Возили хлеб и воду: В Херсоне из-за атаки РФ погибли двое волонтеров

В результате российской атаки дроном на авто погибли двое волонтеров - Владислав Завтур и Андрей Студинский.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сразу двух волонтеров потерял благотворительный фонд "Мави Хиляль Украина". Сразу на двух друзей обеднела Херсонская громада. Ночью в больнице умер еще один из раненых вчера в Днепровском районе мужчин - Владислав Завтур. Ему был 61 год. Вчера, когда они разливали бесплатную воду херсонцам, российские террористы атаковали с дрона. Водитель Андрей Студинский погиб на месте. Владислав Завтур умер через несколько часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины долгое время возили из Николаева в Херсон бесплатные хлеб и питьевую воду. Начали программу по обеспечению сжиженным газом жителей Антоновского старостинского округа.

Читайте: Ситуация на фронте очень тяжелая: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов, раций и другого оборудования для воинов. ФОТОрепортаж