Минобороны работает над созданием единого центра управления БПЛА на поле боя в режиме реального времени, - Умеров. ВИДЕО

Министерство обороны Украины сейчас работает над интеграцией наземных и воздушных роботизированных и беспилотных систем в единый центр управления всеми беспилотниками на поле боя в режиме реального времени.

Об этом в Фейсбуке сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вместе с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом посетили полигон для испытания инновационных военных разработок.

"На тестовой площадке продемонстрировали возможности дронов-разведчиков, дистанционно управляемых пулеметов на турелях, роботов-саперов и эффективность наземных роботизированных санитарных платформ", - отметил Умеров.

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По словам министра обороны, все эти инновационные разработки созданы украинскими компаниями и направлены на совершенствование украинской обороноспособности.

"Работаем над интеграцией наземных и воздушных роботизированных и беспилотных систем в единый центр управления всеми беспилотниками на поле боя в режиме реального времени. Минобороны продолжает активно внедрять инновации и развивать армию будущего. Беспилотные системы - наш приоритет, который уже меняет ситуацию на поле боя", - подчеркнул Умеров.

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