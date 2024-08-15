В Запорожской области получили ранения четыре человека в Васильевском районе

За прошедшие сутки, 14 августа, двое мужчин и две женщины получили ранения в результате вражеского обстрела Васильевского района Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров

"В течение суток оккупанты 397 раз били по 14 населенным пунктам Запорожской области", - говорится в сообщении.

Враг нанес ракетный удар по Малышевке Запорожского района и авиаудары по Лобковому и Гуляйполю. Кроме того:

233 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку;

11 обстрелов РСЗО накрыли Орехов, Новоданиловку, Червону Криницу, Работино, Преображенку и Малую Токмачку;

150 артобстрелов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Полтавки.

"Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - отметил Федоров.

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