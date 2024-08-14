Критические предприятия забронировали через "Дію" более 160 тыс. работников, - Федоров

Критические предприятия забронировали через "Дію" уже 160+ тысяч работников

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Бронирование на портале "Дія" доступно уже месяц. Вместо того, чтобы неделями собирать бумаги и бегать по кабинетам, руководитель критически важного предприятия делает несколько кликов на портале "Дія" - и подает заявку на бронирование работников. Если ответ положительный - у работника обновится информация в приложении Резерв+", - отметил чиновник.

Сейчас сервис доступен для критически важных предприятий, дальше будем работать над расширением категорий, сообщил Федоров.

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