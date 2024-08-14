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В Киеве задержан мужчина, который продавал ручные гранатометы в интернете и отправлял их по почте покупателям. ФОТО

Столичные правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который через интернет-сайты продавал ручные противотанковые гранатометы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, 40-летний уроженец города Киева через специализированные сайты наладил на территории столицы схему незаконного сбыта ручных противотанковых гранатометов.

Сначала через объявление киевлянин продал за 40 000 гривен противотанковый гранатомет АТ-4. Часть средств покупатель перевел на его карточку, другую часть - по почте после получения товара.

Киянина затримали за продаж протитанкового гранатомета

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Поджог авто ВСУ и готовил покушение на украинского офицера: в Киеве задержан 20-летний агент РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Позже мужчина отправил другому клиенту еще один гранатомет с противотанковыми гранатами РПГ АТ-4 также через почту.

Злоумышленника задержали "на горячем" во время спецоперации, проведенной в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении, а следователи решают вопрос об избрании меры пресечения.

Правоохранители выясняют происхождение оружия и боеприпасов, которыми торговал мужчина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За продажу оружия перед судом предстанет командир роты добровольческого формирования теробороны Киева, - ГБР. ФОТО

Киянина затримали за продаж протитанкового гранатомета

Автор: 

Киев (25518) оружие (10215) продажа (483)


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Топ комментарии
+6
ну хароша ж річ, а українці - народ запасливий. мало що - знадобиться.
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14.08.2024 13:08
+5
***, у якому збочену мозку, народилась потреба в такій зброї. та й, ще, купувати через пошту?
це, дійсно, правдива інфа?

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14.08.2024 12:42
+4
На Новій Пошті все можна переслати
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14.08.2024 12:47
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Правила форума Совет форумчан
А що так можна було?! Ааааааааа!!!!
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14.08.2024 12:38 Ответить
На Новій Пошті все можна переслати
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14.08.2024 12:47 Ответить
на НП мають заглядати у твої коробки? щоб ти там часом не того...?
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14.08.2024 14:24 Ответить
Та я вже не того... Сиджу на дачі, мемуари пишу внукам...
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14.08.2024 14:46 Ответить
Арестович, не?
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14.08.2024 15:06 Ответить
Навряд. Арестович ( з його слів) крав гранатомети, а цей продає. Мабуть не люська, тим паче люська вже десь за кордоном. Одні кажуть, що в США, другі - Іспанії, а треті - в московії.
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14.08.2024 17:09 Ответить
добре..
от ще б так ефективних мародерів Зєлєнскага, "на живця", ловили.. бо ніякої західної допомоги з такими дермовими манагерами Україні не вистачить..
за роки війни жодного зєліного корефана-корупціонера не посадили насправді, усі пішли або на підвищення або "улетіли у теплі краї на зберігання"
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14.08.2024 12:42 Ответить
***, у якому збочену мозку, народилась потреба в такій зброї. та й, ще, купувати через пошту?
це, дійсно, правдива інфа?

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14.08.2024 12:42 Ответить
ну хароша ж річ, а українці - народ запасливий. мало що - знадобиться.
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14.08.2024 13:08 Ответить
...від комах відбиватися. Або від інкасаторів.
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14.08.2024 14:20 Ответить
ментів, прокурорів... не мобілізують, на Майдан очікують... тому, річ гарна...
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14.08.2024 14:26 Ответить
А шо із покупцями гранатометів? Стаття 263 ККУ до них не клеїться?
Чи то усьо підстава? Агенти?
Шо тоді із поштовим оператором, який забезпечував доставку? Нє при дєлах?
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14.08.2024 12:43 Ответить
А ось і торгівля західною зброєю...
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14.08.2024 12:43 Ответить
Стаття за демпінг, Я так розумію?
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14.08.2024 12:50 Ответить
Перше фото дуже інформативне.
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14.08.2024 13:08 Ответить
і хто тут жалівся, що зброї нема..?
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14.08.2024 13:20 Ответить
То на фронті нема, а у київських ділків є усе...
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14.08.2024 14:21 Ответить
Чого домахались,само на дереві виросло.
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14.08.2024 13:30 Ответить
це, до речі, можуть бути уже відстріляні труби. я не знаю, чи вони одноразові, чи ні. але хлопці часто під час усіляких зборів продають уже відстріляні одноразові екземпляри.
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14.08.2024 14:03 Ответить
 
 