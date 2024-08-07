В НАТО призвали РФ вывести войска с оккупированных территорий Грузии

В 16-ю годовщину начала вооруженной агрессии РФ против Грузии в НАТО заявили о полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии и обратились к России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление у себя в соцсети Х разместила спикер НАТО Фара Дахлалла.

Спикер подчеркнула, что Южная Осетия и Абхазия являются частями Грузии, несмотря на многолетнюю оккупацию.

"Мы призываем Россию вывести войска, которые она разместила в Грузии без ее согласия. Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии", - написала представитель НАТО.

Дахлалла добавила, что НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

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Напомним, 7 августа 2008 года Россия начала войну против Грузии, что в итоге привело к потере контроля со стороны Тбилиси над Абхазией и Южной Осетией.

МИД Украины в 16-ю годовщину агрессии РФ против Грузии заявили, что российский империализм остается неизменным.