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Новости мобилизации
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Забронированного могут мобилизовать, если тот не успел сообщить ТЦК о своем бронировании, - СМИ

ТЦК може мобілізувати заброньованих: Пояснення, чому

ТЦК и СП может мобилизовать военнообязанного мужчину, который имеет бронь, если тот не сообщил о наличии брони.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Судебно-юридическая газета со ссылкой на решение Закарпатского окружного админсуда.

Суд отметил, что именно на военнообязанных, имеющих право на отсрочку, возложена обязанность по своевременному уведомлению ТЦК о наличии таких оснований.

"Право на отсрочку от призыва на военную службу должно быть реализовано военнообязанным путем совершения им активных действий и оформления его соответствующим образом ТЦК. При этом реализация такого права может быть осуществлена только до момента приобретения им статуса военнослужащего.

В этом деле суд отказал мужчине, потому что тот не сообщил ТЦК вовремя, то есть, не воспользовался возможностью реализации права на отсрочку. Хотя, судя по решению суда, Генштабу ВСУ было поручено организовать доведение приказа о бронировании в 3-дневный срок до соответствующих ТЦК", - пишет издание.

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Детали дела

Мужчина судился с пограничным отрядом (воинской частью) и просил отменить мобилизационное распоряжение, которым его направляют на прохождение военной службы, а также отменить приказ о зачислении в списки личного состава.

"8 февраля 2024 года он намеревался пересечь границу на законных основаниях, однако был задержан и доставлен в ТЦК, где прошел медицинскую комиссию. Во время проведения медосмотра состояние здоровья истца не обследовалось, а жалобы и факт пребывания на воинском учете в ТЦК как непригодного к военной службе во внимание не принимались.

Более того, истец был забронирован за ООО "Ф". Несмотря на это, после прохождения медицинского осмотра истец был доставлен в воинскую часть для прохождения военной службы", - отмечается в материале.

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Судом установлено, что по состоянию на день призыва на военную службу (11 февраля 2024 года) истец был забронирован за ООО "Ф" в порядке, установленном Порядком бронирования, то есть, имел право на отсрочку от призыва на военную службу до 16 февраля 2024 года.

Право на отсрочку от призыва на военную службу должно быть реализовано военнообязанным путем совершения им активных действий и оформления его соответствующим образом уполномоченным органом (в частности, районным ТЦК). При этом реализация такого права может быть осуществлена только до момента приобретения им статуса военнослужащего, отметил суд.

Так, по результатам рассмотрения данного административного дела противоправность действий ответчиков по призыву в порядке мобилизации и зачисления истца в состав личного состава воинской части не нашли своего подтверждения, а потому в удовлетворении иска следует отказать, решили в суде.

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Автор: 

бронирование (152) мобилизация (2735) ТЦК (518)


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Топ комментарии
+36
Заброньованого можуть мобілізувати, якщо той не встиг повідомити ТЦК про своє бронювання, - ЗМІ

я вас, дуже прошу. прочитайте уважно та вдумайтесь в цей набір слів. він взагалі немає ніякого сенсу!

хто, ****, генерує цю дичину? подоляк по указці єрмачини? їм треба тримати українців в постійній напрузі, що б не дай бог не вийшли на майдан, як у ковелі?

бронює підприємство, або письмово в моу, або через резерв+. заброньований, він і є заброньований! заброньований не повинен нікого попереджувати, тому, що він заброньований.

моделюємо:

типу, мене зупиняє мєнт і каже показати документ. я показую, тут прибігає тцкашник і каже ану покажи і мені. показую резерв+, там строїть бронь. тцкашник каже: нє, ти мене не попередив, поїхали на влк.

