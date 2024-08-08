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Новини Мобілізація
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Заброньованого можуть мобілізувати, якщо той не встиг повідомити ТЦК про своє бронювання, - ЗМІ

ТЦК може мобілізувати заброньованих: Пояснення, чому

ТЦК та СП може мобілізувати військовозобов'язаного чоловіка, який має бронь, якщо той не повідомив про наявність броні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Судово-юридична газета із посиланням на рішення Закарпатського окружного адмінсуду.

Суд зазначив, що саме на військовозобов`язаних, які мають право на відстрочку, покладено обов`язок із своєчасного повідомлення ТЦК про наявність таких підстав.

"Право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване військовозобов`язаним шляхом вчинення ним активних дій та оформлення його у відповідний спосіб ТЦК. При цьому реалізація такого права може бути здійснена лише до моменту набуття ним статусу військовослужбовця.

У цій справі суд відмовив чоловіку, бо той не повідомив ТЦК вчасно, тобто, не скористався можливістю реалізації права на відстрочку. Хоча, судячи з рішення суду, Генштабу ЗСУ було доручено організувати доведення наказу про бронювання у 3-денний строк до відповідних ТЦК", - пише видання.

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Деталі справи

Чоловік позивався до прикордонного загону (військової частини) та просив скасувати мобілізаційне розпорядження, яким його направляють на проходження військової служби, а також скасувати наказ про зарахування до списків особового складу.

"8 лютого 2024 року він мав намір перетнути кордон на законних підставах, однак був затриманий і доставлений до ТЦК, де пройшов медичну комісію. Під час проведення медогляду стан здоров`я позивача не обстежувався, а скарги та факт перебування на військовому обліку в ТЦК як непридатного до військової служби до уваги не брали.

Більше того, позивач був заброньований за ТОВ "Ф". Незважаючи на це, після проходження медичного огляду позивач був доставлений до військової частини для проходження військової служби", - зазначається у матеріалі.

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Судом встановлено, що станом на день призову на військову служу (11 лютого 2024 року) позивач був заброньований за ТОВ "Ф" у порядку встановленому Порядком бронювання, тобто, мав право на відстрочку від призову на військову службу до 16 лютого 2024 року.

Право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване військовозобов`язаним шляхом вчинення ним активних дій та оформлення його у відповідний спосіб уповноваженим органом (зокрема, районним ТЦК). При цьому реалізація такого права може бути здійснена лише до моменту набуття ним статусу військовослужбовця, зазначив суд.

Так, за результатами розгляду даної адміністративної справи протиправність дій відповідачів щодо призову в порядку мобілізації та зарахування позивача до складу особового складу військової частини не знайшли свого підтвердження, а тому у задоволенні позову слід відмовити, вирішили у суді.

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Автор: 

бронювання (336) мобілізація (3023) ТЦК та СП (560)


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Топ коментарі
+36
Заброньованого можуть мобілізувати, якщо той не встиг повідомити ТЦК про своє бронювання, - ЗМІ

я вас, дуже прошу. прочитайте уважно та вдумайтесь в цей набір слів. він взагалі немає ніякого сенсу!

хто, ****, генерує цю дичину? подоляк по указці єрмачини? їм треба тримати українців в постійній напрузі, що б не дай бог не вийшли на майдан, як у ковелі?

бронює підприємство, або письмово в моу, або через резерв+. заброньований, він і є заброньований! заброньований не повинен нікого попереджувати, тому, що він заброньований.

моделюємо:

типу, мене зупиняє мєнт і каже показати документ. я показую, тут прибігає тцкашник і каже ану покажи і мені. показую резерв+, там строїть бронь. тцкашник каже: нє, ти мене не попередив, поїхали на влк.

