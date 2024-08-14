Около 10 тыс. точек учета обесточены в Днепровском районе Херсона вследствие атаки вражеских дронов
Враг продолжает прицельно бить по объектам критической инфраструктуры в Херсоне.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате очередной атаки дронами повреждено электрооборудование, которое подлежит замене. Провести эти работы в ближайшее время невозможно из-за чрезвычайно напряженной ситуации с безопасностью.
По данным Мрочка, сейчас обесточены около 10 000 точек учета в Днепровском районе Херсона.
Специалисты начнут аварийно-восстановительные работы при малейшей возможности. Об их завершении сообщат дополнительно.
"Просим с пониманием отнестись к этой ситуации. Берегите себя и своих близких!" - добавил Мрочко.
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показать весь комментарий14.08.2024 18:20 Ответить Мне нравится 0
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