така схема?
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08.08.2024 11:06
+33
а шо, програму чи документи тільки коли треба тцкшники відкривають? як можна отримати броню з печатками та інше, щоб це не відображалося в державних документах, реєстрах і т.п.? і тут найопують
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08.08.2024 10:42
+29
"Право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване військовозобов`язаним шляхом вчинення ним активних дій та оформлення його у відповідний спосіб уповноваженим органом"

я не зрозумів, яких активних дій? ну потрапив він до тцк і активно казав що він заброньований. і шо? уповноважений орган послав його на статевий орган.
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08.08.2024 10:50
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а шо, програму чи документи тільки коли треба тцкшники відкривають? як можна отримати броню з печатками та інше, щоб це не відображалося в державних документах, реєстрах і т.п.? і тут найопують
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08.08.2024 10:42 Ответить
брєд, чия бумашка має старшу дату, того і правда
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08.08.2024 10:43 Ответить
Вся діяльність ЗЕкоМанди то .....ць
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08.08.2024 10:52 Ответить
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08.08.2024 10:45 Ответить
Глава держави у середу, 7 серпня, підписав закони №11433 та №11434. Таким чином воєнний стан та мобілізацію в Україні з 12 серпня продовжили ще на 90 днів. Тобто вони будуть діяти щонайменше до 9 листопада 2024 року.
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08.08.2024 10:46 Ответить
Строк дії воєнного стану вже давно закінчився, конституційних повноважень колишній президент Україні немає на продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації , почитайте.
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08.08.2024 10:49 Ответить
зе банда поставила Конституцію і закон в Україні на паузу, тепер у нас діють тупі н*ркоманські зе-понятія - наближеним до зе усе, усім решта зебільний зе-закон прийнятий по зебільному, з подачі дермака, зе-принтером у ВР !!!



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08.08.2024 11:05 Ответить
"Право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване військовозобов`язаним шляхом вчинення ним активних дій та оформлення його у відповідний спосіб уповноваженим органом"

я не зрозумів, яких активних дій? ну потрапив він до тцк і активно казав що він заброньований. і шо? уповноважений орган послав його на статевий орган.
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08.08.2024 10:50 Ответить
Із активно заброньованих в армії роблять пасивно закріпачених.
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08.08.2024 10:52 Ответить
я теж офуїв з такого формулювання Закарпатським суддею, мабуть він з Бичкова...
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08.08.2024 14:12 Ответить
хахахахаха
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08.08.2024 10:51 Ответить
дійсно то на сміх курам... дожились до правової держави...
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08.08.2024 14:15 Ответить
всё хорошо, закон проголосован 30 просроченными ВРУ-тушками в маю и подписан нелегитимным презервуаром при отсутствии военного стану.

Вас предупреждали: выполнением незаконных текстов "закона" вы добровольно согласились на применение этих законов к себе лично.
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08.08.2024 11:02 Ответить
Не встиг? Чи бандюків з ТЦК це просто не цікавить?
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08.08.2024 11:05 Ответить
Мабуть забув. Або суддя теж не хоче на фронт.
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08.08.2024 11:10 Ответить
Заброньованого можуть мобілізувати, якщо той не встиг повідомити ТЦК про своє бронювання, - ЗМІ

я вас, дуже прошу. прочитайте уважно та вдумайтесь в цей набір слів. він взагалі немає ніякого сенсу!

хто, ****, генерує цю дичину? подоляк по указці єрмачини? їм треба тримати українців в постійній напрузі, що б не дай бог не вийшли на майдан, як у ковелі?

бронює підприємство, або письмово в моу, або через резерв+. заброньований, він і є заброньований! заброньований не повинен нікого попереджувати, тому, що він заброньований.

моделюємо:

типу, мене зупиняє мєнт і каже показати документ. я показую, тут прибігає тцкашник і каже ану покажи і мені. показую резерв+, там строїть бронь. тцкашник каже: нє, ти мене не попередив, поїхали на влк.

така схема?
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08.08.2024 11:06 Ответить
Саме така схема. Працює в них, як годиник.
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08.08.2024 13:05 Ответить
Діджиталізація? Країна у смартфоні? Ні, не чули... А що це?
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08.08.2024 11:20 Ответить
БЕЗ БУМАЖКИ ТИ КАКАШКА, А З БУМАЖКОЮ ТЕЖ КАКАШКА!
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08.08.2024 11:27 Ответить
ну не кажіть, а якщо папірець ось тако взірця???