така схема?
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08.08.2024 11:06
+33
а шо, програму чи документи тільки коли треба тцкшники відкривають? як можна отримати броню з печатками та інше, щоб це не відображалося в державних документах, реєстрах і т.п.? і тут найопують
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08.08.2024 10:42
+29
"Право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване військовозобов`язаним шляхом вчинення ним активних дій та оформлення його у відповідний спосіб уповноваженим органом"

я не зрозумів, яких активних дій? ну потрапив він до тцк і активно казав що він заброньований. і шо? уповноважений орган послав його на статевий орган.
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08.08.2024 10:50
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Сортувати:
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а шо, програму чи документи тільки коли треба тцкшники відкривають? як можна отримати броню з печатками та інше, щоб це не відображалося в державних документах, реєстрах і т.п.? і тут найопують
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08.08.2024 10:42 Відповісти
брєд, чия бумашка має старшу дату, того і правда
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08.08.2024 10:43 Відповісти
Вся діяльність ЗЕкоМанди то .....ць
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08.08.2024 10:52 Відповісти
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08.08.2024 10:45 Відповісти
Глава держави у середу, 7 серпня, підписав закони №11433 та №11434. Таким чином воєнний стан та мобілізацію в Україні з 12 серпня продовжили ще на 90 днів. Тобто вони будуть діяти щонайменше до 9 листопада 2024 року.
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08.08.2024 10:46 Відповісти
Строк дії воєнного стану вже давно закінчився, конституційних повноважень колишній президент Україні немає на продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації , почитайте.
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08.08.2024 10:49 Відповісти
зе банда поставила Конституцію і закон в Україні на паузу, тепер у нас діють тупі н*ркоманські зе-понятія - наближеним до зе усе, усім решта зебільний зе-закон прийнятий по зебільному, з подачі дермака, зе-принтером у ВР !!!



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08.08.2024 11:05 Відповісти
"Право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване військовозобов`язаним шляхом вчинення ним активних дій та оформлення його у відповідний спосіб уповноваженим органом"

я не зрозумів, яких активних дій? ну потрапив він до тцк і активно казав що він заброньований. і шо? уповноважений орган послав його на статевий орган.
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08.08.2024 10:50 Відповісти
Із активно заброньованих в армії роблять пасивно закріпачених.
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08.08.2024 10:52 Відповісти
я теж офуїв з такого формулювання Закарпатським суддею, мабуть він з Бичкова...
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08.08.2024 14:12 Відповісти
хахахахаха
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08.08.2024 10:51 Відповісти
дійсно то на сміх курам... дожились до правової держави...
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08.08.2024 14:15 Відповісти
всё хорошо, закон проголосован 30 просроченными ВРУ-тушками в маю и подписан нелегитимным презервуаром при отсутствии военного стану.

Вас предупреждали: выполнением незаконных текстов "закона" вы добровольно согласились на применение этих законов к себе лично.
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08.08.2024 11:02 Відповісти
Не встиг? Чи бандюків з ТЦК це просто не цікавить?
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08.08.2024 11:05 Відповісти
Мабуть забув. Або суддя теж не хоче на фронт.
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08.08.2024 11:10 Відповісти
Заброньованого можуть мобілізувати, якщо той не встиг повідомити ТЦК про своє бронювання, - ЗМІ

я вас, дуже прошу. прочитайте уважно та вдумайтесь в цей набір слів. він взагалі немає ніякого сенсу!

хто, ****, генерує цю дичину? подоляк по указці єрмачини? їм треба тримати українців в постійній напрузі, що б не дай бог не вийшли на майдан, як у ковелі?

бронює підприємство, або письмово в моу, або через резерв+. заброньований, він і є заброньований! заброньований не повинен нікого попереджувати, тому, що він заброньований.

моделюємо:

типу, мене зупиняє мєнт і каже показати документ. я показую, тут прибігає тцкашник і каже ану покажи і мені. показую резерв+, там строїть бронь. тцкашник каже: нє, ти мене не попередив, поїхали на влк.

така схема?
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08.08.2024 11:06 Відповісти
Саме така схема. Працює в них, як годиник.
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08.08.2024 13:05 Відповісти
Діджиталізація? Країна у смартфоні? Ні, не чули... А що це?
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08.08.2024 11:20 Відповісти
БЕЗ БУМАЖКИ ТИ КАКАШКА, А З БУМАЖКОЮ ТЕЖ КАКАШКА!
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08.08.2024 11:27 Відповісти
ну не кажіть, а якщо папірець ось тако взірця???

