Остин поговорил с Умеровым о текущих операциях ВСУ и приоритетной помощи Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Среди прочего говорили о текущих операциях Украины на поле боя.
Об этом глава оборонного ведомства США сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня я обсудил со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым приоритетную помощь в сфере безопасности и украинские текущие операции на поле боя", - рассказал Остин.
Глава американского Минобороны подчеркнул, что США остаются преданными помощи Украине в защите от российской агрессии.
В пресс-релизе Пентагона также говорится, что Остин и Умеров обсудили поддержку со стороны членов и партнеров Альянса в удовлетворении насущных военных потребностей Украины.
В ведомстве отметили, что Умеров предоставил обновленную информацию о динамике развития событий на поле боя, а также о влиянии российских атак на Украину.
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