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08.08.2024 14:19 Ответить
Тобто НЕПРИДАТНОГО і заброньованного провели незаконно через ще одну "типу влк", яка ні на що не звертаючи уваги визнала його абсолютно здоровим і суд не побачив жодних порушеннь???
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08.08.2024 11:30 Ответить
з усією повагою, але там не було про "непридатного", "непридатні" мають ось ті документи, що я навів трохи вище... а справжні "непридатні" вже виконують покладені на них обов'язки...
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08.08.2024 20:00 Ответить
Мій кум не мав півщелепи -- на момент призвання він не повинен був підлягати військовому обов'язку. Ну пішов добровільно, але не по добровільним напрямкам...

і от совок цей хоче перемогти інший совок
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08.08.2024 20:03 Ответить
У статті написано

"факт перебування на військовому обліку в ТЦК як непридатного до військової служби"

Я іншої інформації, нніж наведено у статті не маю.

Вашому кумові, велика повага, але непридатні не мають насправді йти до ЗСУ. Туди мають йти придатні, бо з них ЗСУ набагато більше користі за невеликим виключенням.
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08.08.2024 20:58 Ответить
так а хто визначає непридатність? -- "найнепридатніші з непридатних"
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08.08.2024 21:24 Ответить
Найнепридатніший лідер **********.
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08.08.2024 21:46 Ответить
Має визначати медична комісія.

Бо накой на фронті потрібен епілептик, наприклад?
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09.08.2024 00:24 Ответить
не потрібний, але ви не повірите скільки їх там є, і їх не визначило влк, бо їм начхати
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09.08.2024 11:54 Ответить
Та про це ж і мова, що не має так бути, що влк непридатих визає придатними, а всю команду Залужного, наприклад, визнала непридатними - це ж маячння якась!
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09.08.2024 12:01 Ответить
там ще десь в статтях змі прозвучало формулювання "каста"...
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08.08.2024 21:25 Ответить
а для чого були оці всі Резерви, оновлення, Оберіги і інша достатньо бюджетна хня?
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08.08.2024 11:32 Ответить
Окозамилювання від зелених...
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08.08.2024 12:06 Ответить
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08.08.2024 11:48 Ответить
Мене ще ось це цікавить: "8 лютого 2024 року він мав намір перетнути кордон на законних підставах, однак був затриманий і доставлений до ТЦК, де пройшов медичну комісію. Під час проведення медогляду стан здоров`я позивача не обстежувався, а скарги та факт перебування на військовому обліку в ТЦК як непридатного до військової служби до уваги не приймалися. Джерело:
Тобто вони ще і людину, яка стояла на обліку, як непридатний- мобілізували... Про це суд взагалі умовчав...
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08.08.2024 12:11 Ответить
там та непридатність менша, юридично, обставина аніж БРОНЮВАННЯ -- так як непридатні під час мирного стану можуть бути придатними під час стану війни!!!
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08.08.2024 21:30 Ответить
Ніт, немає такого. Обмежені придатні можуть стати придатними. А непридатні ,якщо вже зафіксовано в ТЦК -не можуть стати придатними. Тобто заброньовану людину, яка їхала по своїх справах. Зняли і мобілізували незаконно в закарпатському ТЦК. Так вони роблять, мобілізують приїзжих з інших ТЦК, роблять план на знятих з потяга, щоб свох не мобілізувати. І яка в людини буде мотивація воювати, якщо її держава обманула?
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08.08.2024 21:42 Ответить
Сергію, вже нема "обмежено"!!! або придатний або ніт
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08.08.2024 21:50 Ответить
Я ж про те і кажу. У статті написано, що був непридатний.
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09.08.2024 12:49 Ответить
Виходить цікаво: нагнули підприємства, що вони зобов'язани передавати дані співробітників у ТЦК, та мало того, ще й організувати своїми силами підвіз їх туда. Але коли підприємство оформлює бронь на працівника - то сам працівник повинен йти і доводити, що в нього є бронь? То мабуть ТЦКшники вже *******?
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08.08.2024 12:22 Ответить
Окуєно!Тобто в тебе є право на відстрочку,але ти не можеш ним скористатись через тупу систему,бо приходиш з всіма документами на відстрочку а тобі кажуть ну це старе тимчасове посвідчення треба робити нове,а робити нове то значить проходити влк,і далі стояти місяць в черзі щоб попасти в тцк,а потім ще два тижні чекати на посвідчення і тиждень на відстрочку, а якщо не встиг повідомити до того як тобі дадуть відстрочку ,значить можуть мобілізувати,бо ти ж придатний а про відстрочку ти не повідомив завчасно...
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08.08.2024 12:23 Ответить
А ти думаєш, як вони план по мобілізації виконують?
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08.08.2024 12:57 Ответить
А ухилянти, броньовані вони чи ні, повинні бути в стані постійного страху за свою шкуру.
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08.08.2024 12:29 Ответить
Де служиш? Людина ще і стояла на обліку, як непридатна.
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08.08.2024 12:58 Ответить
абсолютна неадекватність всіх гілок влади. цинічні мерзенні шулери
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08.08.2024 12:39 Ответить
блазень (з малої літери) вже попередив, що воно заброньоване???
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08.08.2024 12:40 Ответить
Взагалі правовий брєд, який багатьом перевертає життя. У ст.23 Закону "Про мобілізацію..." сказан однозначно "НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ МОБІЛІЗАЦІЇЇ, а далі йде перелік хто саме. Ніде там про якусь процедуру "оформлення права на відстрочку" взагалі не йдеться. Це видумки підзаконного акту - Постанови КМУ №560. За нею ТЦК можуть надати право (!), а ...можуть відмовити, при чому причини Постановою не зазначені. Просто так, невірно відтворені зразки заяв, наприклад. При цьому реально лоформити в якісь короткі строки відстрочку нереально, наприклад у деяких ТЦК Дніпра точно!

