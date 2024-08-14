В Киеве стремительно растет заболеваемость COVID-19: За неделю зафиксировано 1283 случая

В столице фиксируют повышение заболеваемости COVID-19. За вторую неделю августа заболели 1283 человека, в том числе 174 ребенка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Как отмечается, в июне в Киеве было 199 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в июле - начале августа - 1 660. А уже за вторую неделю августа заболели 1283 человека, из них 174 ребенка.

Гинзбург отмечает, что соответственно растет и количество госпитализированных, среди которых уже появляются больные, нуждающиеся в ИВЛ. Однако у большинства болезнь все же протекает без существенных осложнений.

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"Впрочем, и в этом кроются свои опасности. Больной, который не слишком страдает от симптомов, "списывает" их на усталость, обычный насморк, даже на аллергические реакции из-за цветения амброзии, например. А потому продолжает жить социально активной жизнью, работать, а значит, распространять COVID", - отметила Гинзбург.

Она призвала сознательно относиться к своему здоровью и эпидемической безопасности. Пользоваться защитными масками, антисептиками для рук, избегать мест скопления людей и контакта с людьми с симптомами простуды, держать дистанцию в многолюдных местах и тому подобное.

"Обязательно оставайтесь дома, если чувствуете себя нехорошо. Еще раз напоминаю - даже головная боль, небольшой насморк или общее ухудшение самочувствия могут быть симптомами COVID. Это касается и взрослых, и детей. Протестируйтесь. Обратитесь к врачу. С таким ответственным подходом вы не только обезопасите себя от осложнений болезни, но и не будете подвергать опасности людей вокруг", - подчеркнула она.

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Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в течение последнего месяца Минздрав не видит оснований для введения ограничительных противоэпидемических мер.