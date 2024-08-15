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Минобороны работает над созданием единого центра управления БПЛА на поле боя в режиме реального времени, - Умеров. ВИДЕО

Умєров розповів про пріоритет безпілотних систем на фронті

Министерство обороны Украины сейчас работает над интеграцией наземных и воздушных роботизированных и беспилотных систем в единый центр управления всеми беспилотниками на поле боя в режиме реального времени.

Об этом в Фейсбуке сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вместе с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом посетили полигон для испытания инновационных военных разработок.

"На тестовой площадке продемонстрировали возможности дронов-разведчиков, дистанционно управляемых пулеметов на турелях, роботов-саперов и эффективность наземных роботизированных санитарных платформ", - отметил Умеров.

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По словам министра обороны, все эти инновационные разработки созданы украинскими компаниями и направлены на совершенствование украинской обороноспособности.

"Работаем над интеграцией наземных и воздушных роботизированных и беспилотных систем в единый центр управления всеми беспилотниками на поле боя в режиме реального времени. Минобороны продолжает активно внедрять инновации и развивать армию будущего. Беспилотные системы - наш приоритет, который уже меняет ситуацию на поле боя", - подчеркнул Умеров.

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Автор: 

беспилотник (3548) Минобороны (9302) Умеров Рустем (507)


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Топ комментарии
+6
Громіздкого і неповороткого який буде керуватися д'єрмаком? Все капець далеким атакам нашими дронами.
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15.08.2024 08:59
+5
Тут ще в чому прикол - як побачили, що це так ефективно, заслуги хлопців собі приписують. Під ці заслуги цілий єдиний центр з управління дронами створюють! Тобто - людей 200 персоналу наберуть, керовників на очуєнну зарплатню. А центр тільки на тот мульйон, що зе! державним коштом купив/виготовив, чи й ті що благодійники/волонтери передали?
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15.08.2024 09:05
+5
"...єдиний центр управління усіма (українськими) безпілотниками..." з кремля ???

І ніхто не зможе нікуди вилетіти, доки не зареєструє виліт в "єдиному центрі" ? Це для того, аби рашистам було зручніше слідкувати за українськими безпілотниками. Дуже зручно - сидить майор ФСБ у затишному кабінеті і бачить усі українські безпілотники.
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15.08.2024 09:08
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Громіздкого і неповороткого який буде керуватися д'єрмаком? Все капець далеким атакам нашими дронами.
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15.08.2024 08:59 Ответить
з язика зняв....
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15.08.2024 09:04 Ответить
Тут ще в чому прикол - як побачили, що це так ефективно, заслуги хлопців собі приписують. Під ці заслуги цілий єдиний центр з управління дронами створюють! Тобто - людей 200 персоналу наберуть, керовників на очуєнну зарплатню. А центр тільки на тот мульйон, що зе! державним коштом купив/виготовив, чи й ті що благодійники/волонтери передали?
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15.08.2024 09:05 Ответить
Тобі про "поле бою" говорять! Тобто про ЛБЗ А не про "дальні рейди" Якщо у командира перед очима буде загальна картина - буде менше "холостих" вильотів І командиру буде легше маневрувать наявними у нього на тій чи іншій ділянці силами БПЛА (особливо тими що УЖЕ знаходяться в повітрі) Хлопці казали - були випадки коли вилітали на ціль - а в цей час та ціль підривається на міні чи її вражають "наземники" чи хтось з колег І вони мусять метаться з "корисним вантажем" щоб хоч кудись його "покласти" перед тим як закінчиться заряд в батареях
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15.08.2024 09:09 Ответить
З повагою.
Ви можете собі уявити - як на серверах цього "єдиного центру" з'явиться поле бою в режимі реального часу та ще й по всьому фронту? І як може бути організваний зв'язок в режимі реального часу усіх операторів дронів? Запевняю Вас - може комусь і дуже би цього хотілося, але технічно - це нереальна маячня. А от вкрасти дещицю на черговому "фонарі" від Ф'одорова - саме воно.
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15.08.2024 09:26 Ответить
От і побачимо! Я не "стратиг"! Але століття тому це вже було! "Все нове - добре забуте старе" В І Світову літаки були лише "розвідниками" І по одному-два прикріплювалися до дивізій Потім з"явилися перші бомбардувальники та винищувачі Спочатку "самопальні" Вони почали формуваться в авіазагони Потім вони стали "ескадрильями" Потім ці ескадрильї стали "вузькоспеціалізованими" - бомбардувальні та винищувальні У міжвоєнний період з"явилися авіаполки Потім - дивізії У ІІ Світову почалося координування дій між сухопутними військами та авіацією Дійшло до того що в бойових порядках піхоти і в танкових підрозділах та в артилерії на ЛБЗ з"явилися авіанавідники Картина зрозуміла? А тепер "приклади" це до сьогоднішнього дня! Тобі не здається - що ми бачимо той самий шлях? Тільки на трішки іншому рівні?
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15.08.2024 09:51 Ответить
Теоретично колись війни може й будуть керуватись із "центрів" з суперкомп'ютерами, щось типу "стратежек". У кожному автоматі, дроні, БМП чи танку буде стирчати чіп, дані будуть об'єднуватися, оброблятися за наносекунди (пам'ятаєте - реальний час) і вся військова машина буде працювати як швейцарський годинник максимально оптимізовано і швидко.
Але не сьогодні.
А сьогодні МО України здатне тільки створити дикий геморой дроноводам, які будуть не воювати "в режимі реального часу", а дрючитися із черговим глюкавим одороблом від Ф'одорова, а рашистські цілі за той час вже здимлять за обрієм...
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15.08.2024 10:07 Ответить
А ти думаєш - у І і ІІ Світову все відразу було "гладко"? "Дружній вогонь" існує до цих пір І навіть у "продвинутих" американців - було у них кілька випадків навіть недавно - у Афганістані
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15.08.2024 10:41 Ответить
Як тільки з'явиться нова генеральська посада..., пиши пропало! Портупеї створюють велосипед і гарцюють по граблях, доброго з цього крім чергового збагачення за наш рахунок нічого не буде! Як це зепідорське шапіто вже дістало...
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15.08.2024 09:03 Ответить
Умєров норм МО. Правильно і зробили депутати ВР, коли віддали за нього понад 300 голосів.
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15.08.2024 09:04 Ответить
І що в ньому нормального? Красти нормально став?
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15.08.2024 09:06 Ответить
Якщо він кладе, то він ділиться з тими депутатами, хто за нього віддав свої голоси. Подивіться хто за нього голосував та побачите з ким він ділиться.)
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15.08.2024 09:11 Ответить
Зі всіма не зможе. Переважна більшість голосів - то слугориги. От він й буде башляти сонцесяйному. Інші то так - одиниці, ніякого роялю на прийняття рішення не мають.
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15.08.2024 09:19 Ответить
"...єдиний центр управління усіма (українськими) безпілотниками..." з кремля ???

