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Новини Війна
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Возили хліб та воду: У Херсоні через атаку РФ загинули двоє волонтерів

Внаслідок російської атаки дроном на авто загинули двоє волонтерів - Владислав Завтур та Андрій Студинський.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

У Херсоні росіяни вбили двох волонтерів

"Одразу двох волонтерів втратив благодійний фонд "Маві Хіляль Україна". Одразу на двох друзів збідніла Херсонська громада. Вночі у лікарні помер ще один із поранених учора у Дніпровському районі чоловіків — Владислав Завтур. Йому був 61 рік. Учора, коли вони розливали безкоштовну воду херсонцям, російські терористи атакували з дрона. Водій Андрій Студинський загинув на місці. Владислав Завтур помер за кілька годин", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловіки тривалий час возили з Миколаєва до Херсону безплатні хліб і питну воду. Розпочали програму із забезпечення скрапленим газом жителів Антонівського старостинського округу.

Читайте: Ситуація на фронті дуже важка: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, рацій та іншого обладнання для воїнів. ФОТОрепортаж

Автор: 

Херсон (3337) волонтери (1329)


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15.08.2024 11:30 Відповісти
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15.08.2024 11:30 Відповісти
Це ще раз доводить що з нами воює злочина рашиська орда ,яка намагаєтся убити більше цивільних і все зруйнувати .
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15.08.2024 11:37 Відповісти
Героям Слава !!! 🙏 ... Господи зроби так, шоб зеленський пішов з посади , чим скоріше тим краще !!!
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15.08.2024 12:03 Відповісти
може краще просити щоб кацапи виздихали спершу?
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15.08.2024 12:09 Відповісти
Кацапи поки шо істирично окупоють наші землі ...зеленський поспішає та надає ім таку можливість ...захід починає розуміти шо 🤡 і український народ , це не одно те саме ...родичі які мають близьких загиблих ,після шашликів ...давно вже просять Господа , пробачити їм віру у зеленську маніпуляцію ...та шоб це фсбешне чмо, пішло Геть !!!
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15.08.2024 13:17 Відповісти
Складно уявити цю істоту, дебіла за пультом, яка цілила по цивільним!!!
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15.08.2024 13:44 Відповісти
Слава Героям! Люта невідворотня смерть рашистським окупантам!
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15.08.2024 14:52 Відповісти
 
 