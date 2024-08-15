Минобороны работает над созданием единого центра управления БПЛА на поле боя в режиме реального времени, - Умеров. ВИДЕО
Министерство обороны Украины сейчас работает над интеграцией наземных и воздушных роботизированных и беспилотных систем в единый центр управления всеми беспилотниками на поле боя в режиме реального времени.
Об этом в Фейсбуке сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вместе с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом посетили полигон для испытания инновационных военных разработок.
"На тестовой площадке продемонстрировали возможности дронов-разведчиков, дистанционно управляемых пулеметов на турелях, роботов-саперов и эффективность наземных роботизированных санитарных платформ", - отметил Умеров.
По словам министра обороны, все эти инновационные разработки созданы украинскими компаниями и направлены на совершенствование украинской обороноспособности.
"Работаем над интеграцией наземных и воздушных роботизированных и беспилотных систем в единый центр управления всеми беспилотниками на поле боя в режиме реального времени. Минобороны продолжает активно внедрять инновации и развивать армию будущего. Беспилотные системы - наш приоритет, который уже меняет ситуацию на поле боя", - подчеркнул Умеров.
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Ви можете собі уявити - як на серверах цього "єдиного центру" з'явиться поле бою в режимі реального часу та ще й по всьому фронту? І як може бути організваний зв'язок в режимі реального часу усіх операторів дронів? Запевняю Вас - може комусь і дуже би цього хотілося, але технічно - це нереальна маячня. А от вкрасти дещицю на черговому "фонарі" від Ф'одорова - саме воно.
Але не сьогодні.
А сьогодні МО України здатне тільки створити дикий геморой дроноводам, які будуть не воювати "в режимі реального часу", а дрючитися із черговим глюкавим одороблом від Ф'одорова, а рашистські цілі за той час вже здимлять за обрієм...
І ніхто не зможе нікуди вилетіти, доки не зареєструє виліт в "єдиному центрі" ? Це для того, аби рашистам було зручніше слідкувати за українськими безпілотниками. Дуже зручно - сидить майор ФСБ у затишному кабінеті і бачить усі українські безпілотники.
а, зе!майжебонапарт у променях слави, на залізному троні в єдиному центрі!