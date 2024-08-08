Заброньованого можуть мобілізувати, якщо той не встиг повідомити ТЦК про своє бронювання, - ЗМІ

ТЦК та СП може мобілізувати військовозобов'язаного чоловіка, який має бронь, якщо той не повідомив про наявність броні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Судово-юридична газета із посиланням на рішення Закарпатського окружного адмінсуду.

Суд зазначив, що саме на військовозобов`язаних, які мають право на відстрочку, покладено обов`язок із своєчасного повідомлення ТЦК про наявність таких підстав.

"Право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване військовозобов`язаним шляхом вчинення ним активних дій та оформлення його у відповідний спосіб ТЦК. При цьому реалізація такого права може бути здійснена лише до моменту набуття ним статусу військовослужбовця.

У цій справі суд відмовив чоловіку, бо той не повідомив ТЦК вчасно, тобто, не скористався можливістю реалізації права на відстрочку. Хоча, судячи з рішення суду, Генштабу ЗСУ було доручено організувати доведення наказу про бронювання у 3-денний строк до відповідних ТЦК", - пише видання.

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Деталі справи

Чоловік позивався до прикордонного загону (військової частини) та просив скасувати мобілізаційне розпорядження, яким його направляють на проходження військової служби, а також скасувати наказ про зарахування до списків особового складу.

"8 лютого 2024 року він мав намір перетнути кордон на законних підставах, однак був затриманий і доставлений до ТЦК, де пройшов медичну комісію. Під час проведення медогляду стан здоров`я позивача не обстежувався, а скарги та факт перебування на військовому обліку в ТЦК як непридатного до військової служби до уваги не брали.

Більше того, позивач був заброньований за ТОВ "Ф". Незважаючи на це, після проходження медичного огляду позивач був доставлений до військової частини для проходження військової служби", - зазначається у матеріалі.

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Судом встановлено, що станом на день призову на військову служу (11 лютого 2024 року) позивач був заброньований за ТОВ "Ф" у порядку встановленому Порядком бронювання, тобто, мав право на відстрочку від призову на військову службу до 16 лютого 2024 року.

Право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване військовозобов`язаним шляхом вчинення ним активних дій та оформлення його у відповідний спосіб уповноваженим органом (зокрема, районним ТЦК). При цьому реалізація такого права може бути здійснена лише до моменту набуття ним статусу військовослужбовця, зазначив суд.

Так, за результатами розгляду даної адміністративної справи протиправність дій відповідачів щодо призову в порядку мобілізації та зарахування позивача до складу особового складу військової частини не знайшли свого підтвердження, а тому у задоволенні позову слід відмовити, вирішили у суді.

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