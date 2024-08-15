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Новости Война
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Возили хлеб и воду: В Херсоне из-за атаки РФ погибли двое волонтеров

В результате российской атаки дроном на авто погибли двое волонтеров - Владислав Завтур и Андрей Студинский.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

У Херсоні росіяни вбили двох волонтерів

"Сразу двух волонтеров потерял благотворительный фонд "Мави Хиляль Украина". Сразу на двух друзей обеднела Херсонская громада. Ночью в больнице умер еще один из раненых вчера в Днепровском районе мужчин - Владислав Завтур. Ему был 61 год. Вчера, когда они разливали бесплатную воду херсонцам, российские террористы атаковали с дрона. Водитель Андрей Студинский погиб на месте. Владислав Завтур умер через несколько часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины долгое время возили из Николаева в Херсон бесплатные хлеб и питьевую воду. Начали программу по обеспечению сжиженным газом жителей Антоновского старостинского округа.

Читайте: Ситуация на фронте очень тяжелая: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов, раций и другого оборудования для воинов. ФОТОрепортаж

Автор: 

Херсон (2796) волонтеры (2630)


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Земля пухом!
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15.08.2024 11:30 Ответить
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15.08.2024 11:30 Ответить
Це ще раз доводить що з нами воює злочина рашиська орда ,яка намагаєтся убити більше цивільних і все зруйнувати .
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15.08.2024 11:37 Ответить
Героям Слава !!! 🙏 ... Господи зроби так, шоб зеленський пішов з посади , чим скоріше тим краще !!!
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15.08.2024 12:03 Ответить
може краще просити щоб кацапи виздихали спершу?
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15.08.2024 12:09 Ответить
Кацапи поки шо істирично окупоють наші землі ...зеленський поспішає та надає ім таку можливість ...захід починає розуміти шо 🤡 і український народ , це не одно те саме ...родичі які мають близьких загиблих ,після шашликів ...давно вже просять Господа , пробачити їм віру у зеленську маніпуляцію ...та шоб це фсбешне чмо, пішло Геть !!!
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15.08.2024 13:17 Ответить
Складно уявити цю істоту, дебіла за пультом, яка цілила по цивільним!!!
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15.08.2024 13:44 Ответить
Слава Героям! Люта невідворотня смерть рашистським окупантам!
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15.08.2024 14:52 Ответить
 
 