Критические предприятия забронировали через "Дію" более 160 тыс. работников, - Федоров
Критические предприятия забронировали через "Дію" уже 160+ тысяч работников
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Бронирование на портале "Дія" доступно уже месяц. Вместо того, чтобы неделями собирать бумаги и бегать по кабинетам, руководитель критически важного предприятия делает несколько кликов на портале "Дія" - и подает заявку на бронирование работников. Если ответ положительный - у работника обновится информация в приложении Резерв+", - отметил чиновник.
Сейчас сервис доступен для критически важных предприятий, дальше будем работать над расширением категорий, сообщил Федоров.
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Тобто усіх тих, від кого залежить перемога та будівництво українських ракет?
А якась львівська "Родинна ковбаска", плять!!!
Зайдіть в work.ua вбийте слово "бронювання" в пошук (шукати не тільки в заголовку). Будете в ****. Точно кажу.
Так, вмію. Але вік 54. І стерся повністю. Коліна - якщо взяти дві палички, поставити одна на одну та скрутити скотчем в один оборот. Це будуть мої ніжки після майже 2-х років на нулі. Випадають просто так. Навіть без фізичних навантажень та нічних походів в темряві по ріллі. Вже не кажучи за контузії. Не просто свист в вухах, а ніби там вже FM в голові (і якби ж то Radio Rocks )
А оці гламурно-************ юнці з бородами з барбер-шопів. Вони заброньовані. Для них війни нема. Останній раз замовляв таксі - думав, що приб'ю того таксіста з "русскоговорящєй чєлюстью". Мене тепер Уклон записав в неблагодійні пасажири )))