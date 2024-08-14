На заседании Военного комитета НАТО обсудят поддержку Украины

С 13 по 15 сентября в Праге в Чехии пройдет заседание высшего военного органа НАТО - Военного комитета, на котором, среди прочего, планируется обсудить дальнейшую поддержку Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе НАТО.

"Высший военный орган НАТО - Военный комитет - соберется с 13 по 15 сентября 2024 года в Праге, Чешская Республика. Во время личной встречи начальники Генеральных штабов обсудят развитие военной стратегии в Альянсе. Президент Чехии Петр Павел присоединится к открытию конференции Военного комитета", - заявили в НАТО.

Как отмечается, во время первой сессии начальники генеральных штабов НАТО обсудят выполнение решений, принятых главами государств и правительств Альянса на Вашингтонском саммите в июле 2024 года.

"В то время как Альянс отмечает свою 75-ю годовщину, лидеры НАТО принимают серьезные меры для дальнейшего усиления сдерживания и обороны, укрепления долгосрочной поддержки Украины и углубления глобального партнерства", - отметили в НАТО.

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На второй сессии в рамках пакета поддержки Украины НАТО также будет обсуждаться создание программы НАТО по содействию безопасности и обучению для Украины (NSATU).

Также сообщается, что во время третьей сессии, в частности, обсудят запуск Совместного центра анализа, подготовки и обучения НАТО-Украина (JATEC) - важного столпа практического сотрудничества, чтобы определить и применить уроки войны России против Украины и повысить оперативную совместимость Украины с НАТО.

Стоит напомнить, что Военный комитет собирается на сессию начальников Генштабов стран Альянса дважды в год в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и раз в год на конференцию, которую проводит государство-член Альянса.

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