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08.08.2024 14:19 Відповісти
Тобто НЕПРИДАТНОГО і заброньованного провели незаконно через ще одну "типу влк", яка ні на що не звертаючи уваги визнала його абсолютно здоровим і суд не побачив жодних порушеннь???
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08.08.2024 11:30 Відповісти
з усією повагою, але там не було про "непридатного", "непридатні" мають ось ті документи, що я навів трохи вище... а справжні "непридатні" вже виконують покладені на них обов'язки...
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08.08.2024 20:00 Відповісти
Мій кум не мав півщелепи -- на момент призвання він не повинен був підлягати військовому обов'язку. Ну пішов добровільно, але не по добровільним напрямкам...

і от совок цей хоче перемогти інший совок
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08.08.2024 20:03 Відповісти
У статті написано

"факт перебування на військовому обліку в ТЦК як непридатного до військової служби"

Я іншої інформації, нніж наведено у статті не маю.

Вашому кумові, велика повага, але непридатні не мають насправді йти до ЗСУ. Туди мають йти придатні, бо з них ЗСУ набагато більше користі за невеликим виключенням.
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08.08.2024 20:58 Відповісти
так а хто визначає непридатність? -- "найнепридатніші з непридатних"
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08.08.2024 21:24 Відповісти
Найнепридатніший лідер **********.
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08.08.2024 21:46 Відповісти
Має визначати медична комісія.

Бо накой на фронті потрібен епілептик, наприклад?
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09.08.2024 00:24 Відповісти
не потрібний, але ви не повірите скільки їх там є, і їх не визначило влк, бо їм начхати
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09.08.2024 11:54 Відповісти
Та про це ж і мова, що не має так бути, що влк непридатих визає придатними, а всю команду Залужного, наприклад, визнала непридатними - це ж маячння якась!
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09.08.2024 12:01 Відповісти
там ще десь в статтях змі прозвучало формулювання "каста"...
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08.08.2024 21:25 Відповісти
а для чого були оці всі Резерви, оновлення, Оберіги і інша достатньо бюджетна хня?
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08.08.2024 11:32 Відповісти
Окозамилювання від зелених...
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08.08.2024 12:06 Відповісти
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08.08.2024 11:48 Відповісти
Мене ще ось це цікавить: "8 лютого 2024 року він мав намір перетнути кордон на законних підставах, однак був затриманий і доставлений до ТЦК, де пройшов медичну комісію. Під час проведення медогляду стан здоров`я позивача не обстежувався, а скарги та факт перебування на військовому обліку в ТЦК як непридатного до військової служби до уваги не приймалися. Джерело:
Тобто вони ще і людину, яка стояла на обліку, як непридатний- мобілізували... Про це суд взагалі умовчав...
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08.08.2024 12:11 Відповісти
там та непридатність менша, юридично, обставина аніж БРОНЮВАННЯ -- так як непридатні під час мирного стану можуть бути придатними під час стану війни!!!
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08.08.2024 21:30 Відповісти
Ніт, немає такого. Обмежені придатні можуть стати придатними. А непридатні ,якщо вже зафіксовано в ТЦК -не можуть стати придатними. Тобто заброньовану людину, яка їхала по своїх справах. Зняли і мобілізували незаконно в закарпатському ТЦК. Так вони роблять, мобілізують приїзжих з інших ТЦК, роблять план на знятих з потяга, щоб свох не мобілізувати. І яка в людини буде мотивація воювати, якщо її держава обманула?
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08.08.2024 21:42 Відповісти
Сергію, вже нема "обмежено"!!! або придатний або ніт
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08.08.2024 21:50 Відповісти
Я ж про те і кажу. У статті написано, що був непридатний.
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09.08.2024 12:49 Відповісти
Виходить цікаво: нагнули підприємства, що вони зобов'язани передавати дані співробітників у ТЦК, та мало того, ще й організувати своїми силами підвіз їх туда. Але коли підприємство оформлює бронь на працівника - то сам працівник повинен йти і доводити, що в нього є бронь? То мабуть ТЦКшники вже *******?
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08.08.2024 12:22 Відповісти
Окуєно!Тобто в тебе є право на відстрочку,але ти не можеш ним скористатись через тупу систему,бо приходиш з всіма документами на відстрочку а тобі кажуть ну це старе тимчасове посвідчення треба робити нове,а робити нове то значить проходити влк,і далі стояти місяць в черзі щоб попасти в тцк,а потім ще два тижні чекати на посвідчення і тиждень на відстрочку, а якщо не встиг повідомити до того як тобі дадуть відстрочку ,значить можуть мобілізувати,бо ти ж придатний а про відстрочку ти не повідомив завчасно...
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08.08.2024 12:23 Відповісти
А ти думаєш, як вони план по мобілізації виконують?
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08.08.2024 12:57 Відповісти
А ухилянти, броньовані вони чи ні, повинні бути в стані постійного страху за свою шкуру.
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08.08.2024 12:29 Відповісти
Де служиш? Людина ще і стояла на обліку, як непридатна.
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08.08.2024 12:58 Відповісти
абсолютна неадекватність всіх гілок влади. цинічні мерзенні шулери
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08.08.2024 12:39 Відповісти
блазень (з малої літери) вже попередив, що воно заброньоване???
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08.08.2024 12:40 Відповісти
Взагалі правовий брєд, який багатьом перевертає життя. У ст.23 Закону "Про мобілізацію..." сказан однозначно "НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ МОБІЛІЗАЦІЇЇ, а далі йде перелік хто саме. Ніде там про якусь процедуру "оформлення права на відстрочку" взагалі не йдеться. Це видумки підзаконного акту - Постанови КМУ №560. За нею ТЦК можуть надати право (!), а ...можуть відмовити, при чому причини Постановою не зазначені. Просто так, невірно відтворені зразки заяв, наприклад. При цьому реально лоформити в якісь короткі строки відстрочку нереально, наприклад у деяких ТЦК Дніпра точно!

