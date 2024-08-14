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Новости Война
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Остин поговорил с Умеровым о текущих операциях ВСУ и приоритетной помощи Украине

Остін поговорив з Умєровим про поточні операції ЗСУ та пріоритетну допомогу Україні

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Среди прочего говорили о текущих операциях Украины на поле боя.

Об этом глава оборонного ведомства США сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я обсудил со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым приоритетную помощь в сфере безопасности и украинские текущие операции на поле боя", - рассказал Остин.

Глава американского Минобороны подчеркнул, что США остаются преданными помощи Украине в защите от российской агрессии.

В пресс-релизе Пентагона также говорится, что Остин и Умеров обсудили поддержку со стороны членов и партнеров Альянса в удовлетворении насущных военных потребностей Украины.

В ведомстве отметили, что Умеров предоставил обновленную информацию о динамике развития событий на поле боя, а также о влиянии российских атак на Украину.

Читайте также: Украина должна иметь право уничтожать аэродромы противника, - Умеров в разговоре с Остином

Автор: 

помощь (7770) Остин Ллойд (420) Умеров Рустем (507)


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Тим часом зелені мародери повезли гуманітарку в русняву Суджу 🤬

Мабуть та, яку в українців вкрали.
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14.08.2024 20:48 Ответить
Нехай бодай поговорять, якщо допомога скромьнєнька.
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14.08.2024 20:50 Ответить
Повезли вже і нові номера на авто. Комплексна гуманітарка, всеохоплююча.
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14.08.2024 21:28 Ответить
Чудова ідея! - залишити своє населення за межею бідності щоби забезпечити всім потрібним населення країни яка на тебе напала. Просто лозунг для зомбомарафону.
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14.08.2024 21:35 Ответить
передав список побажань саливона?
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14.08.2024 20:50 Ответить
Категорії не до обговорення Остін -відомі його заслуги перед США,а це чудо з зе "привоза" з бухти барахти-зепризначенець,які заслуги перед державою Україна?
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14.08.2024 21:23 Ответить
Остин нашел с кем говорить ! Тот только и думает где, что украсть!
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14.08.2024 22:13 Ответить
 
 