Забронированного могут мобилизовать, если тот не успел сообщить ТЦК о своем бронировании, - СМИ
ТЦК и СП может мобилизовать военнообязанного мужчину, который имеет бронь, если тот не сообщил о наличии брони.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Судебно-юридическая газета со ссылкой на решение Закарпатского окружного админсуда.
Суд отметил, что именно на военнообязанных, имеющих право на отсрочку, возложена обязанность по своевременному уведомлению ТЦК о наличии таких оснований.
"Право на отсрочку от призыва на военную службу должно быть реализовано военнообязанным путем совершения им активных действий и оформления его соответствующим образом ТЦК. При этом реализация такого права может быть осуществлена только до момента приобретения им статуса военнослужащего.
В этом деле суд отказал мужчине, потому что тот не сообщил ТЦК вовремя, то есть, не воспользовался возможностью реализации права на отсрочку. Хотя, судя по решению суда, Генштабу ВСУ было поручено организовать доведение приказа о бронировании в 3-дневный срок до соответствующих ТЦК", - пишет издание.
Детали дела
Мужчина судился с пограничным отрядом (воинской частью) и просил отменить мобилизационное распоряжение, которым его направляют на прохождение военной службы, а также отменить приказ о зачислении в списки личного состава.
"8 февраля 2024 года он намеревался пересечь границу на законных основаниях, однако был задержан и доставлен в ТЦК, где прошел медицинскую комиссию. Во время проведения медосмотра состояние здоровья истца не обследовалось, а жалобы и факт пребывания на воинском учете в ТЦК как непригодного к военной службе во внимание не принимались.
Более того, истец был забронирован за ООО "Ф". Несмотря на это, после прохождения медицинского осмотра истец был доставлен в воинскую часть для прохождения военной службы", - отмечается в материале.
Судом установлено, что по состоянию на день призыва на военную службу (11 февраля 2024 года) истец был забронирован за ООО "Ф" в порядке, установленном Порядком бронирования, то есть, имел право на отсрочку от призыва на военную службу до 16 февраля 2024 года.
Право на отсрочку от призыва на военную службу должно быть реализовано военнообязанным путем совершения им активных действий и оформления его соответствующим образом уполномоченным органом (в частности, районным ТЦК). При этом реализация такого права может быть осуществлена только до момента приобретения им статуса военнослужащего, отметил суд.
Так, по результатам рассмотрения данного административного дела противоправность действий ответчиков по призыву в порядке мобилизации и зачисления истца в состав личного состава воинской части не нашли своего подтверждения, а потому в удовлетворении иска следует отказать, решили в суде.
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я не зрозумів, яких активних дій? ну потрапив він до тцк і активно казав що він заброньований. і шо? уповноважений орган послав його на статевий орган.
Вас предупреждали: выполнением незаконных текстов "закона" вы добровольно согласились на применение этих законов к себе лично.
я вас, дуже прошу. прочитайте уважно та вдумайтесь в цей набір слів. він взагалі немає ніякого сенсу!
хто, ****, генерує цю дичину? подоляк по указці єрмачини? їм треба тримати українців в постійній напрузі, що б не дай бог не вийшли на майдан, як у ковелі?
бронює підприємство, або письмово в моу, або через резерв+. заброньований, він і є заброньований! заброньований не повинен нікого попереджувати, тому, що він заброньований.
моделюємо:
типу, мене зупиняє мєнт і каже показати документ. я показую, тут прибігає тцкашник і каже ану покажи і мені. показую резерв+, там строїть бронь. тцкашник каже: нє, ти мене не попередив, поїхали на влк.
така схема?
і от совок цей хоче перемогти інший совок
"факт перебування на військовому обліку в ТЦК як непридатного до військової служби"
Я іншої інформації, нніж наведено у статті не маю.
Вашому кумові, велика повага, але непридатні не мають насправді йти до ЗСУ. Туди мають йти придатні, бо з них ЗСУ набагато більше користі за невеликим виключенням.
Бо накой на фронті потрібен епілептик, наприклад?
Тобто вони ще і людину, яка стояла на обліку, як непридатний- мобілізували... Про це суд взагалі умовчав...
Зато така правова брєдятіна і знущання над й так нещасними людьми (приклад - інваліди) обертається Клондайком самі знаєте для кого. ВСІ про це знають, але...
Людей вводять в оману - розводять як лохів
Я думаю это стоит выполнять...
ЦИТАТА :
"Создание и структура: Гестапо была создана как часть Министерства внутренних дел Германии и позже вошла в состав Главного управления имперской безопасности (РСХА).
Полномочия: Гестапо обладала широкими полномочиями, включая право на превентивный арест (Schutzhaft) без судебного решения. Это означало, что они могли заключать людей в тюрьмы или концентрационные лагеря без суда и следствия.
Вывод из-под надзора судов: Деятельность Гестапо была выведена из-под надзора административных судов, что делало их действия практически неконтролируемыми.
Карательная политика: Гестапо играла ключевую роль в проведении карательной политики как в самой Германии, так и на оккупированных территориях."
Те были и действовали тоже "законно" с точки зрения законодательства гитлеровской Германии...!
https://ibb.co/X2t2d9J
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Ще одне підтвердження, що вся судова система держави КОЛАПСУВАЛА!
Уся стаття, дії та рішення суду - ПОВНИЙ СЮР та БОЖЕВІЛЛЯ!
Працівник не може сам себе забронювати, списки на бронь подає підприємство і узгоджується з купою інстанцій, в тому числі ставиться до відома ТЦК! Тому, при наявності витягу або іншого документа про відстрочку ніяких додаткових дій працівник не має здійснювати!
Розпустити к х7ям собачим всю судову гілку і набирати нових за конкурсом і під наглядом міжнародних західних партнерів, бо зараз це просто лігво бездарних трутнів, а не судова система...