Зато така правова брєдятіна і знущання над й так нещасними людьми (приклад - інваліди) обертається Клондайком самі знаєте для кого. ВСІ про це знають, але...
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08.08.2024 12:41 Відповісти
Рівенського воєнкома звинувачують у незаконному збагаченні на 46 мільонів гривень. І це тільки один з тисяч воєнкомів.
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08.08.2024 13:00 Відповісти
тцкшний злочинний бізнес особливо розцвів в західних областях. Війна взагалі змила багато декорацій, в тому числі фальшиві уявлення про схід та захід України. Зараз на сході та в центрі більш порядні та дійсно патріотичні люди, більше порядку та законності. А на заході більше вишиванок та укрмови, але менше України, більше російського беспредела.
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08.08.2024 13:59 Відповісти
У західні частини України "перевили" багато зброду з луганського і донецького - і сказали фас - Луцьк - погуляйко - луганський - поставив куча "своїх" - воєнком теж звідти...... тільки прийшов зразу почалася "бусифікація".....
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08.08.2024 15:11 Відповісти
Порядні, бо в них кордону поряд немає, їм не поставляють з кордону тих, хто "намагався перетнути в законний спосіб кордон України...", то вони і вимушені бути "порядними", просто не ті грошові потоки.
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08.08.2024 15:36 Відповісти
Рішення незаконне - буде апеляція.

