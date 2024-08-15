Россияне активно строят фортификации у границы с Черниговской Сумской и Харьковской областями, - Госпогранслужба

Российские захватчики усилили возведение фортификационных сооружений вблизи украинской границы, в частности в районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Россия более активно возводит и возводила фортификационные сооружения рядом с нашей границей. По границе с Беларусью также могли просматриваться отдельные действия инженерного обустройства, но опять же, более активна здесь Россия, как в направлении Черниговской, Сумской, Харьковской областей", - отметил спикер.

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