Зато така правова брєдятіна і знущання над й так нещасними людьми (приклад - інваліди) обертається Клондайком самі знаєте для кого. ВСІ про це знають, але...
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08.08.2024 12:41 Ответить
Рівенського воєнкома звинувачують у незаконному збагаченні на 46 мільонів гривень. І це тільки один з тисяч воєнкомів.
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08.08.2024 13:00 Ответить
тцкшний злочинний бізнес особливо розцвів в західних областях. Війна взагалі змила багато декорацій, в тому числі фальшиві уявлення про схід та захід України. Зараз на сході та в центрі більш порядні та дійсно патріотичні люди, більше порядку та законності. А на заході більше вишиванок та укрмови, але менше України, більше російського беспредела.
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08.08.2024 13:59 Ответить
У західні частини України "перевили" багато зброду з луганського і донецького - і сказали фас - Луцьк - погуляйко - луганський - поставив куча "своїх" - воєнком теж звідти...... тільки прийшов зразу почалася "бусифікація".....
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08.08.2024 15:11 Ответить
Порядні, бо в них кордону поряд немає, їм не поставляють з кордону тих, хто "намагався перетнути в законний спосіб кордон України...", то вони і вимушені бути "порядними", просто не ті грошові потоки.
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08.08.2024 15:36 Ответить
Рішення незаконне - буде апеляція.

