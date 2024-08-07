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В НАТО призвали РФ вывести войска с оккупированных территорий Грузии

Окуповані землі Грузії

В 16-ю годовщину начала вооруженной агрессии РФ против Грузии в НАТО заявили о полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии и обратились к России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление у себя в соцсети Х разместила спикер НАТО Фара Дахлалла.

Спикер подчеркнула, что Южная Осетия и Абхазия являются частями Грузии, несмотря на многолетнюю оккупацию.

"Мы призываем Россию вывести войска, которые она разместила в Грузии без ее согласия. Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии", - написала представитель НАТО.

Дахлалла добавила, что НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

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Напомним, 7 августа 2008 года Россия начала войну против Грузии, что в итоге привело к потере контроля со стороны Тбилиси над Абхазией и Южной Осетией.

МИД Украины в 16-ю годовщину агрессии РФ против Грузии заявили, что российский империализм остается неизменным.

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Грузия (4499) НАТО (9963) оккупация (10119) россия (95372)


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Топ комментарии
+16
Потужно!!!
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07.08.2024 15:00
+9
Опять сопли . Так уже было .
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07.08.2024 14:59
+9
закликали ...

- не пропустять жодної можливості зганьбитися ?
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07.08.2024 15:00
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Опять сопли . Так уже было .
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07.08.2024 14:59 Ответить
НАТА
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07.08.2024 14:59 Ответить
Потужно!!!
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07.08.2024 15:00 Ответить
Гигиги..

Під стіл можна звалитися від такої заяви.

Вони вже й послухали ту Нату))

Може саліван більш Потужно і авторитетно скаже?))
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07.08.2024 15:00 Ответить
закликали ...

- не пропустять жодної можливості зганьбитися ?
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07.08.2024 15:00 Ответить
..У 16-ту річницю початку збройної агресії РФ проти Грузії в НАТО заявили про повну підтримку територіальної цілісності та суверенітету Грузії і звернулися до Росії.

Та куди вже повніша підтримка!! Наймегаповніша!!!
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07.08.2024 15:02 Ответить
А если нет ? Сглотнут ?
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07.08.2024 15:02 Ответить
Як це "нєт" ...? Хіба до НАТО хоч колись не прислухалися ?
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07.08.2024 15:04 Ответить
грузины сглотнули и до сих пор глотают - так причем тут НАТО?
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07.08.2024 15:27 Ответить
Чому НАТО не допомогло тоді Грузії ?
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07.08.2024 22:19 Ответить
а должно было? а грузия уже член НАТО?
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08.08.2024 16:05 Ответить
Якщо Грузія не в нато значить не треба було її захищати ?
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11.08.2024 08:37 Ответить
І з звільненої від російської окупації Курської області теж. 😁

Щоб Роіся почала щось звідкись виводити, треба не губу розкатувати, а бити їй ї...ало. І бити сильно. Щоб і цієї сифілітичної старої просто не було іншого вибору.
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07.08.2024 15:03 Ответить
Сумні тролі
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07.08.2024 15:03 Ответить
Слів буде замало; тре ще пальчиком пригрозити!
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07.08.2024 15:07 Ответить
Чтобы не было Третьей Мировой , НАТО ждет смерти ***** . Они ошибаются . Иран и Китай ее начнут . Для них ***** уже труп .
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07.08.2024 15:07 Ответить
Поцілуйте його ще в сраку...
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07.08.2024 15:07 Ответить
Краще б закинули десяток-другий F-35 разом з пілотами на який-небудь аеродром поблизу Суджі.
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07.08.2024 15:08 Ответить
Якщо 35-ті, то і до Суджі не треба...
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07.08.2024 15:12 Ответить
кто закинул? какие F-35* а ты у ЗЕ плесени спросил надо это наркоману оманскому или нет?
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08.08.2024 16:25 Ответить
Тупо , тупо , тупо .....
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07.08.2024 15:10 Ответить
А Іваношвілі хтось спитав, бо наразі ми можемо бути здивовані відповіддю ....
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07.08.2024 15:15 Ответить
практично це сторінки історії з старовинної рубрики туалєтної газєтки "правда" - "заклики політбюро нато до 16-тої річниці початку збройної агресії"
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07.08.2024 15:15 Ответить
крінж
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07.08.2024 15:17 Ответить
Зараз буде відповідь таки чинного уряду Сакартвело. Іронія.
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07.08.2024 15:19 Ответить
А грузини вже ніби як і згодні. Принаймні, щось від них сильного невдоволення не чути останнім часом
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07.08.2024 15:23 Ответить
Як можуть щось сказати , коли москаль пельки позатикав грошима .
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07.08.2024 15:59 Ответить
Папір тільки помякше вибирайте для пісєм з закликами...
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07.08.2024 15:32 Ответить
Так кацапи у грузинів зара в друZZяках.
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07.08.2024 15:39 Ответить
НАТА,ты еще призови медведя лезть не в берлогу на зиму,а улетать в теплые края.Ну как дети.У него же нет депутатского мандату.
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07.08.2024 15:47 Ответить
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07.08.2024 15:58 Ответить
А ногами потупали, щоб підсилити ефект закликів?
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07.08.2024 16:06 Ответить
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07.08.2024 16:16 Ответить
Розовые пони в своём репертуаре.
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07.08.2024 16:17 Ответить
Через який проміжок часу гордий грузинський нарід почав приймати російських туристів? президент Саакашвіли усунув візи для росіян в 2012 році. Браво гордому кавказкому чоловікові. 20 відсотків держави окупували росіяне, ще б у жопу наказав їх цілувати.
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07.08.2024 16:20 Ответить
час закликали РФ вивести війська з РФ
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07.08.2024 21:41 Ответить
придурки
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08.08.2024 01:50 Ответить
 
 