І ніхто не зможе нікуди вилетіти, доки не зареєструє виліт в "єдиному центрі" ? Це для того, аби рашистам було зручніше слідкувати за українськими безпілотниками. Дуже зручно - сидить майор ФСБ у затишному кабінеті і бачить усі українські безпілотники.
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15.08.2024 09:08 Ответить
А тепер ще більше до "Блазня" риторичних питань виникає - так от для чого перед вторгненням руйнувалися зачатки саме цієї структури!
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15.08.2024 09:12 Ответить
Та хіба воно тільки це зруйнувало? Але тепер купа питань по цьму центру виникає. Бо як даний вид зброї показав свою ефективність - відразу під централізоване керівництво забажали прибрати..
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15.08.2024 09:22 Ответить
Я вище "Пересічному українцю" вже пояснив
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15.08.2024 10:02 Ответить
Просто все, що робить ця влада - все через опу..навіть гарну ідею перетворять на балаган і пралку для бабла. Як з марафоном - задумка хороша, виконання хрінове. Ще й бабла неміряно..
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15.08.2024 10:11 Ответить
Я розумію! Але ця ідея буде не через "ОПУ" втілюваться - а у військах Тобто буде відтворене та розвинуте те що робилося до приходу "Блазня" з "блазенятами до влади І що вони успішно перед війною "угробили" Але тоді люди не розуміли - що саме робиться і для чого Тому віднеслися до цього більш-менш байдуже А зараз вони вже розуміють для чого все це робиться Тому "угробить" уже нічого не вдасться
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15.08.2024 10:46 Ответить
Ваші слова - та Богові до вух. І краще мовчки робити, щоб зекурви нічого не знали..
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15.08.2024 12:31 Ответить
дебильное ЗеМо никакого отношения к управлению не имеет. пришейте им статью как телеграмм-каналам про тцк УК 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України
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15.08.2024 09:14 Ответить
єдиний марафон
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15.08.2024 09:15 Ответить
Тільки мені здається що поки якась програма працює по ініціативі знизу, (виконавці, волонтери, прості люди) без державних бюрократів- все йде чудово. Та ******* не лізе, а потім як з'являється позитивний результат-вони тут як тут. І тут починаються проблеми....
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15.08.2024 09:25 Ответить
бпла літять всіх ********!
а, зе!майжебонапарт у променях слави, на залізному троні в єдиному центрі!
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15.08.2024 09:26 Ответить
Болтун - находка для шпіона. Такий плакат висів на кожному "закритому" радчнськлму підприємстві
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15.08.2024 09:32 Ответить
Щоб щось зруйнувати , то треба то очолити .
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15.08.2024 10:33 Ответить
Все що централізується - херова ідея, це буде гірше за москальські РЕБи.
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15.08.2024 11:15 Ответить
так простіше то все завалити.
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15.08.2024 11:56 Ответить
 
 