Людей вводять в оману - розводять як лохів
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08.08.2024 14:02 Ответить
Перш ніж в стрічку таку новину закидати редакторам треба б було спочатку розібратися що тебе "відстрочка" та "бронювання". Як кажуть в Одесі - це дві великі різниці. Тому офіційно заявляю, назва статті "па дєбільнаму напісана".
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08.08.2024 14:45 Ответить
В витягі рішення про бронювання, написано що бронювання дає відсрочку
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08.08.2024 15:40 Ответить
Обов'язок повідомляти тцк про бронювання, лежить на підприємстві, яке власне і забронювало робітника
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08.08.2024 15:42 Ответить
Прийде нова влада, то буде вимушена просто відмінити оте все що наприймали зелені бовдури. Проводити ревізію отих ''законів'' займе не одне десятиліття.
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08.08.2024 16:51 Ответить
Интересно "обязан совершить активные действия" - ЭТО в смысле ОКАЗАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ !?

Я думаю это стоит выполнять...
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08.08.2024 17:21 Ответить
Вам это не напоминает украинскую власть с её преступными действиями в том числе и ОПГ ТЦК ?!

ЦИТАТА :

"Создание и структура: Гестапо была создана как часть Министерства внутренних дел Германии и позже вошла в состав Главного управления имперской безопасности (РСХА).

Полномочия: Гестапо обладала широкими полномочиями, включая право на превентивный арест (Schutzhaft) без судебного решения. Это означало, что они могли заключать людей в тюрьмы или концентрационные лагеря без суда и следствия.

Вывод из-под надзора судов: Деятельность Гестапо была выведена из-под надзора административных судов, что делало их действия практически неконтролируемыми.

Карательная политика: Гестапо играла ключевую роль в проведении карательной политики как в самой Германии, так и на оккупированных территориях."
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08.08.2024 17:28 Ответить
Власть в Украине в том числе и ОПГ "тцк" в Украине действуют и существуют настолько же "законно", как и ГЕСТАПО в гитлеровской Германии!

Те были и действовали тоже "законно" с точки зрения законодательства гитлеровской Германии...!
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08.08.2024 17:29 Ответить
А вот что об этом думает ИИ:

https://ibb.co/X2t2d9J
https://ru.imgbb.com/ скриншот онлайн сайта
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08.08.2024 17:36 Ответить
"рішення Закарпатського окружного адмінсуду" -

Ще одне підтвердження, що вся судова система держави КОЛАПСУВАЛА!

Уся стаття, дії та рішення суду - ПОВНИЙ СЮР та БОЖЕВІЛЛЯ!

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08.08.2024 18:26 Ответить
Хаос и беззаконие, конституция на паузе, демократия в жопе, слава великому президенту...
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08.08.2024 20:23 Ответить
Маячня, бронь або є, або її нема, інакше це злочинне перевищення повноважень.
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08.08.2024 20:59 Ответить
эти идиоты, которые предоставляют доступ к своему телу и днк (уколы, щеплення, анализы, медицинскому освидетельствованию, комиссий, просмотру здоровья в любой форме) никогда не поймут, что такое персональные данные
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08.08.2024 22:15 Ответить
Клоунська влада 🤡, клоунські суди 🤡, клоуни в тцк 🤡
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08.08.2024 22:32 Ответить
Тобто бронюють не в ТЦК, а х.. зна де. Заходиш вал'яжно в ТЦК - Я заброньований, пиши відсточку., а там - А де заброньований?, - А х.. зна де. Десь. - Ага, всьо панятно, всьо чотко по нашому. На відсрочку.
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08.08.2024 23:11 Ответить
меня именно так синего приняли полицаи и отвезли на влк, провели влк за пол часа, а потом в тцк, где удерживали до утра, ночью выписали боевую повестку, я сказал что я ее подписывать не буду + у меня бронь ))
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09.08.2024 01:09 Ответить
Судова газета головою їб@нулася чи що?
Працівник не може сам себе забронювати, списки на бронь подає підприємство і узгоджується з купою інстанцій, в тому числі ставиться до відома ТЦК! Тому, при наявності витягу або іншого документа про відстрочку ніяких додаткових дій працівник не має здійснювати!
Розпустити к х7ям собачим всю судову гілку і набирати нових за конкурсом і під наглядом міжнародних західних партнерів, бо зараз це просто лігво бездарних трутнів, а не судова система...
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09.08.2024 08:43 Ответить
 
 