мутанты, которые выжили после четырёх процедур, начнут требовать, чтобы нормальных людей не пускали в АТБ.
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14.08.2024 15:40 Ответить
Так всі ж були провакциновані !!!
Знову звільняти будуть (як по конституції) хто не вакцинований?
А хто ж тоді в війську лишиться, на нулю ?
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14.08.2024 15:46 Ответить
закрывайте метро. останавливайте транспорт. не допускайте трупы вдоль обочин
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14.08.2024 16:01 Ответить
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14.08.2024 16:03 Ответить
От навіщо паніка ? Цей ковід , став просто застудою ОРВІ , 3-5 днів і всі здорові . Хто хоче , най носить маски , хто нє , ну перехворіє і всі проблеми .
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14.08.2024 16:02 Ответить
У 2022 році після перших прильотів про ковідні байки зразу забули.
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14.08.2024 16:12 Ответить
 
 