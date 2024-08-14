В Киеве задержан мужчина, который продавал ручные гранатометы в интернете и отправлял их по почте покупателям. ФОТО

Столичные правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который через интернет-сайты продавал ручные противотанковые гранатометы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, 40-летний уроженец города Киева через специализированные сайты наладил на территории столицы схему незаконного сбыта ручных противотанковых гранатометов.

Сначала через объявление киевлянин продал за 40 000 гривен противотанковый гранатомет АТ-4. Часть средств покупатель перевел на его карточку, другую часть - по почте после получения товара.

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Позже мужчина отправил другому клиенту еще один гранатомет с противотанковыми гранатами РПГ АТ-4 также через почту.

Злоумышленника задержали "на горячем" во время спецоперации, проведенной в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении, а следователи решают вопрос об избрании меры пресечения.

Правоохранители выясняют происхождение оружия и боеприпасов, которыми торговал мужчина.

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