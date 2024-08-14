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Около 10 тыс. точек учета обесточены в Днепровском районе Херсона вследствие атаки вражеских дронов

Знеструмлення через обстріли

Враг продолжает прицельно бить по объектам критической инфраструктуры в Херсоне.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате очередной атаки дронами повреждено электрооборудование, которое подлежит замене. Провести эти работы в ближайшее время невозможно из-за чрезвычайно напряженной ситуации с безопасностью.

По данным Мрочка, сейчас обесточены около 10 000 точек учета в Днепровском районе Херсона.

Специалисты начнут аварийно-восстановительные работы при малейшей возможности. Об их завершении сообщат дополнительно.

"Просим с пониманием отнестись к этой ситуации. Берегите себя и своих близких!" - добавил Мрочко.

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Автор: 

обстрел (26961) Херсон (2796) обесточивание (55)


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А ми хороводи навколо Курської АЕС водимо...
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14.08.2024 18:20 Ответить
 
 