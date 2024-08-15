Ситуація на кордоні з Білоруссю не змінилась, нестандартних ситуацій не фіксувалось, - Держприкордонслужба

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, без змін та інцидентів. Білорусь може переміщувати техніку вглиб своєї території для створення інформаційної картинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він зазначив, що Білорусь здійснює інформаційні вкиди, у яких перекладає відповідальність на Україну.

"Білоруси то посилюють кордон з нашою країною, то відводять свої війська. Нещодавно була чергова заява, що вони вбачають якісь незрозумілі дії начебто України стосовно Білорусі, тому вони перекидають додаткові підрозділи на напрямок кордону з Україною. Навіть попри те, що вони робили певні відеоматеріали, вантажили техніку на платформах, поряд із нашим кордоном ми цього не спостерігаємо. Не відбувається ні переміщення техніки, ні особового складу. Для створення такої картинки вони можуть рухатися вглиб своєї території, залучивши до цього незначну кількість своїх підрозділів", - розповів він.

Водночас речник ДПСУ підкреслив, що цей напрямок, як і кордон із Росією, є для України важливим в оборонному плані, оскільки "Білорусь продовжує грати на руку Кремля - чи то інформаційними викидами, чи то іншими моментами". За його словами, Україна укріплює свої оборонні позиції по всій протяжності кордону з Білоруссю - від Волині до Чернігівщини.

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