Людей вводять в оману - розводять як лохів
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08.08.2024 14:02 Відповісти
Перш ніж в стрічку таку новину закидати редакторам треба б було спочатку розібратися що тебе "відстрочка" та "бронювання". Як кажуть в Одесі - це дві великі різниці. Тому офіційно заявляю, назва статті "па дєбільнаму напісана".
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08.08.2024 14:45 Відповісти
В витягі рішення про бронювання, написано що бронювання дає відсрочку
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08.08.2024 15:40 Відповісти
Обов'язок повідомляти тцк про бронювання, лежить на підприємстві, яке власне і забронювало робітника
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08.08.2024 15:42 Відповісти
Прийде нова влада, то буде вимушена просто відмінити оте все що наприймали зелені бовдури. Проводити ревізію отих ''законів'' займе не одне десятиліття.
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08.08.2024 16:51 Відповісти
Интересно "обязан совершить активные действия" - ЭТО в смысле ОКАЗАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ !?

Я думаю это стоит выполнять...
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08.08.2024 17:21 Відповісти
Вам это не напоминает украинскую власть с её преступными действиями в том числе и ОПГ ТЦК ?!

ЦИТАТА :

"Создание и структура: Гестапо была создана как часть Министерства внутренних дел Германии и позже вошла в состав Главного управления имперской безопасности (РСХА).

Полномочия: Гестапо обладала широкими полномочиями, включая право на превентивный арест (Schutzhaft) без судебного решения. Это означало, что они могли заключать людей в тюрьмы или концентрационные лагеря без суда и следствия.

Вывод из-под надзора судов: Деятельность Гестапо была выведена из-под надзора административных судов, что делало их действия практически неконтролируемыми.

Карательная политика: Гестапо играла ключевую роль в проведении карательной политики как в самой Германии, так и на оккупированных территориях."
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08.08.2024 17:28 Відповісти
Власть в Украине в том числе и ОПГ "тцк" в Украине действуют и существуют настолько же "законно", как и ГЕСТАПО в гитлеровской Германии!

Те были и действовали тоже "законно" с точки зрения законодательства гитлеровской Германии...!
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08.08.2024 17:29 Відповісти
А вот что об этом думает ИИ:

https://ibb.co/X2t2d9J
https://ru.imgbb.com/ скриншот онлайн сайта
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08.08.2024 17:36 Відповісти
"рішення Закарпатського окружного адмінсуду" -

Ще одне підтвердження, що вся судова система держави КОЛАПСУВАЛА!

Уся стаття, дії та рішення суду - ПОВНИЙ СЮР та БОЖЕВІЛЛЯ!

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08.08.2024 18:26 Відповісти
Хаос и беззаконие, конституция на паузе, демократия в жопе, слава великому президенту...
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08.08.2024 20:23 Відповісти
Маячня, бронь або є, або її нема, інакше це злочинне перевищення повноважень.
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08.08.2024 20:59 Відповісти
эти идиоты, которые предоставляют доступ к своему телу и днк (уколы, щеплення, анализы, медицинскому освидетельствованию, комиссий, просмотру здоровья в любой форме) никогда не поймут, что такое персональные данные
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08.08.2024 22:15 Відповісти
Клоунська влада 🤡, клоунські суди 🤡, клоуни в тцк 🤡
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08.08.2024 22:32 Відповісти
Тобто бронюють не в ТЦК, а х.. зна де. Заходиш вал'яжно в ТЦК - Я заброньований, пиши відсточку., а там - А де заброньований?, - А х.. зна де. Десь. - Ага, всьо панятно, всьо чотко по нашому. На відсрочку.
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08.08.2024 23:11 Відповісти
меня именно так синего приняли полицаи и отвезли на влк, провели влк за пол часа, а потом в тцк, где удерживали до утра, ночью выписали боевую повестку, я сказал что я ее подписывать не буду + у меня бронь ))
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09.08.2024 01:09 Відповісти
Судова газета головою їб@нулася чи що?
Працівник не може сам себе забронювати, списки на бронь подає підприємство і узгоджується з купою інстанцій, в тому числі ставиться до відома ТЦК! Тому, при наявності витягу або іншого документа про відстрочку ніяких додаткових дій працівник не має здійснювати!
Розпустити к х7ям собачим всю судову гілку і набирати нових за конкурсом і під наглядом міжнародних західних партнерів, бо зараз це просто лігво бездарних трутнів, а не судова система...
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09.08.2024 08:43 Відповісти
 
 