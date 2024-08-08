Забронированного могут мобилизовать, если тот не успел сообщить ТЦК о своем бронировании, - СМИ

ТЦК и СП может мобилизовать военнообязанного мужчину, который имеет бронь, если тот не сообщил о наличии брони.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Судебно-юридическая газета со ссылкой на решение Закарпатского окружного админсуда.

Суд отметил, что именно на военнообязанных, имеющих право на отсрочку, возложена обязанность по своевременному уведомлению ТЦК о наличии таких оснований.

"Право на отсрочку от призыва на военную службу должно быть реализовано военнообязанным путем совершения им активных действий и оформления его соответствующим образом ТЦК. При этом реализация такого права может быть осуществлена только до момента приобретения им статуса военнослужащего.

В этом деле суд отказал мужчине, потому что тот не сообщил ТЦК вовремя, то есть, не воспользовался возможностью реализации права на отсрочку. Хотя, судя по решению суда, Генштабу ВСУ было поручено организовать доведение приказа о бронировании в 3-дневный срок до соответствующих ТЦК", - пишет издание.

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Детали дела

Мужчина судился с пограничным отрядом (воинской частью) и просил отменить мобилизационное распоряжение, которым его направляют на прохождение военной службы, а также отменить приказ о зачислении в списки личного состава.

"8 февраля 2024 года он намеревался пересечь границу на законных основаниях, однако был задержан и доставлен в ТЦК, где прошел медицинскую комиссию. Во время проведения медосмотра состояние здоровья истца не обследовалось, а жалобы и факт пребывания на воинском учете в ТЦК как непригодного к военной службе во внимание не принимались.

Более того, истец был забронирован за ООО "Ф". Несмотря на это, после прохождения медицинского осмотра истец был доставлен в воинскую часть для прохождения военной службы", - отмечается в материале.

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Судом установлено, что по состоянию на день призыва на военную службу (11 февраля 2024 года) истец был забронирован за ООО "Ф" в порядке, установленном Порядком бронирования, то есть, имел право на отсрочку от призыва на военную службу до 16 февраля 2024 года.

Право на отсрочку от призыва на военную службу должно быть реализовано военнообязанным путем совершения им активных действий и оформления его соответствующим образом уполномоченным органом (в частности, районным ТЦК). При этом реализация такого права может быть осуществлена только до момента приобретения им статуса военнослужащего, отметил суд.

Так, по результатам рассмотрения данного административного дела противоправность действий ответчиков по призыву в порядке мобилизации и зачисления истца в состав личного состава воинской части не нашли своего подтверждения, а потому в удовлетворении иска следует отказать, решили в суде.

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