Ситуация на границе с Беларусью не изменилась, нестандартных ситуаций не фиксировалось, - Госпогранслужба

Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, без изменений и инцидентов. Беларусь может перемещать технику вглубь своей территории для создания информационной картинки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Он отметил, что Беларусь осуществляет информационные вбросы, в которых перекладывает ответственность на Украину.

"Белорусы то усиливают границу с нашей страной, то отводят свои войска. Недавно было очередное заявление, что они видят какие-то непонятные действия якобы Украины в отношении Беларуси, поэтому они перебрасывают дополнительные подразделения на направление границы с Украиной. Даже несмотря на то, что они делали определенные видеоматериалы, грузили технику на платформах, рядом с нашей границей мы этого не наблюдаем. Не происходит ни перемещения техники, ни личного состава. Для создания такой картинки они могут двигаться вглубь своей территории, привлекая к этому незначительное количество своих подразделений", - рассказал он.

В то же время спикер ГПСУ подчеркнул, что это направление, как и граница с Россией, является для Украины важным в оборонном плане, поскольку "Беларусь продолжает играть на руку Кремля - то ли информационными выбросами, то ли другими моментами". По его словам, Украина укрепляет свои оборонительные позиции по всей протяженности границы с Беларусью - от Волыни до Черниговщины.

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