Россияне активно строят фортификации у границы с Черниговской Сумской и Харьковской областями, - Госпогранслужба
Российские захватчики усилили возведение фортификационных сооружений вблизи украинской границы, в частности в районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"Россия более активно возводит и возводила фортификационные сооружения рядом с нашей границей. По границе с Беларусью также могли просматриваться отдельные действия инженерного обустройства, но опять же, более активна здесь Россия, как в направлении Черниговской, Сумской, Харьковской областей", - отметил спикер.
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+7 Деніс Войцеховський
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Але напхали туди ахмат-чаю вперемішку зі шмаркачами, от і результат.
як какже моя мамо
В Орде определились с общим вектором пропаганды. Велено напирать на патриотический подъем. Первейший, кстати, признак, что дела идут херово. Мол, вся страна в едином порыве, люди идут в (вписать нужное), помогают, укронацистам конец, хотя чаще употребляют другой синоним.
Я написал нескольким знакомым оттуда. Один во Владивостоке, один в Новосибирске, один в Москве. Дескать, как у вас там с патриотическим подъемом, стоишь уже в очередь в военкомат? Ответом было радостное ржание, ага, сейчас вот только завтрак доем и побегу записываться. В целом же, ответ свелся примерно к такому: Да *****, от слова «совсем», что там в Курской губернии происходит, да и в Белгородской тоже не сильно интересно, а Брянская вообще - до одного места. Сами кашу заварили, сами пусть и разгребают. Лишь бы нас не трогали.
Такой вот подъем патриотизма. Но если почитать всякие официальные медиа и паблики пропагандонов, которые подальше от фронта и поближе к кассе - там да, вставай, страна огромная.
https://t.me/voinasordoy/3094
Я думав, що вони дороги ремонтують, квітами клумби засуджують.