На Запоріжжі зазнали поранення чотири особи у Василівському районі

Минулої доби, 14 серпня, два чоловіки та дві жінки дістали поранення внаслідок ворожого обстрілу Василівського району Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

"Впродовж доби окупанти 397 разів били по 14 населених пунктах Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Ворог завдав ракетний удар по Малишівці Запорізького району та авіаудари по Лобковому та Гуляйполю. Крім того:

233 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку;

11 обстрілів РСЗВ накрили Оріхів, Новоданилівку, Червону Криницю, Роботине, Преображенку та Малу Токмачку;

150 артобстрілів завдано по території Степногірська, Приморського, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Полтавки.

"Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - зазначив Федоров.

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