В НАТО призвали РФ вывести войска с оккупированных территорий Грузии
В 16-ю годовщину начала вооруженной агрессии РФ против Грузии в НАТО заявили о полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии и обратились к России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление у себя в соцсети Х разместила спикер НАТО Фара Дахлалла.
Спикер подчеркнула, что Южная Осетия и Абхазия являются частями Грузии, несмотря на многолетнюю оккупацию.
"Мы призываем Россию вывести войска, которые она разместила в Грузии без ее согласия. Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии", - написала представитель НАТО.
Дахлалла добавила, что НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.
Напомним, 7 августа 2008 года Россия начала войну против Грузии, что в итоге привело к потере контроля со стороны Тбилиси над Абхазией и Южной Осетией.
МИД Украины в 16-ю годовщину агрессии РФ против Грузии заявили, что российский империализм остается неизменным.
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Під стіл можна звалитися від такої заяви.
Вони вже й послухали ту Нату))
Може саліван більш Потужно і авторитетно скаже?))
- не пропустять жодної можливості зганьбитися ?
Та куди вже повніша підтримка!! Наймегаповніша!!!
Щоб Роіся почала щось звідкись виводити, треба не губу розкатувати, а бити їй ї...ало. І бити сильно. Щоб і цієї сифілітичної старої просто не було іншого вибору.