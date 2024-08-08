Заброньованого можуть мобілізувати, якщо той не встиг повідомити ТЦК про своє бронювання, - ЗМІ
ТЦК та СП може мобілізувати військовозобов'язаного чоловіка, який має бронь, якщо той не повідомив про наявність броні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Судово-юридична газета із посиланням на рішення Закарпатського окружного адмінсуду.
Суд зазначив, що саме на військовозобов`язаних, які мають право на відстрочку, покладено обов`язок із своєчасного повідомлення ТЦК про наявність таких підстав.
"Право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване військовозобов`язаним шляхом вчинення ним активних дій та оформлення його у відповідний спосіб ТЦК. При цьому реалізація такого права може бути здійснена лише до моменту набуття ним статусу військовослужбовця.
У цій справі суд відмовив чоловіку, бо той не повідомив ТЦК вчасно, тобто, не скористався можливістю реалізації права на відстрочку. Хоча, судячи з рішення суду, Генштабу ЗСУ було доручено організувати доведення наказу про бронювання у 3-денний строк до відповідних ТЦК", - пише видання.
Деталі справи
Чоловік позивався до прикордонного загону (військової частини) та просив скасувати мобілізаційне розпорядження, яким його направляють на проходження військової служби, а також скасувати наказ про зарахування до списків особового складу.
"8 лютого 2024 року він мав намір перетнути кордон на законних підставах, однак був затриманий і доставлений до ТЦК, де пройшов медичну комісію. Під час проведення медогляду стан здоров`я позивача не обстежувався, а скарги та факт перебування на військовому обліку в ТЦК як непридатного до військової служби до уваги не брали.
Більше того, позивач був заброньований за ТОВ "Ф". Незважаючи на це, після проходження медичного огляду позивач був доставлений до військової частини для проходження військової служби", - зазначається у матеріалі.
Судом встановлено, що станом на день призову на військову служу (11 лютого 2024 року) позивач був заброньований за ТОВ "Ф" у порядку встановленому Порядком бронювання, тобто, мав право на відстрочку від призову на військову службу до 16 лютого 2024 року.
Право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване військовозобов`язаним шляхом вчинення ним активних дій та оформлення його у відповідний спосіб уповноваженим органом (зокрема, районним ТЦК). При цьому реалізація такого права може бути здійснена лише до моменту набуття ним статусу військовослужбовця, зазначив суд.
Так, за результатами розгляду даної адміністративної справи протиправність дій відповідачів щодо призову в порядку мобілізації та зарахування позивача до складу особового складу військової частини не знайшли свого підтвердження, а тому у задоволенні позову слід відмовити, вирішили у суді.
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я не зрозумів, яких активних дій? ну потрапив він до тцк і активно казав що він заброньований. і шо? уповноважений орган послав його на статевий орган.
Вас предупреждали: выполнением незаконных текстов "закона" вы добровольно согласились на применение этих законов к себе лично.
я вас, дуже прошу. прочитайте уважно та вдумайтесь в цей набір слів. він взагалі немає ніякого сенсу!
хто, ****, генерує цю дичину? подоляк по указці єрмачини? їм треба тримати українців в постійній напрузі, що б не дай бог не вийшли на майдан, як у ковелі?
бронює підприємство, або письмово в моу, або через резерв+. заброньований, він і є заброньований! заброньований не повинен нікого попереджувати, тому, що він заброньований.
моделюємо:
типу, мене зупиняє мєнт і каже показати документ. я показую, тут прибігає тцкашник і каже ану покажи і мені. показую резерв+, там строїть бронь. тцкашник каже: нє, ти мене не попередив, поїхали на влк.
така схема?
і от совок цей хоче перемогти інший совок
"факт перебування на військовому обліку в ТЦК як непридатного до військової служби"
Я іншої інформації, нніж наведено у статті не маю.
Вашому кумові, велика повага, але непридатні не мають насправді йти до ЗСУ. Туди мають йти придатні, бо з них ЗСУ набагато більше користі за невеликим виключенням.
Бо накой на фронті потрібен епілептик, наприклад?
Тобто вони ще і людину, яка стояла на обліку, як непридатний- мобілізували... Про це суд взагалі умовчав...
Зато така правова брєдятіна і знущання над й так нещасними людьми (приклад - інваліди) обертається Клондайком самі знаєте для кого. ВСІ про це знають, але...
Людей вводять в оману - розводять як лохів
Я думаю это стоит выполнять...
ЦИТАТА :
"Создание и структура: Гестапо была создана как часть Министерства внутренних дел Германии и позже вошла в состав Главного управления имперской безопасности (РСХА).
Полномочия: Гестапо обладала широкими полномочиями, включая право на превентивный арест (Schutzhaft) без судебного решения. Это означало, что они могли заключать людей в тюрьмы или концентрационные лагеря без суда и следствия.
Вывод из-под надзора судов: Деятельность Гестапо была выведена из-под надзора административных судов, что делало их действия практически неконтролируемыми.
Карательная политика: Гестапо играла ключевую роль в проведении карательной политики как в самой Германии, так и на оккупированных территориях."
Те были и действовали тоже "законно" с точки зрения законодательства гитлеровской Германии...!
https://ibb.co/X2t2d9J
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Ще одне підтвердження, що вся судова система держави КОЛАПСУВАЛА!
Уся стаття, дії та рішення суду - ПОВНИЙ СЮР та БОЖЕВІЛЛЯ!
Працівник не може сам себе забронювати, списки на бронь подає підприємство і узгоджується з купою інстанцій, в тому числі ставиться до відома ТЦК! Тому, при наявності витягу або іншого документа про відстрочку ніяких додаткових дій працівник не має здійснювати!
Розпустити к х7ям собачим всю судову гілку і набирати нових за конкурсом і під наглядом міжнародних західних партнерів, бо зараз це просто лігво бездарних трутнів, а не судова система...