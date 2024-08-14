Остин поговорил с Умеровым о текущих операциях ВСУ и приоритетной помощи Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Среди прочего говорили о текущих операциях Украины на поле боя.

Об этом глава оборонного ведомства США сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я обсудил со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым приоритетную помощь в сфере безопасности и украинские текущие операции на поле боя", - рассказал Остин.

Глава американского Минобороны подчеркнул, что США остаются преданными помощи Украине в защите от российской агрессии.

В пресс-релизе Пентагона также говорится, что Остин и Умеров обсудили поддержку со стороны членов и партнеров Альянса в удовлетворении насущных военных потребностей Украины.

В ведомстве отметили, что Умеров предоставил обновленную информацию о динамике развития событий на поле боя, а также о влиянии российских атак на Украину.

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