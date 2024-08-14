РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5607 посетителей онлайн
Новости
1 288 9

Критические предприятия забронировали через "Дію" более 160 тыс. работников, - Федоров

Дія

Критические предприятия забронировали через "Дію" уже 160+ тысяч работников

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Бронирование на портале "Дія" доступно уже месяц. Вместо того, чтобы неделями собирать бумаги и бегать по кабинетам, руководитель критически важного предприятия делает несколько кликов на портале "Дія" - и подает заявку на бронирование работников. Если ответ положительный - у работника обновится информация в приложении Резерв+", - отметил чиновник.

Сейчас сервис доступен для критически важных предприятий, дальше будем работать над расширением категорий, сообщил Федоров.

Читайте также: Забронированного могут мобилизовать, если тот не успел сообщить ТЦК о своем бронировании, - СМИ

Автор: 

бронирование (152) мобилизация (2744) Федоров Михаил (504) Дія (421)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
95кагал теж ''критичне підприємство'' що його тцкуни на чіпають.
показать весь комментарий
14.08.2024 19:39 Ответить
Ні. Тому що вони не вимагали повернути доплату 30 тис.)
показать весь комментарий
14.08.2024 19:52 Ответить
Заброньовано 4 цирки шапіто, вирощувачів верблюдів та страусів, усіх родичів нардепів включаючи коханок і коханців, садовників і охоронників?
Тобто усіх тих, від кого залежить перемога та будівництво українських ракет?
показать весь комментарий
14.08.2024 19:43 Ответить
Уклон-таксі - критичне підприємство? Чи шарага, що по маркетам горілку возить? Сільпо - критичне підприємство? А АТБ?

А якась львівська "Родинна ковбаска", плять!!!

Зайдіть в work.ua вбийте слово "бронювання" в пошук (шукати не тільки в заголовку). Будете в ****. Точно кажу.
показать весь комментарий
14.08.2024 19:47 Ответить
Заглянув. Це дно...
показать весь комментарий
15.08.2024 08:51 Ответить
І в той же час місцевий ТЦК навколо мене водить хороводи. Заслужений ветеран, бойовий досвід, все вмієте, тралі-валі.

Так, вмію. Але вік 54. І стерся повністю. Коліна - якщо взяти дві палички, поставити одна на одну та скрутити скотчем в один оборот. Це будуть мої ніжки після майже 2-х років на нулі. Випадають просто так. Навіть без фізичних навантажень та нічних походів в темряві по ріллі. Вже не кажучи за контузії. Не просто свист в вухах, а ніби там вже FM в голові (і якби ж то Radio Rocks )

А оці гламурно-************ юнці з бородами з барбер-шопів. Вони заброньовані. Для них війни нема. Останній раз замовляв таксі - думав, що приб'ю того таксіста з "русскоговорящєй чєлюстью". Мене тепер Уклон записав в неблагодійні пасажири )))
показать весь комментарий
15.08.2024 09:31 Ответить
Не потрібно заносити! Перерахуй куди треба, і має бронь! Диджигіталізація! Асса!
показать весь комментарий
14.08.2024 19:57 Ответить
Сподіваюся що це діджи-бронювання не спрощує кацапам доступ до особистих даних тих заброньованих...
показать весь комментарий
14.08.2024 20:56 Ответить
Глово, цирк, спеції???
показать весь комментарий
14.08.2024 21:25 Ответить
 
 