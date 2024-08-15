Возили хліб та воду: У Херсоні через атаку РФ загинули двоє волонтерів

Внаслідок російської атаки дроном на авто загинули двоє волонтерів - Владислав Завтур та Андрій Студинський.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Одразу двох волонтерів втратив благодійний фонд "Маві Хіляль Україна". Одразу на двох друзів збідніла Херсонська громада. Вночі у лікарні помер ще один із поранених учора у Дніпровському районі чоловіків — Владислав Завтур. Йому був 61 рік. Учора, коли вони розливали безкоштовну воду херсонцям, російські терористи атакували з дрона. Водій Андрій Студинський загинув на місці. Владислав Завтур помер за кілька годин", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловіки тривалий час возили з Миколаєва до Херсону безплатні хліб і питну воду. Розпочали програму із забезпечення скрапленим газом жителів Антонівського старостинського округу.

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